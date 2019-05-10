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Rubato Zamanı Show TV'de ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 02:35 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında Rubato Zamanı isimli yeni bir müzik eğlence programı başlıyor.

Rubato Zamanı Show TV'de ne zaman yayınlanacak?

Samimi sohbeti ve unutulmaz şarkılara yaptığı eşsiz yorumlarıyla Rubato, birbirinden ünlü konuklarıyla birlikte Show TV ekranlarında olacak.

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Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atacak. Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato, her bölümde özel konuklarıyla bir araya gelecek ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak.

Rubato Zamanı (3)

Rubato Zamanı çok yakında Show TV’de başlıyor!

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