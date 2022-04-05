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Rus askerlerinin kabusu oldu! Ukrayna, “Kömür” kod adlı keskin nişancısını konuşuyor

05.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 41. gününde Rus askerlerinin saldırıları sürüyor. Ukrayna ordusu ve siviller direniş gösterirken Ukrayna’da “kömür” lakabıyla bilinen bir keskin nişancı bir anda popüler olmayı başardı. Halk kahramanı olarak kabul edilen ve kimliği gizli tutulan kadın keskin nişancının Rus askeri birliklerine ağır kayıplar verdirdiği iddia edildi.

Rus askerlerinin kabusu oldu! Ukrayna, “Kömür” kod adlı keskin nişancısını konuşuyor

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya savaşında iki ülke arasındaki barış müzakerelerine ilişkin adımlar atılıyor. Barış görüşmelerinin yanında bir yandan da Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerindeki saldırıları tam gaz sürüyor. Rus askerlerine karşı mücadele eden “kömür” lakaplı keskin nişancı Ukrayna direnişinin sembollerinden biri haline geldi ve ülkesinde kahraman ilan edildi. Kimliğini gizlemek için yüzünü göstermediği belirtien kadının Rus askerlerine ağır darbeler verdirdiği söylendi.

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BİRLİKLERİNE ÇAĞRI YAPTI

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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, ismi açıklanmayan keskin nişancı 2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Ülkesinin direnişinde ön safhalarda yer alan kadın, Ukrayna birliklerine çağrıda bulunmayı ihmal etmedi. Keskin nişancı, Rus birlikleriyle ilgili olarak “Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM LEYDİSİNE BENZETİLDİ

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Ukrayna’nın kadın keskin nişancısı İkinci Dünya Savaşı’nda 309 Nazi subayını öldürdükten sonra “Ölüm Leydisi” lakabını alan Ukraynalı Lyudmila Pavlichenko’ya benzetildi.

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