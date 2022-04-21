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Rus anne gözünün yaşına bile bakmadan reddetti! "Sen artık benim oğlum değilsin"

21.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Rus model Jean-Michel Scherbak, Putin’in Rusya’yı işgalinin ardından yaşadığı ülkesini terk etti. Vladimir Putin’in Rusya’yı işgalini onaylamayan ve sosyal medyadaki ağını bu konuda bilgilendirmek ve eğitmek için kullanan Putin karşıtı genç adam sıkı bir Putin destekçisi olan annesi tarafından evlatlıktan reddedildi.

Rus anne gözünün yaşına bile bakmadan reddetti! "Sen artık benim oğlum değilsin"

Ukrayna'da savaş patlak verdikten sonra Berlin'e taşınan Jean-Michel Scherbak, Putin'in Rus askerlerine Şubat ayı sonunda Ukrayna sokaklarına hücum emri vermesinden hemen sonra insanları çatışma hakkında eğitmek için sosyal medya platformunu kullanmaya başladı. Ancak Jean-Michel'in sıkı bir Putin destekçisi olan annesi, oğlunun yorumlarına o kadar öfkelendi ki onu reddetti ve hatta sosyal medyada engelledi.

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''AİLEMDE HAİN OLMAYACAK''

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Bu hafta CNN’e konuşan Jean-Michel, para transferinin ardından annesinden aldığı duygusuz mesajı paylaştı. Annesi yazdığı mesajda ona geriye hiçbir şey göndermemesini, Rus karşıtı ve vatan haini insanlarla iletişim kurmadığını söylemiş ve "Rus pasaportunuzdan vazgeçmenizi ve bu ülkeyi terk etmenizi içtenlikle diliyorum. Sen artık benim oğlum değilsin. Ailemde hain olmayacak." diye de eklemişti.

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''O ZEKİ BEN APTALIM''

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Berlin'e taşınmadan önce Jean-Michel, annesiyle arasını düzeltmek için son bir girişimde bulunduğunu söyledi. Mart ayının başında da Reuters'e konuşan Jean-Michel, annesinin siyasi görüşlerini kendisine zorlamaya çalıştığı ilk sefer olmadığını da belirtti. "Her zaman beni ikna etmeye, içimde mantıklı konuşmaya çalışıyordu çünkü o bir anneydi. Ona göre o zeki ve ben aptalım." dedi.

Benzer olayların, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'da aile bölünmelerine neden olduğu iddia ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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