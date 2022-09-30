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Yunanistan ve Güney Kıbrıs boş durmuyor! Yeni provokasyon: Rum vekiller silahlandı

30.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler sonrasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs, tahriklerine devam ediyor. Ege'deki adalara silah sevkiyatının ortaya çıkmasının ardından Türkiye-Yunanistan arasında gerginlik daha da artmıştı. Yunan donanmasının Ege'de tatbikatının ardından şimdi de Güney Kıbrıslı Rum vekillerinin silahla ateş talimi yaptığı anlara ait görüntüler servis edildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs boş durmuyor! Yeni provokasyon: Rum vekiller silahlandı

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi artırmıştı. Bir de buna ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması eklenmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında Yunanistan, Ege'de tüm donanmasıyla tatbikata başlamıştı. Provokasyonlarına devam eden Yunanistan'dan sonra şimdi de Kıbrıs'ta Rum vekillerin silahla atış talimi yaptığı anlara ait görüntüler servis edildi.

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RUM VEKİLLER SİLAHLANDI

Güney Kıbrıs ve Yunanistan tahriklerine yenilerini ekledi. Yunan ordusu, tüm gemileriyle Ege'de tatbikata başlarken Rum vekiller, hedeflere nişan alıp silaha ateş etti. Görüntüler, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından hemen sorna gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu yılın başlarında Rum Milli Muhafız Ordusu ile Rum Ortodoks Kilisesi iş birliği ile papazlara silah eğitimi verdiği ortaya çıkmıştı.

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ERSİN TATAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Rum papazlardan sonra şimdi de Rum millettvekilleri atış taliminde... EOKA'cı ruhu, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayali her zaman Kıbrıs'ın Rum kesiminde yaşanmaktadır, yaşanıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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