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Rusya'dan NATO'ya 'sürüngen istilası' benzetmesi

17.12.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim sürüyor. NATO, Rusya'ya bir uyarı daha yapmış ve diyalog çağrısında bulunmuştu. Rusya'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine yönelik açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkilerin kendileri için kaygı verici olduğunu savunarak NATO’nun Ukrayna’daki faaliyetlerini sürüngen istilasına benzetti. Peskov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arasında dostane ilişkiler olduğunu aktardı.

Rusya'dan NATO'ya 'sürüngen istilası' benzetmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazeteci Tina Kandelaki’nin sorularını cevapladı.

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Peskov, "Ukrayna doğrudan ve resmi olarak NATO’ya katılma niyetini beyan etti. Bu bizim için çok kötü, çünkü bu şekilde NATO’nun askeri altyapısı kaçınılmaz olarak sınırlarımıza doğru kaymaya başlayacak. Ukrayna’nın, NATO üyeliği olmasa bile bu ittifakın Ukrayna’yı nasıl yavaş yavaş özümsemeye, işgal etmeye başladığını görüyoruz” dedi.

'SÜRÜNGEN İSTİLASI' BENZETMESİ

Son olarak Ukrayna’da ortak faaliyetler yürüten NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşmasını “sürüngen istilası”na benzeten Peskov, "Ukrayna’nın sürüngen istilasıyla NATO işgali gerçekleşiyor ve Rusya buna kayıtsız kalamaz" dedi. Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu “Güvenlik Anlaşması Taslağı” ile ilgili yorum yapan Peskov, "Bu çok yapıcı bir öneri. Bizi Avrupa’daki gerilimden koruyabilir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PUTİN'LE DOSTANE İLİŞKİLERİ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arasındaki ilişkilere değinerek bu ilişkiler sayesinde 2 ülkenin birçok soruna karşı ortak hareket ettiğini belirten Peskov, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Başkanı Putin’le sıcak ilişkileri, hatta dostane ilişkileri var. Bu ilişkiler, ihtilaflar olmasına rağmen, en zor konularda bile bir araya gelmelerini ve en zor sorunları çözmelerini sağladı. Bu birçok kez yaşandı. Hem Suriye’de hem de geçmişte ikili ilişkilerde. Birtakım ihtilaflara rağmen Türkiye bizim çok önemli bir komşumuz, çok önemli büyük projelerde partnerimiz ve birçok bölgesel sorunun çözümünde muhatabımız" dedi.

"BATI HER KONUDA RUSYA'YI SUÇLUYOR"

Batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilime dair yorum yapan Peskov, "Her şeyde suçlandığımızı hissediyoruz. Her konuda Rusya suçlu. Bu kolektif batıda o kadar genel bir eğilim ki tek tek ülkelerle konuşamazsınız bile. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ile mükemmel bir iletişim içindeyiz. Harika ikili ilişkilerimiz var. Ancak bu tür ortak Avrupa aklı bizden nefret ediyor. Onlara karşı düşman olduğumuzu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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