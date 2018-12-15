Rüyada anne görmek ne demektir? Anne ile ilgili görülen rüyaların anlamı nedir?

Gördüğümüz zaman bizi etkisinde bırakacak ve manasını araştırıp öğrenmek isteyeceğimiz düşlerimizden biri de rüyada anne görmektir. Genel anlamda ve İslami olarak olumlu ve hayra yorumlanan bu rüyada görülüş biçimine göre tabirleri, anlamları değişmektedir. Anne ile görülen en çok rüyalar; rüyada annenin öldüğünü görmek, annenin hamile olduğu görmek, anne ve baba görmek, anneyi hasta görmek, ölmüş anne görmek, anne sütü görmek, annenin öldüğünü görmek ve ağlamak. Bu ve buna benzer anne ile ilgili görülen rüyaları konu başlıklarına göre tabirlerini haberimizde derledik. RÜYADA ANNE GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada anne görmek, her anlamda hayra ve iyiliğe yorulur. Onlarca farklı anlama gelen anne içerikli rüyalar, genellikle olumlu anlamlar içerir. Rüyada anne görmek, ilk olarak bolluğa ve berekete delalet eder. Rüyasında anne gören kişinin, kazancı ve dünyevi malı artar. Darda olan rüya sahibinin, bu rüya ile birlikte eli bollaşacaktır. Rüya sahibinin zengin ya da fakir olması bu durumu değiştirmez. Çağdaş Ulema, annesini rüyasında devamlı gören kişinin içsel olarak kendisiyle barışık olmadığını savunur. Çağdaş Ulemaya göre eğer annenizi rüyanızda seyrek görüyorsanız, bu annenizle olan iletişiminizin iyi olduğunu göstermektedir.

Rüyasında anne gören herkes için bu rüya kazanca ve bolluğa işarettir. Rüyasında anne gören kişi, evlilik çağında bulunan bir kadınsa, yakın zamanda çıkacak hayırlı bir kısmetle izdivaç gerçekleştirir. Annesini sık sık ziyaret etmeyen ve rüyasında annesini gören kimseler için bu rüya, yakın zamanda bir aile büyüğünden miras kalacağına delalet eder. Rüyasında annesini gören kişi, kendisiyle barışık ve pozitif bir hayat sürecektir. Eğer hastalık sahibi biri rüyasında annesini görürse bu rüya, kişinin kısa zamanda sağlığına kavuşacağına ve eski kudretli günlerine döneceğine işaret eder. RÜYADA ANNENİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada annenin öldüğünü görmek pek çok farklı anlama gelmektedir. Annenin ölümünü görmek her ne kadar kötü ve karamsar bir rüya olsa da, bu rüyanın anlamı hayırlı ve pozitiftir. Rüyasında annesinin öldüğünü gören kişinin kazancı artar. Ancak rüya sahibi için artan tek şey kazanç değildir. Rüyasında annesinin öldüğünü gören kişinin kısmetlerinde de belirgin bir artış meydana gelecektir. Rüya sahibi, bu kısmetler arasından kendisine hayırlı olan kişi ile bir izdivaç gerçekleştirebilir.

Rüyada anneni öldüğünü görmek, iş hayatında meydana gelecek güzel gelişmelere delalet eder. Çalışma hayatında dönüm noktalarında bulunan kişiler, rüyasında annesinin öldüğünü gördüğü takdirde olumlu geri dönüşler alır. Rüyada birinin öldüğünü görmek genel anlamda rüya sahibinin ömrünün uzayacağı anlamına gelmektedir. Aynı durum annenin öldüğünü görme durumunda da geçerlidir. Rüyasında annesinin öldüğünü gören kişilerin ömürleri uzun ve hayırlı olur. RÜYADA ANNENİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK Annenin ölmesi ve ağlamamak pek çok farklı şekilde yorumlanabilir. Annenin ölmesi anneye ömür katacağı gibi anne hakkında olumlu haberler alınacağının önemli bir göstergesidir. Annenin sağlığının bozulmayacağı, her zaman mutlu olacağı, kişinin tüm işlerini halledeceği, annesinin elinin her zaman onun üzerinde olacağı anlamlarına gelmektedir. Rüyada annenin öldüğünü görmek ve ağlamak diyanet açıklamasında annenin hayır duası sayesinde kişinin üzerinde kara bulutların hiçbir zaman dolaşmayacağı ifade ediliyor. İmamı Caferi-i Sadık Hz. ise annenin öldüğünü görmenin kişinin annesinin uzun ömürlü olacağına, hiçbir şekilde hastalanmayacağına, kötü bir haberin gelmeyeceğine dalalet eder.

RÜYADA ANNEYİ HAMİLE GÖRMEK Rüyada anneyi hamile görmek, hane içerisine miras yoluyla gelen hayırı ve kazancı yüksek paraya delalet eder. Rüyada Annenin hamile haberini almak, dini açıdan bu rüya hane içerisinde bir kadının sağlıkla ya da evlilikle ilgili güzel kararlar almasına yorumlanır. Rüya alimlerinden olan Kirmani (r.a) Rüyada annesini hamile olduğunu görmeyi, hane içerisine gelecek güzel haberlere, hayırlı bir kadının kısmetine yorumlamıştır. RÜYADA ANNE VE BABA GÖRMEK Rüyada anne baba görmek, hayırlı ve bereketli günlerin habercisidir. Bu rüya oldukça güzel bir rüyadır. Rüyasında anne baba gören kişi uzun, güzel ve sağlıklı bir ömre sahip olur. Rüyayı gören kişi tüm sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulur. Eğer hastalığı varsa bu hastalıklardan şifa bulur. Yine arzuların gerçekleşmesine ve ömür boyu mutlu olunmasına da işarettir. Rüyada Annesini veya Babasını Ölmüş Görmek Rüyada anne veya babasından birini veya ikisini ölmüş gören kişi güzel bir havadis alır. Bu rüya uzun süredir beklenen haberin gelmesine, umut edilene ulaşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya delalettir.

Rüyada Anne Babayı Güler Yüzle Görmek Rüyasında anne babasını gülerken gören kişi ummadığı yerlerden hayırlar elde eder. Bu rüya elde edilecek kazançlar ve her anlamda ele geçecek mutluluk dolu günlerdir. Anne veya babayı rüyada ağlarken görmek ise alınacak güzel bir habere işarettir. RÜYADA ÜVEY ANNE GÖRMEK Rüyada üvey anne görmek, hayırlı olarak yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin, ailesi ya da sevdiği dostları içinden birisinin uzun sürecek bir rahatsızlık ya da ölüm haberinin alınmasına ve çok büyük bir üzüntü ve kedere delalet eder. Aynı zamanda, rüya sahibini, koruyup gözeten bir kişinin darıltıldığına işaret edilir. RÜYADA ANNE SÜTÜ GÖRMEK Rüyada anne sütü görmek, temizliğe ve ahlaklı olmaya delalet eder. Rüyada görülen Anne sütü iş hayatında ve özel hayatta başarıya ve bol kazançlara işarettir. Rüyada anne sütünü görmek de gerçek kişinin gerçek hayatında her anlamda büyümesine, işinde basamak atlamasına da yorumlanır. İslami yorumlarına göre rüyada anne sütü görmek, kader ile ilgili bilgi vermek anlamına da gelir. RÜYADA ANNEYİ HASTA GÖRMEK Rüyada anneyi hasta görmek, birtakım olumsuz olayların tüm aileyi hüsrana uğratacağına delalet eder. Rüyada annesini hasta görmek, İslam alimleri tarafından aile içindeki bireylerin herhangi birinin başına gelebilecek bir hastalık veya tüm aileyi etkileyecek kötü bir olayın habercisidir. Rüyada annesini hasta gören kimse kötü bir ruh haline bürünür.

Rüyasında annesinin hasta olduğunu gören kimse aile büyüklerinin kararlarına saygı duymayacak ve kendi bildiğini okuyacak demektir. Rüyada annesini hastanede görmek, B-bu durumda ailede birtakım kopukluk meydana gelecek ve uzun sürecek olan küslükler oluşacaktır. RÜYADA ÖLMÜŞ ANNE GÖRMEK Rüyada ölmüş anne görmek, kişinin annesi hayattaysa ona göstereceği hürmetin, saygının ifadesidir. Rüya sahibinin ailesi hayattayken onları mutlu etmek için elinden geleni yapacağını bildiren rüya, anne duası almanın neticesinde kişinin her işinde başarı elde edeceğini, tüm zorluklardan kurtulacağını tabir eder. Annesi gerçekte vefat etmiş kimseler için, onlar adına hayır yapmalarının iyi olacağını işaret eder. Vefat eden ebeveynleri rüyada görmek evlatlarından istedikleri hayır işlerine ve duaya yorumlanır. Mezar ziyareti yapmak, hayır duası almak, vicdanlı biri olmak demek olduğu gibi, kişinin ailesine verdiği değeri ve sevdiklerini korumak için gösterdiği üstün gayreti de ifade eder. Rüyada Ölmüş Anneyi Mutlu Görmek Vefat eden annesini mutlu ve güler yüzlü görmek, annesinin kendisinden memnun olduğunu, hayattayken hayır duası aldığını bildirir. Kişinin üzerindeki belaların yok olacağını, ölmüş annenin ruhunun huzur içinde olduğunu ve gözünün arkada kalmadığına dair bilgi verir. İslami olarak da rüya sahibinin annesine gösterdiği sevgi ve hürmetin sonunda, ahiret hayatında da rahat edeceğini, günahlarından arınacağını işaret eder. Gerçekte yaşayan annesini ölmüş ve mutlu görmek ise, hayattayken onu rahat ettirecek olan rüya sahibinin, tüm varlığını ailesine adayacağını delalet eder.

Rüyada Ölmüş Annesini Ağlarken Görmek Kişinin annesinin gözünün arkada kaldığına, hayattayken istediklerine erişemediğine, kabrinde rahat olmadığına ve evladından iyilik, hayır ve dua beklediğine işarettir. Rüya sahibinin de huzursuz olacağına, üzerinde devamlı bir sıkıntının hasıl olacağına, dertlerinden, sorunlarından kısa vadede kurtulamayacağına yorumlandığı gibi, kişinin yaptığı hatalı davranışlara da işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin annesiyle alakalı konularda vicdanının rahat olmadığını ve kendisini mutsuz hissettiğini de tabir eder. GÖRÜLÜŞ BİÇİMİNE GÖRE ANNE İLE İLGİLİ RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Ölen Anne Görmek Rüyada ölen anne görmek, çekilen çok büyük bir özlemin işareti olduğu gibi, gerçek hayatta annesini kaybetmiş kişilerin elleri kolları bağlanmış gibi hissettiklerine, işlerine ve normal yaşamlarına olması gerektiği gibi konsantre olamadıklarına yorumlanır. Ölen anneyi iyi ve mutlu görmek, güzel bir ahiret hayatına, evladından memnun olmaya ve kişinin her daim annesinden aldığı hayır duaları sayesinde kötülüklerden, fesatlıktan ve belalardan korunacağına tabir edilir. Ölen anne kişiyi yanına çağırıyorsa, hane içinde sağlığa, afiyete ve huzura delalettir. Ölen anne sizinle konuşmak istiyorsa yapacağınız bir yanlıştan son anda döneceğinize ve bir sorunda aile fertlerinden gelecek yardımla çözüme kavuşacağınıza tabir edilir. Ölen anne size sarılıyorsa, kabir ziyareti beklediğine, size sırtını dönüyorsa günah içinde yaşadığınıza ve pek çok sıkıntıyla karşılaşacağınıza delalettir.

Rüyada Ölen Anneye Sarılmak Kişinin ailesinin vasiyetini harfiyen yerine getirecek olduğuna, bir mal, miras veya parayı eşit şekilde hak sahiplerine dağıtacağına alamet eder. Ömrün uzayacağına, varsa sağlık sorunlarından kurtulacak olmaya da müjde verir. Kişi annesine sarılıyor fakat annesi kendisine sarılmıyorsa, dini ibadetlerini eksik yapıyor veya yerine getirmiyor demektir. Rüyada Ölen Anneyi Dirilmiş Görmek Büyük bir hayır yapmak, yüklü miktarda para bağışında bulunmak ve bir yoksulun karnını doyurmak demektir. Yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını, kişinin dünyevi isteklerinin hepsinin gerçek olacağını işaret ettiği gibi, iş kurma hevesinde olanların büyük bir fırsat yakalayacaklarını da tabir eder. Muradına ererek sevdiği insanla hayatını birleştirecek olan bekar kimselerin bir müddet gurbet hayatı sürdüreceklerine, gelecekte iş değiştireceklerine de yorulur. Rüyada Anne İle Tartıştığını Görmek Rüyada anne ile tartıştığını görmek olumsuz anlamlar içermektedir. Rüyasında annesi ile tartıştığını gören kişi hayatında bulunan yeni koşullarla ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu rüyayı gören rüya sahibinin, bu yeni engellere karşı hazırlıklı olması ve olaylara çözümsel yaklaşması gerekmektedir.