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  4. RUHUN DUYMAZ 4. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

RUHUN DUYMAZ 4. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

14.08.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi dördüncü bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer alıyor. Romantik komedi türünü ele alan dizi izleyicilerden tam not aldı. Peki, Ruhun Duymaz 4. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ruhun Duymaz 4. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz, eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Diziyi yakından takip eden izleyiciler 4. bölümü merak içinde beklemeye başladı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümü 14 Ağustos akşamında yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz dördüncü bölüme dair detaylar...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin üçüncü bölümde;

Onur Civan'ın organize ettiği müzayededen Kameryanların ünlü elmas kolyesini çalmaya karar verir. Amacı Civan'ı maddi olarak zora sokmak, prestijini yerle bir etmek ve yurtdışına kaçmasını engellemektir. Hırsızlığı yapabilmek için Ece'ye ihtiyacı vardır. Ece ve Onur soygun için planlarını yaparken Ayla Onur'a resti çeker. Bir hırsızla çalışmasının başına açacağı dertler konusunda uyarır. Onur bir taraftan Ece'yi kontrol etmekte zorlanmakta, diğer taraftan bu olağanüstü kadına olan hislerini yok saymaya çalışmaktadır.

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RUHUN DUYMAZ 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 4. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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