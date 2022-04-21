Rus anne gözünün yaşına bile bakmadan reddetti! "Sen artık benim oğlum değilsin"

Ukrayna'da savaş patlak verdikten sonra Berlin'e taşınan Jean-Michel Scherbak, Putin'in Rus askerlerine Şubat ayı sonunda Ukrayna sokaklarına hücum emri vermesinden hemen sonra insanları çatışma hakkında eğitmek için sosyal medya platformunu kullanmaya başladı. Ancak Jean-Michel'in sıkı bir Putin destekçisi olan annesi, oğlunun yorumlarına o kadar öfkelendi ki onu reddetti ve hatta sosyal medyada engelledi.

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''AİLEMDE HAİN OLMAYACAK''

Bu hafta CNN’e konuşan Jean-Michel, para transferinin ardından annesinden aldığı duygusuz mesajı paylaştı. Annesi yazdığı mesajda ona geriye hiçbir şey göndermemesini, Rus karşıtı ve vatan haini insanlarla iletişim kurmadığını söylemiş ve "Rus pasaportunuzdan vazgeçmenizi ve bu ülkeyi terk etmenizi içtenlikle diliyorum. Sen artık benim oğlum değilsin. Ailemde hain olmayacak." diye de eklemişti.

''O ZEKİ BEN APTALIM''

Berlin'e taşınmadan önce Jean-Michel, annesiyle arasını düzeltmek için son bir girişimde bulunduğunu söyledi. Mart ayının başında da Reuters'e konuşan Jean-Michel, annesinin siyasi görüşlerini kendisine zorlamaya çalıştığı ilk sefer olmadığını da belirtti. "Her zaman beni ikna etmeye, içimde mantıklı konuşmaya çalışıyordu çünkü o bir anneydi. Ona göre o zeki ve ben aptalım." dedi.

Benzer olayların, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'da aile bölünmelerine neden olduğu iddia ediliyor.



