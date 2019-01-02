Rüyada araba görmek ne demektir? Araba görülen rüyalar tabirleri neye işaret eder?

Rüya tabircileri, rüyada araba görmek ile ilgili olarak farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Fakat çoğunlukla rüyada araba görmek, maddi sıkıntıya anlamına geldiği söylenir. Bu rüya için rüya sahibinin sıkıntı günler geçirip sonrasında rahatlayacağı veya işlerinin açılacağı ve bol kazanç elde edeceği belirtilir. Rüyada araba görmek için yapılan tabirler, görülüş şekline göre değişebilir. Mesela arabanın rengine göre; kırmızı araba görmek, siyah, mavi, sarı, beyaz araba görmek gibi. Bunların dışında araba kazası görmek, araba anahtarı görmek, araba park ettiğini görmek, araba kazası görmek, araba almak, kendisinin veya tanıdık birinin yeni araba aldığını görmek, araba yandığını görmek, araba tekerleği görmek ve buna benzer araba ile görülen rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA ARABA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada araba görmek, işlerinin iyiye gideceğine ve terfi alacağına işaret olduğu gibi maddi durumunuz için bazı tedbirler alacağınız anlamına da gelmektedir. Bu rüya çoğunlukla olumlu olarak yorumlanmaktadır. Müjdeli bir haber olarak nitelendirilen bu rüyayı gören kişinin yakın bir zamanda zenginliğe kavuşacağı ve bu zenginlik ile hayallerini gerçekleştireceği anlamı çıkarılır. Fakat bir de diğer yönü vardır bu rüyanın. Bu ise rüya sahibinin önlemler alması anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yakın bir dost tarafından ihanete uğraması, maddi kayıplar yaşayıp borç içine düşmesi ve bu sıkıntıların uzun sürmesi gibi olaylara delalet edebilir.

Rüyada araba görmek, maddi kaygılarınızın olduğuna işaret eder. Geleceğinizi garanti altına almak amacıyla bazı tedbirler alabilirsiniz. Yeni yatırımlar veya harcamalarda kesinti yapmak söz konusu olabilir. Bu rüyada arabayı nasıl gördüğünüz hatta rengi bile önemli olup farklı durumlar için yapılan çeşitli rüya tabirleri aşağıda konu başlıklarına göre yer almaktadır. RÜYADA ARABA KAZASI GÖRMEK Rüyada araba kazası görmek rüya sahibinin gerçek hayatta yanlış giden bir işe dur demediğine ve sonunda pişman olduğuna işarettir. Kişi kendi yaptıklarında bu ihmalkarlığı edeceği gibi başkalarının yaptıkları işlerde de gördüğü eksikleri ve hataları söylemekten kaçınmış, kötü sonu izlemeyi tercih etmiştir. Rüyayı gören kişi karakter olarak çevresi tarafından sorumsuz, ihmalkar, bencil, egoist bir kimse olarak tanınır. Kalabalık grupların içerisine girememiştir. Tek taraflı düşünce yapısıyla hayatının geri kalanında da büyük bir çevresi olmayacaktır. En yakını sayabileceği tek arkadaşı bulunmaktadır. Bu kişi rüya sahibine sürekli akıl veren, onun hatalarını düzeltmeye çalışan bir kimsedir. Rüyada araba kazası görmek kişinin yardım edebilme imkanı varken muhtaç birine elini uzatmaması anlamına gelmektedir. Kişi herhangi bir olayın ardından bu ruh haline bürünmüştür. Geçmişte yaşadığı önemli bir kayıp, hayal kırıklığı kendisini çok fazla etkilemiştir. Bu rüya bazı rüya tabircilerine göre kişinin beklemediği bir haber alacağına işaret ettiği anlamına gelir. Bu haber maddi anlamda olumlu bir haber olabilir. Kişi aradığı, beklediği işe bir anda kavuşabilir. Uzun ama son bulmuş bir ilişkinin ardından hiç kimseyi beklemezken evliliğe gidecek olan bir ilişki başlayabilir. Rüya genel anlamıyla şaşırmayı, ani bir haber almayı işaret eder. Rüyayı gören kişinin şu sıralar karmaşık duygular, çelişkili ruh halleri içerisinde olduğu anlamına gelir. Olumsuz düşünceler içinde olan rüya sahibinin aldığı haberle, karamsar ve umutsuz günler geçirebileceğine işaret eder.

RÜYADA ARABA ANAHTARI GÖRMEK Rüyada araba anahtarı görmek, rüya sahibinin gelecekte herşeyin daha iyi olması adına savaştığına rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin en büyük amacının emeklerinin karşılığında ailesine daha iyi şartlarda, daha konforlu, daha lüks ve daha rahat bir yaşam verebilmek olduğuna tabir edilir. Herkes gibi rüya sahibinin de yaşamdan bazı istekleri ve beklentileri olduğu anlamına gelir ve bu rüya daha ziyade kolay bir yaşamın hayalini kurmaya delalet eder. RÜYADA ARABA PARK ETTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada araba park etmek, kişinin yoğun geçen bir iş sezonun ardından uzun bir yolculuğa çıkıp dinlenmek isteyeceğine, özellikle iş alanında fazla hırslı davranması nedeni ile ailesini ihmal ettiğini fark eden kişilerin yeniden aile düzenlerini sağlıklı hale getirmek için çaba göstereceklerine işaret eder. Kişinin özgürlüğünü elde etmek için iş alanında kendisini göstermek adına pek çok projeye atılacağına fakat kendi kapasitesinin üstüne çıkması yüzünden aşırı yorgunluk yaşayacağına alamettir. Evli kisilerin eşleri tarafından kontrol altına alınacaklarına ve aşırı kıskançlık nedeni ile ilişkilerinde bir süre boyunca durgunluk yaşayacaklarına yorumlanır. Araba park etmek ilişkilere bir süreliğine ara vermek ya da kişinin sosyal çevresinden uzaklaşmak istemesine de alamettir.

RÜYADA ARABA KULLANDIĞINI GÖRMEK Rüyada araba kullanmak, genel olarak iş ve ticaret hayatına delalet eder. Rüya sahibinin kıvrak zekâsı ve çalışkanlığı sayesinde iş yaşamında her zaman başarılı olacağı anlamına gelir. Bir işinde başarısızlığa uğrasa hemen yeni bir işe girişecek kadar akıl, plan ve proje sahibi olduğu yorumu yapılır. İş hayatındaki başarısızlık kendisini kolay kolay bozguna uğratamaz, çünkü rüya sahibi için ekmek kazanmanın bin bir türlü yolu vardır. Rüyasından araba kullandığını gören kişi bugün işçiyse yarın mutlaka büyük bir holding sahibi olacaktır. Eğer patronsa ileri de birden fazla iş yeri sahibi olacaktır. RÜYADA ARABA SÜRMEK Rüyada araba sürmek neye işarettir, ne anlama gelir? İşte araba sürmek ile ilgili rüya tabirleri RÜYADA ARABA ÇARPTIĞINI GÖRMEK Rüyada araba kazası yapmak, iyi anlamlara gelmez ve hayırlara işaret etmez. Rüyayı gören kişinin tabiri caizse güvendiği dağlara kar yağması nedeniyle kötü günler yaşayacağına, işini kaybedeceğine ve ekmeğinden olacağına işaret eder. Rüya sahibinin hiçbir şeyin umduğu gibi gitmeyeceği, aklına dahi gelmeyenlerin başına geleceği ve korkularının, tedirginliğinin, endişelerinin de yersiz olmadığının anlaşılacağı olayların yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada araba kazası , eğer rüyada kan çıkmazsa çok hayırlı bir rüya olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında çok büyük ve çok akıllıca atılımlar gerçekleştireceğine, sıkıntılarını çözmek için adım atacağına, çok büyük kazançlar elde edeceğine, çok daha rahat bir hayata kavuşup daha güzel ve sağlıklı bir eve çıkacağına ve çok sağlıklı bir kişi olacağına alamet eder. RÜYADA ÜSTÜ AÇIK ARABA GÖRMEK Rüyada üstü açık araba görmek, kişinin kendisinden beklenmeyecek davranışlar içine gireceğine, sorumluluklarını aksatmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekeceğine ve tutarsız konuşmaları nedeniyle iş yerinde kendisine duyulan güvenin de giderek azaldığına alamet eder. Zenginliğe özenen kişinin fazla harcama yaparak bütçesini aşacağına ve giderek artan borçları nedeniyle strese gireceğine, yine de lükslerinden feragat etmeyeceğine alamettir. Ailesinin sözünü dinlemeyen veya kendisine doğru yolu gösteren kişilere itibar etmeyen rüya sahibinin hayatını mahvedeceğine, kendisini toplamaması halinde psikolojik olarak da yıpranacağına işarettir.

Rüyada spor araba görmek bitmek bilmeyen istekleri olan rüya sahibinin ailesiyle arasının para konusunda açılacağını, aşırı savurgan harcamaları nedeni ile kendisinin ikaz edileceğini ve geleceğini düşünmeden hareket etmesinin sonunda sorumluluk almadan yaşayacağını bildirir. Aile kurmak istemeyen rüya sahibinin ilerde yaşayacağı pişmanlığı ve yalnızlığı da haber veren rüya lükse olan düşkünlüğünün kişiye ciddi zararlar vereceğini ve sadece anı yaşamak yerine daha kalıcı işlerle uğraşması gerektiğine alamettir. Aşırı şımartarak büyüttükleri çocukları ile ilgili sorunlar yaşayan ve eğitim hayatlarını yarım bırakan çocukları yüzünden üzüntü içinde kalan aileleri de bildirir. Rüyada spor araba görmek rahatına aşırı derece düşkün davranan kişinin daha da zengin olmak için arayışlara gireceğinin ve para kazanmak konusunda illegal işlere bile sıcak bakacağının haberini verir. RÜYADA ARABA YANMASI GÖRMEK Rüyada araba yanması rüyayı gören kişinin geçmiş yaşantılarında bazı kimselere kötülük yaptığına yorulur. Bu kişi çevresindeki insanlarla arasında birtakım problemler yaşar. Bu problemlerin nedeni geçmiş yaşantısında yapmış olduğu bazı kötülükler, hayırsızlıklar, hileler olacaktır. Kişi yanlış insanlarla arkadaş veya ortak olduğu için ona uyarak bazı hatalar yapabilir. Yanlış bir eş seçimi hayatı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

Başkalarının etki alanına girerek istemediği şeyleri yapmış olabilir. Geçmiş yaşantısında işsiz, uğraşsız kaldığı bir dönem olabilir. Bu dönemlerde yanlış kişilerle ilişki kurarak kolay yoldan para kazanmaya çalışmış olacaktır. Bu gibi durumlar genellikle hileli ve haram yollara uğramaktadır. Allah yolundan ayrılan kimse çevresi tarafından da sevilmez ve aranmaz. Toplumdan soyutlandığı bir dönemin içerisine girer. Aile hayatında kendi hakkında duyduğu sözlerden dolayı huzursuzluklar yaşar. Akrabaları ile arası gittikçe açılır. Adının geçtiği dedikodular rüyanın sahibini bunaltacak ve huzurunu kaçıracaktır. Kişi bu ortamdan uzaklaşmak, başka bir şehre gitmek, seyahat etmek isteyebilir. RÜYADA ARABA TEKERİ GÖRMEK Rüyada araba tekeri görmek, rüya sahibinin çok çalışarak kendini ve yeteneklerini göstereceği anlamına gelmektedir. Yeni yerler gezerek para kazanacağınıza hayatınızı daha arken bir yaşta planlayarak düzene sokacağınıza dair yorumlanmaktadır. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde duracağınıza ve tek düze bir yaşamdan çok kendi istek ve arzularınıza göre hareket edeceğinize işarettir. Eskimiş bir araba tekeri gördüyseniz eğer bu da eski alışkanlıklar ve eski düzeninizden kurtulacağınıza, hayatınızda yeni bir sayfa açacağınıza dair yorumlanmaktadır.

Rüyada Araba Tekeri Değiştirmek Rüyada araba tekeri değiştirmek, patlayan ve zarar görmüş bir tekerlek değiştiriliyorsa bir türlü çözüme kavuşamayan bir sorunun çözüleceği anlamına gelmektedir. Sorunlu bir evliliği sonlandırmak, ya da kendisine yarar sağlamayan bir işten ayrılmak gibi yorumlanmaktadır. Hasar görmeyen bir tekerleği değiştirmek ise kişinin kendini iyi hissetmesi için hayatında birtakım değişiklikler yapacağı anlamına gelmektedir. Hayatınızı olumlu bir yönde düzenleyerek kendinizi daha mutlu hissedeceğinize dair yorumlanmaktadır. Rüyada Araba Tekeri Satın Almak Rüyada araba tekeri satın almak, uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz ve plan yaptığınız yatırım konusunda şansın sizden yana olacağına yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kendini zor duruma düşürmeden hedeflediklerini kolayca gerçekleştireceğine işaret eder. Düşünce ve isteklerin değiştiği döneme gireceğine ve yaşama bakışının farklılaşacağına dair yorumlanmaktadır. Rüyada araba tekerini inik görmek Rüyada inik lastik görmek kaderinin ve hayatının güzelleşeceğine, imkanlarının artacağına, keyfiyette ve esenlik içinde olacağına, sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, verilen emeklerin karşılığının fazlasıyla alınacağına, başarısızlığı karşısında yıkılacağına, kötü gününden de geri duracağına, darlığa düşeceğine, istediği gibi hareket edeceğine, sevdiği kişiden de ayrılacağına delalet etmektedir.

RÜYADA YENİ ARABA ALDIĞINI GÖRMEK Rüyada yeni araba almak, yaşayacağınız birtakım yeniliklerin habercisidir. Yeni bir ev, yeni bir iş ya da yeni bir arabaya sahip olmaya delalet eder. Rüyada yeni bir araba aldığınızı görmeniz, kimi zaman kişinin duygusal hayatındaki yenilikleri de işaret ederken, evli kişiler için ise kimi zaman da aileye katılacak yeni bir bebeğin habercisi olabilmektedir. Gördüğünüz yeni araba şayet beyaz ise, arzuladığınız işe ya da eve sahip olacaksınız, koyu renkli bir araba ise isteklerinize sahip olmak için daha çok çalışmak zorunda kalacağınız anlamına gelir. Rüyada araba satın almak, rüya sahibinin yaşantısında aktif bir rol oynayacağı anlamına gelir. Aile ile ilgili veya arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sorun çıkarmayan ancak yaşanan sorunları çözen kişi olacaktır. İş hayatında da önemli görevler üstlenecektir. Zor işlerin üstesinden gelerek başarısını artıracak ve yüksek insanların dikkatini çekmeyi başaracaktır. Etrafındaki insanların takdirini kazanacaktır. Rüyada araba aldığını görmek, işleri hallederken çok çaba harcandığını ve her zaman aktif rol oynandığını gösterir. Rüya sahibi, hırsı ile giriştiği işlerde başarılı sonuçlar alır ve başarmak için her yolu dener. Bu nedenle de çevresinde takdir görür. İş ve aile hayatında bu özellikleri insanların yararına olacak, rüya sahibi de bu özelliğini kullanmaktan çekinmeyecektir.

RÜYADA EŞİNİN ARABA ALDIĞINI GÖRMEK Rüyada eşinin araba aldığını görmek elinde kalan bir miktar para ile kendi işini gerçekleştireceğine, alın terinin ve tükettiği nefesin kazandıklarına değeceğine, hakkı olanı da sorunsuz ve sıkıntısız şekilde alacağına, kısa bir süre içinde çok büyük kazanç elde edeceğine, elinde bulunan yüklü bir para ile kendi işini kuracağına, rahatsızlık veren durumların son bulacağına, düşmanlar ile mücadele edeceğine, içine düştüğü karamsarlıktan kurtularak, geleceğe daha umut dolu bakacağına, maddi ve manevi olarak rahat edileceğine, rüya sahibinin değişik iş kollarına yöneleceğine delalet eder. RÜYADA ARKADAŞININ ARABA ALDIĞINI GÖRMEK Rüyada arkadaşının araba aldığını görmek sıkıntılı ve zor zamanlar geçireceğine, girdiği tüm işlerde büyük zarar edeceğine, maddi olarak çok kayıp vereceğine, bu sorunlar yüzünden aile hayatı içinde çok büyük tartışmalar yaşayacağına, hayırlı ve anlayışlı bir kişi ile ortaklık kurulacağına, kısmetlerin günden güne artacağına, rızkın çoğalacağına, işleri baltalamak ve kazanılan başarıları kötülemek isteyen kişilerin yenilgiye uğratılacağına ve zararların telafi edileceğine, maddi ve manevi olarak çok büyük sıkıntılara uğrayacağına, tüm yaşamını bir amaca bağlayacağına, çok zor zamanlar geçirdiği dönemlerde eline geçen fırsatlar sayesinde sorunlardan kurtulacağına, yaşamında büyük değişiklikler yapacağına, rahatsızlık yaratan bir durumun aşılacağına, gidilen yolda çok büyük bir rakibin yenilgiye uğratılacağına, nezaketsiz bir kişiye haddinin bildirileceğine delalettir.

RÜYADA BABANIN ARABA ALDIĞINI GÖRMEK Rüyada babanın araba aldığını görmek kişinin kendisine zararı dokunan kişi veya olaylardan uzak kalmak için yöntemler geliştireceğine, yaşanacak kötü bir olayın sonrasında kişi için hayırlara vesile olacağına, artık tamamen ümitsizliğe kapılacağına, hayatın belli bir düzene oturacağına, sıkıntıların ve dertlerin silinip gideceğine, rahatlık yaşanacak bir döneme girileceğine, sevilen kişilerle bir ortaklık kurulacağına, sorunlarına yardım etmek için başka kişileri bulup onlarla çalışacağına, ortaklı işlere iştirak edileceğine, zarar getirecek bir kişi ile istemeden muhatap olunacağına yorulmaktadır. RÜYADA ARABA UÇTUĞUNU GÖRMEK Rüyada araba uçtuğunu görmek ruhen ve bedenen kendini çok daha iyi hissedeceğine, zor bir durumdan sevdiği kişilerin vereceği yüklü miktarda bir yardım sayesinde sorunlarını çözeceğine, bir takım olaylar karşısında doğru seçimler yapamayacağına, rızkındaki ve kazancındaki verimin hiç eksilmeyeceğine, yaşamının afiyet içinde sürüp gideceğine, gerek maddi gerekse manevi olarak hiçbir eksiğinin gediğinin bulunmayacağına, işlerin ve projelerin başarı ve kazanç getireceğine, hedeflere ulaşılacağına, sıkıntı yaşasa da kimseye belli etmeyeceğine, her zaman şükrederek, başına gelenleri tevekkül içinde karşılayarak ve allah’ın emirlerine karşı gelmeden yaşayacağına, iş hayatında sorunsuz ve bol kazançlı günlere girileceğine ve refah içinde yaşanılacağına, zorlukların yaşanacağına, hayatında belanın ve uğursuzluğun kol gezeceğine rivayet eder.

RÜYADA ARABA PLAKASI GÖRMEK Rüyada araba plaka görmek sevap işleyeceğine, yeni işlere atılacağına, başka başka yerlere seyahat edeceğine, işlerinin kötü gidişinin bir son bulacağına, parasal olarak çok sorunlu ve büyük zarar görülecek bir döneme girildiğine, bu yüzden yapılacak işlerde çok uğraş verilmesine ve sabır gösterilmesine rağmen bir sonuca ulaşılamayacağına ve verilen emeklerin ve paraların boşa gideceğine, kişisel yeteneklerini geliştireceğine, hiçbir önemli ve ciddi sorunun kalmayacağına, çekemeyenlerin de çoğalacağına, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine ve bazı tatsızlıklar yaşanacağına delalettir. RENGİNE GÖRE RÜYADA ARABA GÖRMEK TABİRLERİ RÜYADA MAVİ RENK ARABA GÖRMEK Rüyada mavi araba görmek, rüyayı gören kişinin yaşam standartlarının yükselmesine olanak sağlayacak işler yapma fırsatı elde edeceğine ve bu doğrultuda hareket ederek hedeflerine ulaşacağına rivayet edilir. Rızkın genişlemesine, ihtiyaçların çok daha kolay şekilde giderilir olmasına ve alım gücünün de artmasına işaret eder ve rüya sahibinin kariyerinin dönüm noktası olacak büyük işlerde öne çıkacak ve kendini kanıtlayacak başarıyı yakalaması anlamına gelir.

RÜYADA BEYAZ ARABA GÖRMEK Rüyada beyaz araba görmek, rüyayı gören kişinin, sosyal hayatta ve iş hayatında yaşadığı sıkıntılı ve sorunlu dönemlerden sonra uzunca bir süre huzur arayışına girdiğine ve bu yüzden stres ve yorgunluktan ötürü uzunca bir tatile çıkıp dinleneceğine işaret edilir. Aynı zamanda, iş hayatının bitiminde sakin bir kasabada hayatın devam ettirileceğine yorumlanır. RÜYADA SARI RENK ARABA GÖRMEK Rüyada sarı araba görmek, hastalık olarak yorumlanmaktadır. Maddi sıkıntılara gireceğine ve iş yerinde yaşayacağı tartışmalardan dolayı huzurunun kaçacağına delalet eder. Rüyada görülen sarı rengin anlamı genellikle hastalık olarak yorumlanır. Araba ise kişinin geçimini sağlamak için başvurduğu uğraşlar anlamına gelir. Bundan yola çıkan tabirciler rüyada görülen sarı arabayı, kişinin geçimini zorlayacak ve sıkıntıya düşeceği olaylara yorumlar. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin hayır getirmeyecek, yolculuğa çıkmasına veya gurbete gitmesine yorulur. RÜYADA SİYAH RENK ARABA GÖRMEK Rüyada siyah araba görmek, dikkat çekmeye ve takdir edilmek için çaba göstermeye rivayet edilir. Rüya sahibinin toplumda öne çıkmak istediğine, başarılarını herkesin konuşması için uğraştığına, isim yapma ve şöhret sahibi olma uğraşında olduğuna alamet eder. Rüyada siyah araba görmek, rüyayı gören kişinin üst makamlara gelmeyi kafasına taktığına, bunu gerçekleştirmek için de var gücü ile çalıştığına rivayet edilir.