Rüyada akrep görmek ne demek? Rüyada akrep yavruları ve akrep yuvası görmek ne demek?

Rüyada akrep gördüğünüz ve şimdi bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsunuz. İnsanlar rüyalarında pek çok farklı şey görebilirler. Rüyalarında gördüğü kimi şeyler insanları meraklandırır veya endişelendirir. Bu yüzden rüyalarında gördükleri şeyin neye delalet olduğunu öğrenmek isterler. Rüyada akrep, akrep yuvası , akrep sokması, akrep öldürmek vb. görmek de bunların arasındadır. İşte merak edenler için rüyada akrep görmek nedir sorusunun cevabı rüyalarda akrebin görüldüğü farklı durumların yorumları...

RÜYADA AKREP GÖRMEK

Rüyada akrep görmek temel olarak iyi bir şey değildir. Rüyanızda akrep gördüyseniz bu gerçek hayatta dedikoducu, art niyetli, huzursuzluk, sıkıntı veren bir kişiye ya da düşmana delalettir. Genellikle bir düşman olarak yorumlanan rüyadaki akrep aile içinde sıkıntıların başlayacağına işaret eder. Rüyada akrebin ağızda görülmesi ise bu sinsi düşmanın çok yakında olduğu ama tatlı dili ile kendini fark ettirmeyip arkanızdan iş çevirdiği anlamı çıkar. Rüyanızda akrebin çok olması da çevrenizde düşmanların, kötü niyetli kişilerin de çok olduğu anlamına gelir. Görüldüğü gibi rüyada akrep görmenin farklı yorumları vardır. Bir de bu akrebin görülme şekline göre pek çok farklı yorum yapılmaktadır.

RÜYADA AKREP YAVRULARI GÖRMEK

Rüyanızda akrep yavruları görürseniz bunun anlamı çevresinde aslen güçsüz de olsa canınızı sıkacak, huzurunuzu kaçıracak kötü niyetli kişilerin, düşmanların olduğudur. Yavrularla birlikte yetişkin akrebi de görürseniz gerçek hayatta çevrenize dikkat etmeniz gerekir. Çünkü yavruları ve akrebi bir arada görmek, kişinin çevresinde kurulan tuzaklara delalettir.

RÜYADA AKREP YUVASI GÖRMEK

Rüyanızda bir akrep yuvası görmeniz genellikle hiç hayırlı değildir. Elinizdeki mal ve mülkünüz bir anda büyük bir kayba uğrayacağına veya sevilen bir akrabanın vefat edeceğine, anne ya da babadan hastalık haberi geleceğine işaret eder. Ancak bunun yanında insanın yaşanacak sıkıntıları atlatacağına da yorulur.

RÜYADA AKREBİN KAÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyanızda bir akrebin kaçtığını görmeniz yaşanacak sıkıntıların düzeleceğine, giriştiğiniz işlerde şansınız yaver gideceğine, hayırlı adımlar atacağınıza delalet eder.

RÜYADA AKREP ÖLDÜRMEK

Rüyanızda ezerek akrep öldürdüyseniz bu düşman ile birebir mücadele edeceğiniz anlamına gelir. Akrebi çıplak ayakla eziyorsanız bu çatışmadan çok az zarar görerek, ayakkabı ile yapıyorsanız zarar görmeden kurtulacaksanız anlamına gelir.

RÜYADA AKREP SOKTUĞUNU GÖRMEK

Rüyanızda akrep soktuğunu görmek iyi veya kötü farklı manalara gelebilir. Bir yoruma göre rüyad akrep sokması art arda kazanç kapılarının açılacağına işaret eder. Başka bir yoruma göre ise gerçek hayatta bir düşman edinmeye delalettir. Akrep sizi soktuğunda rüyanızda ne kadar acı hissederseniz o kadar zarar göreceksiniz demektir. hissettiği acı nispetinde zarar görecektir. Ayrıca akrep sokmasının rüyayı gören kişi veya ailesi için bir hastalık habercisi olduğu da söylenir.

Nitekim rüyada akrebin soktuğu yere göre de rüya tabiri değişmektedir. Akrep belden yukarıyı sokmuşsa gelecek zarar maddidir. Eli sokması aileye zarar gelmesine işarettir. Akrep rüyada belden aşağısını sokmuşsa rüyayı gören kişinin gerçek hayatta iftira uğrayacak demektir.

RÜYADA AKREP ZEHRİ GÖRMEK

Rüyada akrep zehiri görmek eline geçen kazanç ile kendi işini kuracağına, ailesi ile birlikte oturabileceği bir ev alacağına, sıkıntılarını bir kenara kaldıracağına, yapılan işlerde üstüste başarılar elde edileceğine, yavaş yavaş toparlanarak, maddi yükümlülüklerinden kurtulmaya başlayacağına, kızgınlıkların ve kırgınlıkların biteceğine, zarara giren bir işte çok büyük bir kara girileceğine, hayırlı bir iş için bazı arkadaşlardan destek alınacağına delalet eder.

RÜYADA EVDE AKREP GÖRMEK

Rüyanızda evde akrep görmek iş yerinde gözü sizin yerinizde olan birinin olduğunun habercisidir. Söz Rüyadaki akrep yatağınızın yanındaysa bir düşmanınızın yakınızda olduğu ve kazancınızın azalacağına işaret eder.

RÜYADA BEYAZ VEYA SİYAH AKREP GÖRMEK

Rüyada görülen akrebin rengi de önemlidir. Akrebin rengi siyaha yakın ise düşman kadın, beyaz yakın yani açık renkli ise düşman bir erkektir. Akrebin cinsiyeti de önemlidir ki akrep erkekse rüya sahibi, kadın ise tüm aile fertleri tehlike altındadır.

RÜYADA BİR SÜRÜ AKREP GÖRMEK

Rüyanızda gördüğünüz akreplerin sayısının çok olması genellikle çevrenizde çok düşman olduğu anlamına gelir. Ayrıca felaketlerin de habercisi olabilir. Söz konusu akrepler çok iriyse ve gördüğünüz her yeri kaplamışlarsa bunun anlamı hapistir.

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİNE GÖRE RÜYADA AKREP GÖRMEK

İhya rüya tabirine göre akrep görmek; İnançsız, zararlı, külfeti çok, bozuk ağızlı fakat zayıf bir düşmandır. Akrep sokması düşmandan zarar görmeye, Akrep sokması düşmandan zarar görmeye, Elbisesinde akrep görmek çoluk çocuğundan zarar görmeye, Bir şeyi akrep olmadığı halde akrep sanmak, kendine dost ve zararsız olan birini düşman zannetmeye, Akrep tutup bunu bir kadının üzerine koymak onunla münasebet kurmaya delalet eder.

Molla Cami’nin rüya tabirine göre; Rüyada akrep görmek dinsiz, muzip ve zayıf bir düşmanla tabir olunur. Rüyada elinde bir akrep olduğu halde halkı korkuttuğunu gören, herkesi arkasından çekiştirir ve haklarında olmadık şeyler söyler. Ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi arasına girdiğini görenin, düşmanıyla birlikte ikamet ettiğine işarettir. Pantolonun içinde akrep olduğunu gören, karısından düşmanlık görür. Gömleği içinde akrep olduğunu gören, ev halkından birinin düşmanlığına uğrar. Akrebin sokması rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayan bir maldır. Eğer rüyada bir akrebi yutsa o kimsenin düşmanı onun sırlarına vakıf olur. Gömleğinde veya dükkanında akrep görse, o akrep onun kazananda ona üzüntü ve keder veren düşmanıdır. Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır. Bir kimse rüyada elinde bir akrebin olduğunu ve insanları soktuğunu görse, o kimsenin insanları gıybet eden ve insanlar arasında söz götürüp getirmek suretiyle onları tahrik eden bir adam olduğuna işaret eder.

Seyyid Süleyman’ın rüya tabirine göre; Bu rüya dinsiz, kem (kötü) sözlü, zararlı fakat, zayıf bir düşmanla tabir edilir. Uyku aleminde elindeki akreple halkı korkuttuğunu gören, onlar hakkında gıybet eder. Çirkin konuşur. Kavrulmuş akrep eti yiyen, düşmanının malından yer. Pişmemiş akrep yiyenin, düşmanları kaybolur. Ağzından akrep çıktığını yahut akrebin elbisesinin arasına girdiğini gören, düşmanıyla aynı evde oturur. Donunun içinde akrep görenin karısı, kendisine düşmanlık eder. Bir rivayete göre düşmanı, karısına musallat olur. Gömleği içinde akrep gören, ailesinin ve evladının düşmanlığına maruz kalır.

Kırmani demiştir ki, Rüyasında akrep tarafından sokulduğunu gören, düşmanının aleyhinde konuşur. Ondan zarar görür. Herhangi bir şeyi akrep zanneden, kendisine düşman olmayan birinden boşu boşuna şüphelenir.



