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Russian Doll 2. sezondan kareler heyecanlandırdı

14.03.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Russian Doll 2. sezondan kareler heyecanlandırdı

Netflix’in en popüler dizileri arasına girmeyi başaran Russian Doll’un 2. sezonunun setinden ilk görseller yayınlandı. Russian Doll 2. sezon, bu yıl ekrana gelebilir.

2019 yılında yayınlanan ilk sezonu izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan ve kısa sürede Netflix‘in en popüler dizileri arasına girmeyi başaran Russian Doll, 2. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonu sona erdikten kısa süre sonra 2. sezon onayı alan Russian Doll’ın yeni sezonunun çekimlerine kısa süre önce başlandı. Yeni sezonun çekimlerine başlanmasıyla birlikte setten ilk görüntüler de ortaya çıktı.

RUSSİAN DOLL KONUSU

Leslye Headland, Natasha Lyonne ve Amy Poehler’ın yaratıcısı olduğu dizi, Nadia’nın sıkışıp kaldığı bir günü, 8 bölüm üzerinden anlatır. Nadia bir bilgisayar programcısıdır. Arkadaşlarının 36. yaşını kutlamak için düzenlediği partiye katılan Nadia, o gece partiden çıktıktan sonra bir taksinin çarpması sonucu ölür. Ancak sonra gözlerini yeniden açar.

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Yine aynı partide aynı günü yaşamaktadır. İlk önce başına gelenlere anlam veremeyip tüm bunların aldığı uyuşturucunun etkisi olduğunu düşünen Nadia, sürekli ölüp tekrar bu geceye dönünce yaşanan bu durumun arkasında çok daha tuhaf nedenler olduğunu anlar. Aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan Nadia, bir yandan bu döngüden çıkmanın yolunu ararken, bir yandan da hayatıyla ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

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RUSSİAN DOLL NE ZAMAN?

Konusuyla Groundhog Day’i bir hayli andıran Russian Doll’un 2. sezonu da ilk sezon olduğu gibi 8 bölümden oluşacak. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Netflix
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