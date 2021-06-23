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Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

23.06.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de uyarı atışı yapılan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı.

Karadeniz’de Rusya ve İngiltere arasındaki sıcak temasın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve uyarı atışı yaptığını belirttiği İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.

UYARI ATIŞININ YAPILDIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLERDE YOK

İngiliz gemisine uyarı atışı yapan Rus savaş uçağı ve insansız hava aracı tarafından çekilen görüntülerde, savaş uçağının HMS Defender’a yaklaştığı anlar bulunurken, uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı.

Son Dakika: Karadeniz'de Rus savaş uçağı İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtıSon Dakika: Karadeniz'de Rus savaş uçağı İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

İNGİLTERE: UYARI ATEŞİ AÇILMADI

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a yönelik uyarı ateşi açılmadı. Kraliyet Donanması'na ait gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yapıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü Max Blain ise, "Geminin üzerine ateş edildiğini veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" demişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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