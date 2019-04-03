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Rüyada adet olduğunu görmek ne demektir?

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 03.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Adet döngüsü kadınların yaşamının önemli bir parçasıdır. Hayata dair pek çok şey gibi bu biyolojik süreç rüyalarda da kendine yer bulmaktadır. Peki rüyada adet görmek ne anlama gelir? Rüyayı gören kişiye göre anlamı değişir mi? Bu soruların cevaplarını merak edenler için rüyada adet olduğu görmek yanına, başka birinin, hamileyken, kızının, bir erkeğin, eşinin vb. adet olduğunu görmek gibi varyasyonların da rüya tabirlerini listeledik.

Rüyada adet olduğunu görmek ne demektir?

Adet, regl, ya da menstrüasyon rahim de oluşan dama ve dokuların kan yoluyla atılması olan fizyolojik bir olaydır. Halk arasında aybaşı olarak da adlandırılır ve genellikle adet olmak, regl olmak şeklinde anlatılır. Doğurgan kadınlar için bu normal fizyolojik olay hayta dair diğer şeyler gibi insanların rüyalarına da girmektedir. Tabii rüyada adet olduğunu gören kişilere bu ilginç gelmekte ve bu nedenle bu rüyanın anlamını araştırmaktalar. Siz de anlamını merak ediyorsanız sizin için yazımızda rüyada adet olduğu görmek yanına, başka birinin, hamileyken, kızının, bir erkeğin, eşinin vb. adet olduğunu görmek gibi rüyaların yorumlarını bir araya getirdik.

RÜYADA ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada adet olduğunu görmek ile ilgili rüya tabirlerini oldukça değişkenlik göstermektedir. Bazı rüya tabircileri bu rüyanın zor duruma düşmeye ve sıkıntı çekemeye işaret ettiğini söylerken diğerleri bu rüyanın kaygılı ve hata yapma olasılığı yüksek bir kişiye delalet olduğunu belirtmektedir. Genel olarak olumsuz yorumlar yapılmaktadır ve kişiyş kara bulutların beklediği, zor günlerin kapıda olduğu haber verilmektedir.

RÜYADA ADET KANI GÖRMEK

Bu rüya sonucunda önemli bir sırrın ortaya çıkacağı düşünülür. Bu sırrın ortaya çıkmasaı da rüyayı gören kişiyi zor bir durumda bırakacaktır. Bunun yanında rüyada adet kanı görmek, rüya sahibinin vazgeçemediği alışkanlıklarına işaret edebilir.

RÜYADA BİRİNİN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada birinin adet olduğunu görmek, dini konulardan uzaklaşmayı göstermektedir. Zorluklarla geçecek olan dönemleri gösterir ve ağrılı bir şekilde yaşayacağınız günleri ifade eder.

RÜYADA HAMİLEYKEN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Hayırlı evlatlar yetiştirmek, aile saadetine ve destek görmeye yorumlanır. Aileniz ve eşiniz size mutlu olacağınız sürprizler yapabilir, yüzünüzü güldürebilirler. Hiç ummadığınız birinden de destek alabilirsiniz ve sıkıntılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

RÜYADA KIZININ ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kızımın adet olduğunu görmek evladınızın her sorunu ve derdi ile yakından ilgilenmeye ve güzel bir hayat sürmeye, hayata her daim olumu baktığınıza delalettir aynı zamanda rüyayı gören insanın sorunlarına çözüm üretmek için aileden yardım alacağına yorumlanır.

RÜYADA ERKEĞİN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada bir erkeğin adet olduğunu görmesi, hata yapmak ve sevdiklerinizin kalbini kırmaya, onları zor durumda bırakmaya yorumlanır. Maddi ya da manevi olarak zarara uğrayabilir, stres altında kalabilirsiniz. Hiç hesapta yokken zorluklar ile karşılaşabilir, hatalarınızı telafi etmeniz gerekebilir.

RÜYADA EŞİNİN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada eşinin adet olduğunu görmek, eşinin sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdüreceği, sıkıntılarından kurtularak feraha ereceğine ve halinden hoşnut olacağına yorumlanır.

RÜYADA ADET OLDUĞUNU GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Tuvalette Adet Kanı Görmek
Hoşunuza gitmeyecek sözler işitmenize ve sizi yarı yolda bırakacak birine, dost sandığınız birinden kazık yemeye yorumlanır. Çok güvendiğiniz birinden göreceğiniz zarar sizi üzebilir. Başkalarına güveniniz sarsılabilir ve siz de başkasının hatası yüzünden zor durumda kalabilirsiniz.

Rüyada Annenin Adet Olduğunu Görmek
Rüyada annenin adet olduğunu görmek onlar gibi olmak için eğitim alacağına, işlerini sürekli ertelemeye işaret eder. İhyaya göre ise yaşanan kötü hadiselerin ve dedikoduların geride kalacağına alamettir.

Rüyada Kız Arkadaşının Adet Olduğunu Görmek
Rüyada kız arkadaşın adet olduğunu görmek yerinde ve doğru kararlar alacağına işaret eder. Yeni zaman tabircilerine göre ise kişinin yardımın ardından kendisinin maddi durumunun kötüleşmesine, elinizdeki malın azalmasına ve kendini kötü hissetmeye işaret etmektedir.

Rüyada Zamansız Adet Olduğunu Görmek
Rüyada zamansız adet olduğunu görmek her gün bir önceki günden daha çok iş yapılacağına, düşünceli bir dönemden geçmeye işaret eder. Rüyayı gören yaşlı birisi ise neşenizi kimsenin kaçıramamasına delalet etmektedir.

Rüyada Adet Olduğunu Görmek Dini Yorumu
İslami rüya tabirlerine göre, zor günler atlatmaya ve iç huzurun kaçmasına yorumlanır. Her ne kadar iyi niyetli olsanız da istemeden de olsa hatalar yapabilir ve sevdiklerinizin kalbini kırabilirsiniz. Telafi olmayan bazı kayıplar söz konusu olabilir.

Rüyada Menopozlu Kadının Adet Görmesi
Gelecek bir haber ile çok mutlu olmaya, torun sahibi olmaya ya da haneden bir bebek müjdesi gelmesine yorumlanır. Çok hayırlı haberler duyarak bir hayli mutlu olabilirsiniz. Ailenizin neşesi ve keyfi artar.

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