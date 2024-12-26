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Rusya - Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin'den ateşkes açıklaması: Karşı değiliz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.12.2024 20:09
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Uzun bir süredir devam eden Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çeken bir ateşkes açıklaması yaptı. Putin, "Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerine Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır, karşı değiliz" dedi.

Rusya - Ukrayna savaşı bitiyor mu? Putin'den ateşkes açıklaması: Karşı değiliz

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna ateşkes putin
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