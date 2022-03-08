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Rusya'dan ambargo uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir

08.03.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol, Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuştu. Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söyledi.

Rusya'dan ambargo uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi. Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirten Novak "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.

"BENZİN, ELEKTRİK VE ISINMA FİYATLARININ FIRLAYACAĞI..."

Avrupa’da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, "Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır." diye konuştu.

"FELAKET SONUÇLARA YOL AÇACAĞI..."

Novak, Rus petrolüne olası bir ambargo nedeniyle fiyatların önemli oranda artacağına işaret ederek, "Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." ifadesini kullandı.

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Rusya’nın petrol ihracatına ambargo gelmesi halinde sevkiyatlarını başka bölgelere yönlendirebileceğini anlatan Novak, bu durumdan kimsenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Novak, Rus ordusunun Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, "Rus silahlı kuvvetleri, tesiste çalışan Ukraynalı uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı. (AA)


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Rusya Ukrayna
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