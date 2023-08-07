MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler şoke oldu! Herkes doğal güzel zannediyordu ama...

Ruhun Duymaz'ın Ece'si Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler şoke oldu! Herkes doğal güzel zannediyordu ama...

07.08.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi ile ekranlara dönen Burcu Özberk güzelliği, kusursuz fiziği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. 'Estetiğim yok' diyen ünlü isim, oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Özberk, özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halleriyle gündem oldu. Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler kısa süreli bir şok geçirdi.

Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki görüntüsü ortaya çıktı. Özberk'in özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki halini görenler çok şaşırdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun kariyerine daha ilk adım atmaya başladığı günlerden fotoğrafları hızlıca yayıldı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.

Burcu Özberk 2

Özberk, daha önceki açıklamalarında estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğraflar yüzünde birçok dokunuş olduğunu gösteriyor.

Burcu Özberk eski hali 2

Ünlü oyuncunun eski hallerini görenler 'Estetik harikasıymış', 'Doğal güzel sanıyordum' gibi yorumlar yaptılar.

Burcu Özberk eski hali

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk 1

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

Burcu Özberk 3

Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

Burcu Özberk 4

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk 5

En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk 6

Burcu Özberk 7

Burcu Özberk 8

Burcu Özberk 9

Burcu Özberk 10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar kazanıyor Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar kazanıyor
"En cüretkâr yılı..." 50 yaşındaki model 'yok gibi' bikinisiyle olay oldu"En cüretkâr yılı..." 50 yaşındaki model 'yok gibi' bikinisiyle olay oldu
Evlilik teklifi mi aldı? O kare kafaları karıştırdıEvlilik teklifi mi aldı? O kare kafaları karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.