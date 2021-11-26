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  4. Ruhsatsız kahvehanede cinayet! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Ruhsatsız kahvehanede cinayet! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

26.11.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ruhsatsız bir kahvehanede alkol alan Mazlum Ağırman (51), birlikte alkol aldığı ve tartıştığı Aydın Z. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ruhsatsız kahvehanede cinayet! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki ruhsatsız bir kahvehanede arkadaşlarıyla alkol alıp, oyun oynayan Mazlum Ağırman, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı masada oturduğu Aydın Z. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Z., belinden çıkardığı tabancayla Ağırman'a ateş açtı. Aydın Z., olay sonrası beraberindeki 2 kişiyle kaçtı.

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ağırman ise bir yakını tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağırman daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybettiği öğrenilen Ağırman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Aydın Z. ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

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cinayet Adana
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