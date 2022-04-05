Rus askerlerinin kabusu oldu! Ukrayna, “Kömür” kod adlı keskin nişancısını konuşuyor

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya savaşında iki ülke arasındaki barış müzakerelerine ilişkin adımlar atılıyor. Barış görüşmelerinin yanında bir yandan da Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerindeki saldırıları tam gaz sürüyor. Rus askerlerine karşı mücadele eden “kömür” lakaplı keskin nişancı Ukrayna direnişinin sembollerinden biri haline geldi ve ülkesinde kahraman ilan edildi. Kimliğini gizlemek için yüzünü göstermediği belirtien kadının Rus askerlerine ağır darbeler verdirdiği söylendi.

BİRLİKLERİNE ÇAĞRI YAPTI

İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, ismi açıklanmayan keskin nişancı 2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Ülkesinin direnişinde ön safhalarda yer alan kadın, Ukrayna birliklerine çağrıda bulunmayı ihmal etmedi. Keskin nişancı, Rus birlikleriyle ilgili olarak “Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM LEYDİSİNE BENZETİLDİ

Ukrayna’nın kadın keskin nişancısı İkinci Dünya Savaşı’nda 309 Nazi subayını öldürdükten sonra “Ölüm Leydisi” lakabını alan Ukraynalı Lyudmila Pavlichenko’ya benzetildi.



