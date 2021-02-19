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Rubato'nun solisti Özer Arkun'a uyuşturucu baskını!

19.02.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Rubato'nun solisti Özer Arkun'a uyuşturucu baskını!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle Rubato müzik grubunun solisti Özer Arkun’u gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan Özer Arkun'un Üsküdar’daki evine operasyon düzenledi.
TRT’nin haberine göre, şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KIZ ARKADAŞINI DARP ETMİŞTİ

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, İstanbul Üsküdar'da, geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlilik hazırlığında olduğu kız arkadaşı Burcu Y.'yi (33) darp ettiği gerekçesiyle ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanıyor.

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Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerimRubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerim


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