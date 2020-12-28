İnsan zihni uyku esnasında, daha önce karşılaşmış olduğu nesneleri ele alarak birer imge haline getirir. Bu nedenle rüyalar tarih boyunca merak konusu olmuş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu zihinsel işlem sırasında ele alınan nesneler gündelik hayat içerisindeki sıradan eşyalar olabileceği gibi korkutucu ya da tuhaf nesneler ve canlılar da olabilir. Bu doğrultuda akrep, insanlar tarafından en sık karşılaşılan imgelerden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada akrep sokması ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan derlediğimiz yorumlar aracılığıyla giderebilirsiniz. Rüyada Akrep Sokması Rüyada akrep sokması ile karşılaşmak, insanlar tarafından sıklıkla görülen rüyalardan biridir. Buna paralel olarak, rüya tabiri kaynaklarında da rüyada akrep sokması ile ilgili çok sayıda ve geniş hacimli yorumlara rast gelmek mümkündür. Rüya içerisindeki diğer imgelerle bağlantılı olarak farklı biçimlerle tabir edilebilen akrep sokmasının genellikle olumsuz bir anlama sahip olduğu söylenebilir.

Rüyada görülen akrep, genellikle zeki ve kurnaz bir düşmanı sembolize eder. Bu doğrultuda rüyada akrep sokmasının da böyle bir düşman tarafından gelecek zararlara işaret ettiğini söylemek mümkündür. İmgeyi rüyadaki diğer imgelerden ayırarak düşmanın gücü ya da vereceği zararın boyutu hakkında bir şeyler söyleyebilmek son derece zordur. Ancak, beklemediğiniz bir kimseden gelecek bir zarar dolayısıyla bir süre başınızın ağrıması olasıdır. Buna ek olarak rüya tabiri yorumcuları, rüyada akrep sokmasının sahtekar bir kimseyle tanışmaya delalet ettiğini vurgular. Buna göre, rüya sahibinin yeni tanışacağı bir kimseyle iş yapması ve bu ortaklığın sonucunda aldatılması beklenir. Dolayısıyla böyle bir rüya gördüyseniz, iş ortaklarınız tarafından kandırılarak büyük bir maddi zarara uğramanız söz konusu olabilir. Dini kaynaklara göre ise rüyada akrep sokması, haram mal anlamına gelir. Bu yorum açısından rüyada akrep sokması, kişinin haksız bir biçimde büyük kazançlar elde ederek finansal anlamda daha güçlü bir konuma geleceğinin göstergesidir. Ayrıca rüya hakkında, rüya sahibinin dinen caiz olmayan işlere yönelerek günahlar işleyeceğine dair yorumlar da yapılmıştır.

Son olarak rüyada akrep sokmasının kötü haber olarak ele alındığını da söylemek gerekir. Rüya sahibinin alacağı kötü bir haber dolayısıyla son derece üzüntülü bir dönem geçirmesi ve gerek maddi gerekse de manevi anlamda sıkıntıya düşmesi muhtemeldir. Ayrıca rüyada akrep sokmasının şanssızlık olarak ele alındığı kaynaklar da mevcuttur. Tüm bu yorumlara bakarak rüyada akrep sokmasının son derece olumsuz bir biçimde ele alınan bir imge olduğu yorumu yapılabilir. Rüyada Akrep Sokması ve Kanaması Rüyada akrep sokması ve kanaması rüya yorumcuları tarafından genellikle iki farklı şekilde ele alınır. Hakim olan bu yorumlardan ilkine göre, bu tür bir rüya gören kimseler düşmanlarına karşı yenilgiye uğrayacaktır. Özellikle iş hayatınızda size düşmanlık eden bir kimse yüzünden büyük sıkıntılar çekebilir ve hatta işinizden bile olabilirsiniz. Bu nedenle etrafınızdaki insanlara karşı son derece dikkatli davranmanız önemlidir. İkinci yoruma göre ise rüyada akrep sokması ve kanaması, kişinin hayallerinden son derece uzak düşeceği ve hayallerini gerçekleştirecek imkanı bulamayacağı anlamlarına gelir. Rüya sahibinin uzun yıllardır uğrunda çabaladığı şeylerden çok daha farklı işlerle uğraşmak zorunda kalması muhtemeldir. Bu nedenle kişinin hayatı hakkında büyük bir hayal kırıklığı yaşaması söz konusu olabilir.

Rüyada Ayağını Akrep Sokması Rüyada ayağını akrep sokması, kişinin karşısına çıkacak engelleri sembolize eder. Bu doğrultuda özellikle iş hayatınızda önünüze çıkan fırsatları, bir insanın yolunuza taş koyması nedeniyle kaçırmanız olasıdır. Ayrıca pek çok rüya yorumcusuna göre ayaktan sokan akrep, nazar anlamına da gelir. Buna göre, rüya sahibinin gerek iş gerekse de aile hayatı bakımından kıskanılan bir kimse olduğu düşünülür. Ayrıca rüyada akrep tarafından ayağından sokulmak, kişinin zor zamanlarında yakınlarından umduğu yardımı alamayacağının da göstergesidir. Bu tür bir rüya gördüyseniz, sıkıntılı zamanlarınızda dostlarınızın size sırtını döndüğüne tanıklık edebilirsiniz. Bilhassa vaktiyle büyük iyiliklerinizin dokunduğu insanların son derece nankörce bir tavır sergilediğine şahit olabilirsiniz. Rüyada Kırmızı Akrep Sokması Rüyada kişiyi sokan kırmızı akrep, genellikle güçlü ya da son derece öfkeli bir düşmanın habercisidir. Buna göre, böyle bir düşmandan gelecek büyük bir zarar dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşamanız muhtemeldir. Bu nedenle çeşitli tedbirler alarak işlerinizin ters gitmesi halinde kendinizi toparlamak için ihtiyacınız olacak süreyi kısaltabilmeye çabalamalısınız.

Rüyada Sırtından Akrep Sokması Rüyada sırtından akrep sokması, size ihanet edecek bir yakınınızı temsil eder. Uzun yıllardır arkadaş olduğunuz bir kimsenin zor zamanlarınızda size sırt çevirmesi muhtemeldir. Benzer bir biçimde, bir arkadaşınızın size düşmanlık eden bir kimseyle ittifak ederek size büyük zararlar vermesi de söz konusu olabilir. Rüyada Parmağını Akrep Sokması Rüyasında parmağını akrep sokan bir kimsenin maddi anlamda kayba uğrayacağı düşünülür. Bu doğrultuda rüya, kişinin sahip olduğu çeşitli malları satmak zorunda kalacağı şeklinde tabir edilir. Dolayısıyla rüya sahibinin ciddi borçlarla uğraşması gerekebilir. Rüyada Kızını Akrep Sokması Rüyada kızını akrep sokması, rüya sahibinin çocuklarıyla yaşayabileceği tartışmalara işaret eder. Ancak bu tartışmaların her ailede olan türden basit tartışmalar olacağını belirtmek gerekir. Ayrıca rüya sahibinin çocuklarının iş ya da eğitim gibi sebeplerle evden ayrılmaya karar vermesi de olasıdır. Kimi yorumcular ise bu rüyayı evlilik haberi olarak yorumlamıştır. Bu anlamda kızınızın istemediğiniz bir kimseyle hayatını birleştirmeye karar vermesi de mümkündür.