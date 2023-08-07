Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler şoke oldu! Herkes doğal güzel zannediyordu ama...

Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki görüntüsü ortaya çıktı. Özberk'in özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler çok şaşırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun kariyerine daha ilk adım atmaya başladığı günlerden fotoğrafları hızlıca yayıldı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.
Özberk, daha önceki açıklamalarında estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğraflar yüzünde birçok dokunuş olduğunu gösteriyor.
Ünlü oyuncunun eski hallerini görenler 'Estetik harikasıymış', 'Doğal güzel sanıyordum' gibi yorumlar yaptılar.
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.
Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.
2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.
En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.