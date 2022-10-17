Rus çiftler, erkekler Ukrayna savaşına gitmeden önce toplu düğün töreniyle dünya evine girdi

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya’da seferberlik ilan edildi. Ülkedeki erkekler savaş için silah altına alınırken cepheye gitmeden önce toplu bir nikah töreni düzenlendi. Törende yaklaşık 43 çift, 10 kişilik gruplar halinde nikah masasına oturdu. Görüntülerde çiftlerin toplu düğünün bir parçası olarak aynı anda yemin etmek için sıraya girdiği gösterildi. Gelinler, askeri üniforma giyen damatlarıyla kol kola girerken ellerinde çiçek buketleri ile gündelik kıyafetlerle sıraya girdiler.

TAZMİNAT İDDİALARI GÜNDEM YARATTI

Rusya’da gerçekleşen hızlandırılmış nikah prosedürü tepkilere neden oldu. Rus bir yetkili yeni eşlerin Rusya-Ukrayna savaşının ön cephesinde ölmesi durumunda tazminat almalarına yardımcı olmak bu adımı attığını belirterek uygulamayı eleştirdi.

Toplu düğün törenine katılan bir gelin, “Bu savaşta bir istikrar duygusu yaratacak. Bir kadının kırılgan omuzlarında çok fazla sevgi taşıdığına kesinlikle eminim” dedi. Düğün töreninde yerini alan bir damat ise, “Bu hediye tüm ailem için çok iyi oldu. Savaştan sağ salim döneceğim ve kesinlikle onlarla büyük bir kutlama yapacağım” diye konuştu.



