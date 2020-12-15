Rüyada alkol içmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada alkol içmek haram bir işe veya haram bir kazanç kapısına yorulur. Rüyayı gören kişinin hak yolunda helal olmayan bir işe gireceği veya bir yerden haram bir kazanç elde edeceği anlamına gelir. Rüyadaki diğer detaylar, anlamın yönünü değiştirebilir. "Rüyada alkol içmek hangi manaya gelir, neye işarettir?" gibi sorularınızın cevabı yazımızın devamında… Rüyada Alkol İçmek Rüyada alkol içmek haram bir kazanca yorulur. Rüya sahibinin Allah yolundan ayrılacağına, ibadetleri terk edeceğine ve hayırlı olmayan bazı işler yapacağına işaret eder. Rüyasında içkiyi güzel bir cam kadehten içtiğini gören kimsenin ise kendisinin hakkı olmayan bir mala veya paraya sahip olacağına yorulur. Rüyada içki içmenin başka anlamları da vardır. Bazı yorumcular tarafından alkol, kadın olarak yorumlanır. Kimi yorumculara göre ise bir kadın tarafından gelecek bir kazancın veya malın olacağına fakat bu malın rüyanın sahibine hayrı olmayacağına ve bazı problemler yaşayacağına delalet eder. Rüyada rakı, votka gibi içkiler içtiğini görmek; düşüncesizce yanlış ve haram yollara bulaşılacağını, haram kazançla geçinileceğini işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin, zevk ve içki alemine dalacağına tabir edilir. Rüya sahibi hamile bir kadın olarak alkol içerse, sonucunu bilerek kötü bir işe girişeceğine ve sevdiklerine zarar vereceğine yorulur.

Rüyada Ramazan’da Alkol İçmek Rüyada Ramazan’da alkol içmek; rüyayı gören kişinin sağlık sorunları yaşayacağına, bu durumun çok uzun bir süre sonunda doktor tarafından çözüleceğine işaret eder. Aynı zamanda işlerin günden güne kötü bir duruma gideceğine ve çözülemeyen sorunların yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibinin çok sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçeceği anlamına gelir. Rüyada Ramazan ayında oruçlu iken alkol içmek, rüyayı gören kişinin vicdani birtakım konularda kendisi ile hesaplaşması gerektiğine delalet eder. Vicdanla alakalı bir iç sıkıntısı yaşayacağına, Allah yolundan uzaklaştığına, harama bulaşacağına işarettir. Rüya sahibinin işlerinin kötüye gideceğine ve bazı konularda tövbe etmesi gerektiği anlamına gelir. Rüyada orucunu alkol ile açmak, güzel başlayan bir işin sonunda pişman olunacağına işarettir. Uyarı niteliğinde bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişi, düşüncesinden veya yaptığı işten geri dönmezse çok büyük pişmanlıklar yaşayabilir ve sonuçları kendisi ve ailesi için ağır olabilir. Rüyada İçki İçmek Pişman Olmak Rüyada içki içtiğine pişman olduğunu gören kişinin; gideceği herhangi bir yerin veya yapacağı herhangi bir işin sonunda huzursuzluk ve mutsuzluk yaşayacağı anlamına gelir. Bu kişinin mutsuzluk ve sıkıntı ile bir süreç geçireceğine tabir olur. Başarılı bir hayat geçireceğine, maddi problem yaşamayacağına, hiç beklemediği bir anda kişinin hayallerinin gerçek olacağına, yapacağı bir yanlıştan dolayı pişmanlık duymaya alamettir.

Bir başka yoruma göre ise bu rüyayı gören kimsenin geleceğinin parlak olacağına ve tüm şüphelerden kurtulacağına, feraha ereceğine, maddi olarak rahatlayacağına, borçlarından kurtulacağına, sağlıklı bir yaşantısının olacağına, İslam'a uygun şekilde yaşayacağına işaret eder. Rüyada Mezarlıkta Alkol İçmek Rüyada mezarlıkta içki içmek, rüyayı gören kişinin hayatına renk geleceğine, mutlu birtakım gelişmeler yaşanacağına ve eğlenceli zamanlar yaşayacağına işarettir. Rüya sahibinin ailesine de yararı olan işler yapacağına yorulur. Bu rüyayı gören kimsenin parası ve mal varlığının daha da artacağına, çok mutlu bir hayat süreceğine, kendisi için hayırlı olmayan bir birlikteliği sona erdireceğine, çok iyi işlerde çalışarak helal kazançlar elde edeceğine delalet eder. Mezarlıkta alkol alan kişi, annesinin veya babasının mezarında alkol alıyorsa gerçek hayatta çok büyük bir ihanet gerçekleştireceği ve nefsine uyarak kendisi için hayırlı olmayan kötü kararlar vereceğine işaret eder. Mezarlık; tanımadığı birinin mezarlığı ise rüya sahibinin tanımadığı bir kişi tarafından ihanete uğrayacağı, yalan sözler duyacağı, sadakatsizlik ve bencillik ile karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada Alkol Almak Sarhoş Olmak Rüyada sarhoş olan kimsenin, belli konularda kararsızlık yaşamasına işarettir. Rüya sahibinin kötü günler geçireceği, farkında olmadan bir olayın içinde kendini bulacağı ve bu hayırsız işten kurtulmak için aile bireylerinden birinden yardım isteyeceği anlamına gelir. Bununla birlikte rüyayı gören kişinin belirsiz ve gelgitli duygular yaşayacağına, olumsuz birtakım düşünceler içinde olacağına da yorulur. Kişinin başına bazı kötü olaylar geleceğine ve ailesi ile arasının açılacağına tabir edilir. Rüyada alkol aldıktan sonra sarhoş olup pişman olan kimse için tövbe etmesi gereken bazı konuların varlığına işarettir. Kırdığı bazı kimselerden özür dilemesine, çok büyük pişmanlıklar yaşamasına, hayal kırıklıklarına ve çok büyük üzüntülere delalet eder. Rüyada birini sarhoş görmek ise rüyayı gören kişinin işlerinin sıkıntılı olacağına ve zor bir hayat geçireceğine yorulur. Sarhoş gördüğü kişinin hayatında zorlu kararlar alacağı ve mutlaka birilerinin bilgisine danışması gerektiği anlamına gelir.