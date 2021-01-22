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Rus kozmonotlar uzayda aç kaldı, ABD'liler yardıma koştu

22.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Rus kozmonotlar uzayda aç kaldı, ABD'liler yardıma koştu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gıda stokları tükendiği için aç kalan Rus kozmonotların yardımına ABD'li meslektaşları yetişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gıda stokları tükenen Rus kozmonotların yardımına ABD’li meslektaşları yetişti. ABD’li astronotlar, gıdasız kalan Rus kozmonotlara 13 konteyner erzak yardımı yaptı.

Rus ajansların bildirdiğine göre, Uluslarası Uzay İstayonu’na erzak taşıyan “Progress” adlı uzay aracının fırlatılmasının ertelenmesi nedeniyle Rus kozmonotlar gıda ihtiyaçlarından mahrum kaldı.

11 Aralık’ta fırlatılması gereken uzay aracının, ek kontroller nedeniyle 15 Şubat’ta gönderilmesine karar verildi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, bu aksaklık üzerine Rusya’nın ABD’den uzaya kendileri için erzak gönderilmesini talep ettiği, ancak ABD’li astronotların hemen kendi stoklarından Rus meslektaşlarına gıda yardımı yaptığı belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçen ekim ayında tuvaletleri bozulan Rus kozmonotlar, geçici olarak ABD’li astronotların tuvaletlerini kullanmıştı. 2019’da ise ABD’li astronotlar aynı sorunu yaşamış ve Rus meslektaşlarından yardım almıştı.

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