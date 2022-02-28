Rus şarkıcı Slava, savaştan bir gün önce paylaşmıştı! “Dünya barışı paylaşımı” olay oldu

Rus şarkıcı Slava, bir adamın ellerinin göğüslerini tuttuğu anları sosyal medyadan yayınlayarak dünya barışına yönelik olarak çağrı yapmıştı. Şarkıcı, gönderisinde dünya barışı çağrısının yanı sıra, ulusunun "asla hiçbir şeyden korunmaya ihtiyacı olmayacağını" umduğunu söylemişti. Slava, gönderisini 23 Şubat Rusya Anavatan Savunucuları Gün kapsamında yayınlamıştı. Ancak ertesi gün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali şarkıcının gönderisine tepkilere neden oldu.

HEMEN SİLDİ

Gönderisine, “İyilik, sevgi ve en önemlisi dünya barışı yeşersin. Kalbimin derinliklerinden hiçbir koşulda hiçbir şeyden korunmamıza gerek kalmamasını diliyorum” notunu ekledi. Gerçek adı Anastasia Vladimirovna Slanevskaya olan şarkıcının gönderisi Ukrayna ve Rusya geriliminin savaşa dönüşmesiyle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Güzel şarkıcı tepkilerin sonrasında gönderisini silmeyi tercih etti.



