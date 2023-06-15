Rüşvet davasında yargılanıyordu! CZN Burak'ın annesine hapis cezası

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından doktor Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedildi.

Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayetçi olduğu anlatılan iddianameye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL'yi, sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suç üstü operasyon yapıldı.

CZN BURAK'IN ANNESİ SUÇLANMIŞTI

Gözaltına alınan sanık Yasin Şimşek, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. Didem Bozbura ve eşi Mazhar Alp Bozbura suçlamaları reddetmişti. Üç sanık da tutuklanmıştı.

DİDEM BOZBURA DAVAYA GELMEDİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Didem Bozbura gelmezken; Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek katıldı. Sanıklar Didem Bozbura, Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek'in avukatları da müvekkillerinin beraatlerini ve haklarındaki yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASI YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanık Mazhar Alp Bozbura'nın "İrtikap" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Didem Bozbura ve Yasin Şimşek ise "İrtikap" suçundan 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da hükmetti.



