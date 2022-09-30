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  4. Rusya'da askere gitmek istemeyenlerin yaptığı tüyler ürpertti! Şoke eden görüntü

Rusya'da askere gitmek istemeyenlerin yaptığı tüyler ürpertti! Şoke eden görüntü

30.09.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da ilan edilen kısmı seferberlik sonrası on binlerce kişi başka ülkelere kaçarken ülkede kalan ancak askere gitmek istemeyenler akılalmaz yöntemlere başvurdu. İnsanların silah altına girmemek kol ve bacaklarını kırdığına ilişkin iddialara gündeme otururken sosyal medyada yer alan bir görüntü adeta tüyler ürpertti.

Rusya'da askere gitmek istemeyenlerin yaptığı tüyler ürpertti! Şoke eden görüntü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı ülkeyi karıştırdı. 18-35 yaş arasındaki gençlerin askere alınacağı açıklanırken on binlerce Rus, çeşitli yollarla ülkeden ayrıldı. Ayrıca çok sayıda ilde sokağa çıkan vatandaşlar bu kararı protesto etti.

YÖNTEMLER AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Diğer bir yandan ise askere alınmak istemeyenlerin akılalmaz yollara başvurduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, kadınların, eşlerini ve sevgililerini askere göndermemek için 'kol bacak kırma' araştırması yaptığı iddia edilmişti. Ayrıca sosyal medyada yer alan videoda ise bir kişinin, askere gitmemek bacağını kırdırttığını öne süren görüntüler olay olmuştu.

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KOLUNU BALYOZLA KIRDIRTTI

Yine benzer bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve akıllara durgunluk verdi. Rus bir erkeğin, benzer bir yola başvurduğunu gösteren videoda, balyozlu bir kişinin sert bir darbeyle arkadaşının kolunu kırdığı görüldü.

Tüyler ürperten görüntü sosyal medyada hızla yayılırken izleyenler ise şoke oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya seferberlik
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