Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Rus çiftler, erkekler Ukrayna savaşına gitmeden önce toplu düğün töreniyle dünya evine girdi

Rus çiftler, erkekler Ukrayna savaşına gitmeden önce toplu düğün töreniyle dünya evine girdi

17.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşım 43 Rus çift, damatlar Ukrayna savaşına gönderilmeden önce geçen hafta Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapılan toplu nikah töreniyle dünya evine girdi. Gelin ve damatlar gerçekleşen toplu nikah töreninde yemin etmek için sıraya girdi ve erkekler cepheye gitmeden önce evlendi.

Rus çiftler, erkekler Ukrayna savaşına gitmeden önce toplu düğün töreniyle dünya evine girdi

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya’da seferberlik ilan edildi. Ülkedeki erkekler savaş için silah altına alınırken cepheye gitmeden önce toplu bir nikah töreni düzenlendi. Törende yaklaşık 43 çift, 10 kişilik gruplar halinde nikah masasına oturdu. Görüntülerde çiftlerin toplu düğünün bir parçası olarak aynı anda yemin etmek için sıraya girdiği gösterildi. Gelinler, askeri üniforma giyen damatlarıyla kol kola girerken ellerinde çiçek buketleri ile gündelik kıyafetlerle sıraya girdiler.

Putin’in nükleer saldırı tehdidi Ukrayna’yı harekete geçirdi! Felakete hazırlık başladı... Halka iyot tabletleri dağıtılıyorPutin’in nükleer saldırı tehdidi Ukrayna’yı harekete geçirdi! Felakete hazırlık başladı... Halka iyot tabletleri dağıtılıyor

TAZMİNAT İDDİALARI GÜNDEM YARATTI

2

Rusya’da gerçekleşen hızlandırılmış nikah prosedürü tepkilere neden oldu. Rus bir yetkili yeni eşlerin Rusya-Ukrayna savaşının ön cephesinde ölmesi durumunda tazminat almalarına yardımcı olmak bu adımı attığını belirterek uygulamayı eleştirdi.

3

Toplu düğün törenine katılan bir gelin, “Bu savaşta bir istikrar duygusu yaratacak. Bir kadının kırılgan omuzlarında çok fazla sevgi taşıdığına kesinlikle eminim” dedi. Düğün töreninde yerini alan bir damat ise, “Bu hediye tüm ailem için çok iyi oldu. Savaştan sağ salim döneceğim ve kesinlikle onlarla büyük bir kutlama yapacağım” diye konuştu.

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı! Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe öğreniyorSavaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı! Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe öğreniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı
Her satırı korkunç! Günlerce bodrum katında işkence gördüHer satırı korkunç! Günlerce bodrum katında işkence gördü
Tam 250 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğundaTam 250 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda
Anahtar Kelimeler:
Rusya düğün Rusya Ukrayna savaşı rusya ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..

Dört ayağının üzerinde yürüdü! Havlayarak anlaştı

Dört ayağının üzerinde yürüdü! Havlayarak anlaştı

Ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Düğmelerini açıp poz verdi

Ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Düğmelerini açıp poz verdi

Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...

Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.