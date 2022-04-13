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Rus fenomenler böyle isyan etti! “Ülkemizden değerli değil"

13.04.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda sektörünün dev markalarından biri olarak kabul edilen Chanel’e Rus fenomenlerden tepki yağdı. Ünlü Fransız markasının ürünlerini ülkelerinde kullanmamak şartını içeren bir sözleşme imzalatarak Rus vatandaşlara satıldığını duyan fenomenler sosyal medyadan tepki gösterdi. Rus sosyal medya fenomenleri, “Ülkemizden değerli değil” diyerek binlerce dolarlık Chanel marka çantalarını parçaladıkları videolar yayınladı.

Rus fenomenler böyle isyan etti! “Ülkemizden değerli değil"

Rusya ve Ukrayna savaşının ardından Batı dünyasında Rusya’ya yönelik olarak yaptırımlar peşi sıra gelmişti. Son olarak lüks Fransız markası Chanel’in Rus vatandaşlarına ürün satışını durdurması tepkilere neden olmuştu. NY Times’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kenti Dubai’de Chanel’den çanta almak isteyen Rus televizyon sunucusu ve sosyal medya fenomeni Marina Ermoşkina'dan çantayı Rusya’da takmayacağına dair belge imzalaması istendi. Durum Rusya’da büyük tepkilere neden olurken Rus fenomenler sosyal medya hesaplarından bir protesto başlattı.

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BAHÇE MAKASIYLA KESTİ

Rus TV sunucusu Marina Ermoshkina, Fransız markasının Rus müşterilerine karşı uyguladığı yaptırımı protesto etmek için binlerce dolara satın aldığı çantasını bahçe makasıyla kestiği bir video yayınladı.
Kararın Rusofobi olduğunu yapılanın net bir ayrımcılık olduğunu dile getiren Ermoshkina gönderisine, “Bu artık Rus fobisi ve ayrımcılığın en saf şekli. Chanel'in hayatımızdaki varlığı hiçbir rol oynamıyor. Her zaman bu markanın yüzü olan bizdik, çocukluğumuzdan beri bu markadan bir çanta satın alma hedefini belirleyen bizdik. Ama tek bir çanta, vatan sevgime değmez, kendime saygıma değiştiremez. Ülkemizden değerli değil” notunu ekledi.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Rus TV sunucusu Marina Ermoshkina’nın ardından 9.3 milyon takipçisi bulunan bir Rus sosyal medya fenomeni Victoria Bonya protestoya destek verdi. Binlerce dolarlık çantasını kestiği videoya Bonya, “Müşterilerine bu kadar saygısız davranan bir marka görmedim” notunu yazdı. Videoda Bonya’nın "Chanel müşterilere saygı duymuyorsa, biz neden Chanel'e saygı duymak zorundayız?" Rus takipçilerinden destek topladı

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya
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