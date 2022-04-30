Rus televizyonunda şoke eden iddia! Nükleer saldırı haritasını yayınladılar: 202 saniyede yok ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus güçleri 24 Şubat’ta Ukrayna işgaline başlamııştıç İşgalde 2 ay geride kalırken sık sık gündeme gelen nükleer silah tartışması bir kez de Rusya devlet kanalı Rossiya 1’de konuşuldu. “60 Dakika” isimli programda gazeteci Julia Davis, Rusya’nın Avrupa’ya nükleer füze gönderebileceği şehirlerin haritasını paylaştı.

AVRUPA BAŞKENTLERİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Programın konukları arasında yer alan siyasetçi Aleksey Zhuravlyov Rusya’nın füze göndermesi durumunda Britanya Adaları’nın tamamen yok edilebileceğini söyleyerek, “Bir Sarmat füzesi gönderirsek Britanya Adaları diye bir şey kalmaz” dedi.

Programa konuk olan bir diğer siyasetçi ise Avrupa’nın da nükleer silah ile karşılık verebileceğini söylerken, “Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz” dedi. Bu açıklamanın üzerine Zhuravlyov, “Her şeye sıfırdan başlarız. Onlar bizi devlet terörü yapmakla suçluyor” dedi.

DAKİKA HESABI YAPTILAR

Rossiya 1 kanalında “60 Dakika” programında yayınlanan haritada Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda füzelerin Berlin’e 106 saniyede, Paris’e 200 saniyede ve Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi.



