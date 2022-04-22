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Rusya'nın "itirafı" sızdı! Haberi hemen sildiler ama... Gizli bilgi ifşa oldu

22.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın askeri kayıplarına ilişkin iki taraftan farklı açıklamalar gelirken, Moskova her defasında düşük bir rakam veriyordu ancak basına yansıyan bir haber, adeta "itiraf" niteliği taşıdı. Rusya'da, savaş yanlısı yayınlarıyla bilinen bir gazete, Savunma Bakanlığının, ölen Rus askerlere ilişkin açıklamasına yer verdi. Paylaşım kısa sürede silinse de itiraf gibi açıklama gündeme oturdu.

Rusya'nın "itirafı" sızdı! Haberi hemen sildiler ama... Gizli bilgi ifşa oldu

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarına ilişkin gelen açıklamalar her defasında birbirinden farklı oldu. Ukrayna'dan yapılan açıklamalarda, ölen Rus askerinin sayısı yüksek verilirken, Moskova ise bunun karşılığında çok daha düşük rakamlar açıkladı. "Hangisi doğru?" sorusu kafa karıştırırken, savaş yanlısı bir Rus gazetesi, Savunma Bakanlığının "itiraf" gibi açıklamasına yer verdi. Paylaşım kısa sürede silinse de açıklanan sayı gündeme oturdu...

Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının bir açıklamasına yer verdi. Bakanlığın, "13 bin 414 askerin öldüğünü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu" kabul ettiği yönündeki haberi aktaran gazete, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "Telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.

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UKRAYNA'NIN "BATIRDIK" DEDİĞİ MOSKVA GEMİSİ

Gazete ayrıca, bakanlığın Rus kruvazörü Moskva mürettebatından 116 kişinin öldüğünü doğruladığını aktardı. Gemide ayrıca 100 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Rus gazete, haberin sonunda Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in şu açıklamasına yer verdi:

"Şu anda çatışmaların yoğunluğu ve savaş alanındaki cesetlere erişilememesi nedeniyle ölü sayısının hesaplanması zor"

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MARİUPOL'DE SON DURUM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de Ukraynalı askerlerin yanı sıra, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu söyledi.

Zelenskiy, İspanya ve Danimarka Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki sürecin Ukrayna'nın doğusu için zor olacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Mariupol'ün tam kontrolünü ele geçirdiklerine yönelik açıklamasına değinen Zelenskiy, "Mariupol'ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var." dedi.

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Zelenskiy, "Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol'da abluka altında." ifadelerini kullandı.

Mariupol'deki Azovstal fabrikasında yaklaşık 400 yaralı Ukrayna askerinin bulunduğunu da aktaran Zelenskiy, söz konusu askerlerin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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