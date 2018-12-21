Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmek ne anlama gelir?

Rüyada asker görmek ne anlama geliyor merak ediyorsanız rüyada asker görmenin genel anlamından rüyada asker olduğunu, asker topluluğu, asker kıyafeti, asker aracı, asker cenazesi vb. Görmek gibi detaylarının ne anlama geldiğini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Her Türk asker doğar sözüne sahip bir kültürde doğal olarak askerlik ve asker olmak önemli bir olaydır. Rüyada asker görmek de bu nedenle ne anlama geldiği en çok merak edilen şeylerden biridir. İşte sizin için derlediğimiz rüyada asker görmek tabirler... RÜYADA ASKER GÖRMEK Rüyada asker görmek genel olarak hayırlı, iyi bir şey olarak kabul edilir. Vatanı koruyan askerlerin rüyada görülmesinin de kişinin tehlikelerden ve kötülüklerden korunacağına işaret ettiği düşünülür. Rüyada asker görmenin genel anlamı mutluluk, bol kazanç elde etme, güç ve galibiyettir. Rüya sahibinin sevilecek ve saygı gösterilecek biri olduğuna yorulur. Bunların yanında örneğin yüksek rütbeli asker görmek şan ve şöhret olarak kabul edilir. Yani askerin görülme biçimine göre rüya tabiri de değişnmektedir.

RÜYADA ASKERLER GÖRMEK Rüyada askerler görmek ile ilgili farklı yorumlar vardır. Rüyasında askerler gören kişinin çeşitli sıkıntılaran sonra kendini rahatlatacak olumlu gelişmelere kavuşacağına yorumlanır. Bu zahmetler ve zahemtleri gideren olumlu şeyler maddi veya manevi olabilir. RÜYADA ASKER OLDUĞUNU GÖRMEK Rüyada asker olduğunu görmek güce, kudrete ancak yalnız kalmaya işarettir. Bir kimse bu rüyayı görürse yakın zamanda zor bir durumla karşılaşacak demektir. Bu zor durumun üstesinden tek başına gelecek ve bu olay kendisini oldukça güç sahibi yapacaktır. Çevresinde yaşanan bir olaya müdahale edebilir. RÜYADA ASKER TOPLULUĞU GÖRMEK Rüyada asker topluluğu görmek, hayra alamettir. Asker topluluğu görmek, hayırlı bir kalabalıkta bulunmaya, erkek için vatani görevini yerine getirmeye, huzura, şifa elde etmeye yorumlanır. Asker topluluğu aynı zamanda devlet elinden gelecek hayıra yahut devlet kapısında iş sahibi olmaya tabir edilir. RÜYADA ASKER KIYAFETİ GÖRMEK Rüyada asker kıyafeti görmek, onurlandırılmak veya şerefli bir göreve getirilmek anlamına geldiği gibi genç erkekler için vatani görevlerini yapacaklarına ve sağ salim sevdiklerine kavuşacaklarına yorumlanır. Temiz, ütülenmiş asker kıyafeti resmi bir makamda görev alınacağını, amir veya yönetici konumuna gelineceğini ifade ederken, rüya sahibinin emri altında çok sayıda insanın var olacağını alamet eder. Yaşı ilerlemiş biri için bu rüyanın anlamı üst düzey yönetici olmak veya emeklilikte dahi büyük bir firmada çalışmak demektir. Her türlü sorumluluğun altına girilebilecek kadar cesur olunduğunu ve bu özellikleri ile öne çıkan rüya sahibinin yakın çevresindeki kişiler tarafından el üstünde tutulduğunu, söylediklerini can kulağı ile dinleyen insanlar olduğunu ifade eder. Güçlü bir karakterin, yalandan uzak durmanın ve bol sevap işlenerek yaşanan düzgü bir hayatın sembolüdür.

RÜYADA ASKER ARACI GÖRMEK Rüyada askeri araç görmek, geleceğini düşünerek hareket etmenin, makam, mevki sahibi olmanın, huzurlu bir hayatının olacağının simgesi olarak görülür. Askeri araç görmek aynı zamanda meslek hayatında yaşanacak güzelliklerin, itibar sahibi olmanın, şana ve şöhrete kavuşmanın da alameti olarak görülür. Bahtının açık olduğunu söyleyebiliriz. RÜYADA ASKER CENAZESİ GÖRMEK Rüyada asker cenazesi görmek, şanlı ve şerefli bir toplulukta bulunmanın, gurur duymanın, başı dik durmanın ve kişinin vatan, millet sevgisiyle yanıp, tutuştuğunun simgesi olarak görülür. Aynı zamanda işlerinin rast gideceğine ve huzur bulacağına, kaliteli bir hayat yaşamaya da tabir eder. RÜYADA ASKER ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüya sahibinin sıkıntılı geçen bir dönemde olduğu ve bu dönemin kısa bir süre içerisinde son bulacağı şeklinde tabir edilir. RÜYADA ASKER OĞLUNU GÖRMEK Rüyada asker oğlunu görmek, askerlik yapan evladını görmek, bu kimseden gelecek hayırlı ve güzel haber olarak değerlendirilir. Alacağınız haberle içinde bulunduğunuz korku ve endişeden kurtulacak, rahat bir nefes alacaksınız. Askerdeki oğlunu gören kimsenin aynı zamanda yakın zamanda özleminin biteceğini, kavuşacağını da söyleyebiliriz.

RÜYADA ASKER SEVGİLİYİ GÖRMEK Rüyada asker sevgiliyi görmek, rüyayı gören kişinin hayatında çok güzel gelişmelerin olacağına, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına, sorunlarının çözüme ulaşacağına, zor ve kötü günleri geride bırakacağına ve refah içinde yaşayacağına alamet eder. Rüya sahibinin çok güzel haberler alacağına, çok sevineceğine ve keyfinin yerine geleceğine delalet eder. RÜYADA ASKER GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada Asker Uğurladığını Görmek

Hayırlı bir iş için çıkılan yoldan müjdeli haberlerle döneceğine delalet eder. Rüyada Askerin Ağladığını Görmek

Rüyasında askerin ağladığını gören kimse, iş hayatı ile ilgili bazı adımların atılacağına, kaçan bazı büyük fırsatların telafi edileceğine, eğitim hayatına bırakılan yerden devam edileceğine yorulur. Rüyada Askere Çağrıldığını Görmek

Rüya sahibinin çok önemli projeler üstleneceğine ve zorlu süreçleri başarılı bir şekilde geçerek hayırlı bir sonuca ulaşacağına yorumlanır. Rüyada Silahsız Asker Görmek

Gizli bir düşman anlamına gelir. Rüya sahibinin dost sandığı birinden bir darbe göreceğine alamet eder.