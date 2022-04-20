Rus kanalından korkunç iddia! Canlı yayında anlatınca stüdyodakiler buz kesti: Nükleer silahlarla saldırmaya hazır

Rusya’nın devlet kanalı Rusya 1’de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı değerlendiren televizyon programında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Daha öncesinde aynı kanalda Rusya’nın Ukrayna’ya karşı değil, NATO ile savaştığına vurgu yapılmıştı. Rusya’nın önde gelen gazetecilerinden Vladimir Solovyov , İngiliz kamuoyunu harekete geçirmek için Ukrayna’nın soykırım yapıldığına ilişkin görüntüleri paylaştığını söyledi.

“TAKTİKSEL OLARAK SALDIRIYOR”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın batı için mükemmel bir seçenek olduğunu belirten Solovyov, “Batı için mükemmel bir seçenek. Nükleer silahlara sahip olan İngiltere, bize taktiksel olarak saldırıyor. Ülkemizde çalışan pek çok İngiliz eğitmeni görevden aldıkları açıkça görülüyor. İngiltere ve Fransa'nın kendi nükleer silahları ve onlar için taşıyıcı araçları var. Bunu varsayım olarak biliyoruz. İngiltere nükleer silahlarla saldırmaya hazır” ifadelerini kullandı.



