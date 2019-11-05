HABER

Rusya ve Fransa’dan İran’a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma konusunda dördüncü adıma geçme kararına Rusya ve Fransa’dan tepki geldi.

Rusya ve Fransa’dan İran’a tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte aşamalı olarak taahhütleri askıya almaya başladıklarını hatırlatarak İran’ın yarından itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almada dördüncü adıma geçeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarına Rusya ve Fransa’dan tepki geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, İran’ın nükleer anlaşmaya yönelik adımlarından endişe duyulduğu ve Moskova’nın anlaşmanın devam etmesini istediği belirtildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll ise İran’a taahhütlerini askıya alma kararını geri alma çağrısında bulunarak, “İran’ın 5 Kasım’da yaptığı duyuru, bu alandaki faaliyetleri açık bir biçimde kısıtlayan Viyana anlaşmasına aykırı” dedi.

İran, dördüncü adım olarak Fordo Nükleer Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz pompalamaya başlayacak.

Kaynak: İHA

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepkiHDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ’teröristleri buradan çıkarttık, buralar teröristlerden arındırıldı’ laflarıyla aldatamazlar"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi ’teröristleri buradan çıkarttık, buralar teröristlerden arındırıldı’ laflarıyla aldatamazlar"
Anahtar Kelimeler:
Rusya İRAN

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Diğer Haberler
HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın 'KHK' çıkışına sert tepki

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması! Sosyal medyadan sert tepki gösterdi

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

Bülent Ecevit'in 13. ölüm yıl dönümü (Bülent Ecevit kimdir? Siyasi hayatı ve kitapları)

Bülent Ecevit, mezarı başında anılacak!

ABD’den İranlı önemli isimlere yaptırım kararı

ABD 9 ismi hedefine aldı! Flaş yaptırım kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.