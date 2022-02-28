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Rus şarkıcı Slava, savaştan bir gün önce paylaşmıştı! “Dünya barışı paylaşımı” olay oldu

28.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus şarkıcı Slava, “dünya barışı” çağrısında bulunduğu bir sosyal medya gönderisiyle tepkilerin odağına yerleşti. İç çamaşırsız bir şekilde kameraların karşısına geçen Slava, bir adamın göğüslerini tuttuğu anları sosyal medyadan yayınladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bir gün önce yayınlanan gönderi, işgalle birlikte tepkilerin odağına yerleşti. Rus şarkıcı çaresi gönderisini kaldırmakta buldu.

Rus şarkıcı Slava, savaştan bir gün önce paylaşmıştı! “Dünya barışı paylaşımı” olay oldu

Rus şarkıcı Slava, bir adamın ellerinin göğüslerini tuttuğu anları sosyal medyadan yayınlayarak dünya barışına yönelik olarak çağrı yapmıştı. Şarkıcı, gönderisinde dünya barışı çağrısının yanı sıra, ulusunun "asla hiçbir şeyden korunmaya ihtiyacı olmayacağını" umduğunu söylemişti. Slava, gönderisini 23 Şubat Rusya Anavatan Savunucuları Gün kapsamında yayınlamıştı. Ancak ertesi gün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali şarkıcının gönderisine tepkilere neden oldu.

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Gönderisine, “İyilik, sevgi ve en önemlisi dünya barışı yeşersin. Kalbimin derinliklerinden hiçbir koşulda hiçbir şeyden korunmamıza gerek kalmamasını diliyorum” notunu ekledi. Gerçek adı Anastasia Vladimirovna Slanevskaya olan şarkıcının gönderisi Ukrayna ve Rusya geriliminin savaşa dönüşmesiyle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Güzel şarkıcı tepkilerin sonrasında gönderisini silmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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