Rus dudak estetiğinden pişman oldu! “Dudaklarım o kadar büyük ki...”

Millie Terblanche, dış görüntüsünde farklılık yaratmak istediğini söyleyerek Rus dudak estetiği yaptırmak için bıçak altına yattı. Ancak ameliyattan sonraki görüntüsünü gördüğünde yanlış bir karar verdiğini anladığını ifade eden Millie Terblanche, TikTok paylaşımında dış görüntüsünü göstererek estetik ameliyatların üzerinde düşünülmesi gereken kararlar olduğunu dile getirdi.

“ÇOK ACI VERİCİYDİ”

Güzellik prosedürden sonra fiziksel görüntüsünü fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Terblanche, “Rus dudaklarım var. Çünkü şeklimde farklı bir şey denemek istedim. Bu yıl yaptığım en büyük pişmanlık buydu. Çok acı vericiydi. Şimdi konuşamıyorum bile. Ağzımı her açtığımda acı içinde kıvrınıyorum” dedi.

Dudakları için fazlaca dolgu maddesi istemediğini ve sadece şeklinde değişiklik olmasını talep ettiğini dile getiren Terblanche, “Biraz daha yukarı çıkması için şeklin değiştirilmesini istedim. Ama beklediğimden daha kötü oldu. Berbat görünüyorum. Bunun bu şekilde kalmasına dayanamam” diye konuştu.

“TAVSİYE ETMİYORUM”

Estetik operasyonu konusunda yaptığı açıklamalarda sert ifadeleri kullanan Terblanche, “Rus dudaklar... Şu anda tavsiye etmiyorum. Çünkü çok acı verici, çok rahatsız edici ve kelimenin tam anlamıyla iyileşmek çok uzun sürüyor” ifadelerini kullandı.



