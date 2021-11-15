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Ruhları gördüğünü iddia etti! Melekler ve ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen kadın merak uyandırdı

15.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Kelly Rich isimli kadın medyum olarak çalıştığını ve ruhlarla iletişim kurabildiğini söyledi. Bu durumu bir yetenek ve hediye olarak kabul ettiğini ifade eden Rich, diğer evrenlerle iletişime geçebilmenin büyüleyici olduğundan söz etti. Rich’in açıklamaları özellikle sosyal medyada dikkatleri çekti.

Ruhları gördüğünü iddia etti! Melekler ve ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen kadın merak uyandırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maine eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kelly Rich, babasının vefat etmesinden sonra evrenlerdeki varlıklarla konuşabildiğini fark ettiğini dile getirdi. Her zaman enerjilerle ilgilendiğini dile getiren Rich, diğer insanların enerjisini yakalayabildiğinden söz etti. Babasının ölümünden sonra sık sık kendisini ziyarete geldiğini vurgulayan Rich, “1997 yılında babam vefat etti. O dönemden sonra beni ziyarete geldiğini fark ettim. Ancak o zamanlar yeteneklerimi bilmiyordum. Diğer evrenlerdeki varlıklarla iletişim kurabilmek bana korkutucu geliyordu” dedi.

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“ONLARI BULANIK BİR EKRANDA GÖRÜYORUM”

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Aynı anda birden fazla zaman diliminde yaşadığını hissettiğini dile getiren Rich, “Bazen ruhları bulanık bir ekrandaymış gibi görüyorum. Çoğu zaman onları hissediyorum ve enerjilerini kendime çekiyorum. Bu sahip olduğum özel bir bilgi” dedi.

Rich bu yeteneğini bir işe dönüştürdükten sonra danışanlarına yardım etmeye çalışıyor. Mesleğine dair detayları anlatan Rcih son olarak bir danışanına annesinin vefatıyla yüzleşmesi konusunda destek olduğunu dile getirdi. Rich danışanına ölen annesinden bir mesaj iletmeyi başardığını söyledi.

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“KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

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Çalışmalarının diğer insanları şaşırttığından söz eden Rich, kendisini daha çok sezgisel bir kahin olarak tanımlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara inziva ve kendisini anlamlandırma konularında ruh okumaları aracılığıyla yardım ettiğini dile getirdi.

İşiyle alakalı yapılan bütün olumsuz yorumlara rağmen Rich, “Bu işi besliyorum ve uyanıp sevdiğim bir şeyi paylaştığım için çok şanslı hissediyorum. İnsanların sezgileriyle ve ruhsal yetenekleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak, son zamanlarda kalbimi gördüğüm en güzel yer” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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