Rüyada asker görmek ne anlama gelir? Rüyada asker kıyafeti görmek, askere gitmek ne demek?

Rüyasında asker gören kişi, başına gelebilecek tehlike ve kötülüklerden uzaktır. Rüya tabirlerine göre asker; mutluluk, huzur, galibiyet ve maddi kazanç anlamındadır.

Rüyada görülen asker:

Genel olarak iyilik ve güzellikleri simgeler.

Rüya sahibinin yaptığı işlerde başarılı olup yükseleceği, çevresi tarafından sevilip saygı duyulacağı anlamına gelmektedir.

Âlimlere göre rüyada görülebilecek asker, gücü temsil etmektedir. Fakat bazı âlimler tarafından ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına da yorulmaktadır.

Rüya sahibi kendisini askerin bulunduğu bir evde görürse bu rüya, sahibinin yakalanabileceği bir hastalığa delâlettir.

Aynı zamanda rüya sahibi askeri, askerlik yaptığı bir yerde görürse sadakati üst düzey bir dostundan bir konuda yardım eli alacağını gösterir.

Rüyada görülen askerin hasta olduğu görülürse, bu rüya sahibinin güzel ve hayırlı şeyler yapmak istediğini, bunun için adım atmak isteyeceğini fakat çevresel güçler tarafından bu adımın atılamayacağını gösterir.

Rüyada Asker Kıyafeti Giymek

Rüyada asker kıyafeti giymenin anlamı:

Gören kişinin erkek veya kadın olmasına göre değişmektedir.

Gören kişi erkekse, hayatında bazı tatsızlıklar ve kavgaların çıkacağı, iş hayatında kendisi ile husumeti olan bir kişiyle kavga edeceğine ve bu sebeple huzursuzluk duyacağına işarettir.

Rüyayı gören kişi kadınsa, bazı çıkarlara, yeni bir çevre ve yeni dostluklar kurulacağı anlamındadır.

Rüyada asker kıyafeti giymek bazı âlimler tarafından da devlet işlerine yorulmaktadır.

Yeni bir başlangıç yapılacak, özel hayatta huzur yakalanacak, toplumsal emniyet sağlanacak ve korkulan şeylerden emin olunacaktır.

Rüyada Asker Topluluğu Görmek

Rüyada asker topluluğu veya ordu görmek:

Rüya sahibinin bulunduğu ülkenin güvenliğine işarettir.

Bu nedenle rüyadaki o asker topluluğunun tam olarak nasıl görünüyor olması önemlidir.

Rüyada asker grubunun öldüğünü görmek, ulusal ve milli egemenliğin tehlikelerle karşılaşacağına; güçlü askerler görmek ülke güvenliğinin ulusal, ekonomik ve milli tehlikelere karşı güvende olacağına, yorgun ve bitkin askerlerin olduğunu görmek ise ordular içerisinde çıkacak olan anlaşmazlıklar ve tartışmalara, hasta askerler görmek ise o ülkenin askerlerinin kötülükler içinde olacağına, fesat ve nifak içerisinde kaybolacakları anlamlarına gelmektedir.

Aynı zamanda rüyada kalabalık asker görmek, rüya sahibinin maddi manevi güç elde edeceğine, maddi kazancının artacağına ve bu kazanç sayesinde çevresinde saygınlık ve itibar elde edeceğine, yine toplum tarafından sevilip sayılacağına yorulmaktadır.

Ayrıca, rüya sahibi erkekse, kendisine bakmayı seven, güzel ve hayırlı bir kadına aşık olacak ve bu kadınla birlikte güzel bir aşk hayatı olacaktır. Güzel ve daimi dostluklar kurulacaktır.

Rüyada Evinde Asker Görmek

Rüyada evinde asker veya askerler görmek:

Aile içinde birlik, beraberlik ve dayanışma bağlarının son derece güçleneceği, hane fertlerinin birbirlerine karşı karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde olacağını gösterir.

Aile içi tatsızlıklar ve huzursuzluk varsa bu tatsızlıkların son bulacağına, aile bireylerinin eskisinden daha sağlam sevgi bağlarıyla birbirine bağlanacağı anlamına gelir.

Rüyada Askere Gitmek

Rüyasında askere gittiğini gören kişi:

Yakın gelecekteki hayatında bazı huzursuzluk yaratacak problemlerle karşılaşacaktır.

Askere gittiğini gören kişi maddi veya manevi zorluklar, darlıklar ve sıkıntılar yaşayacaktır.

Bu sıkıntılar yakın çevresi tarafından veya iş hayatında karşılaşacağı sorunları müteakiben ortaya çıkabilir.

Rüyada Asker Olmak

Rüyada asker olduğunu gören kişi:

Çalışma hayatında çok güzel ve hayırlı bir işe girişecektir.

Bu rüya, girişeceği bu işte çok güzel kazançlar elde edeceğini, şu an elde ettiği kazancını çok daha fazlasını kazanacağını, çeşitli mal ve mülkün sahibi olacağını, şu an yaşadığı dertlerin, huzursuzlukların ve sıkıntıların sona ereceğini, ileride çıkacağı bir yolculukta güzel haberler edineceğini ve şans ve kaderden yana ardı ardına iyi karşılıklar alacağını gösterir.

Aynı zamanda geçmişte bir sebepten ötürü küsülen, dargın olunan dostlarla yeniden bir araya gelinip, buzlar eritilecek ve eskisi gibi sağlam bir dostluk kurulacaktır.

Rüyada Askere Gitmek İçin Hazırlanmak

Rüyada askere gitmek için hazırlık yapmak:

Yapılan fuzuli masrafların ortaya çıkardığı maddi sıkıntıların sona ereceğine, kurulacak olan bir ortaklık ile yavaş yavaş artış gösteren bir kazanç elde edileceğine, maddi olarak büyük bir rahatlama ve nefes almaya işaret eder.

Dostlar arasında zayıflamış ve halen zayıflamakta olan bağlar zamanla düzelerek eskisi gibi güçlü bir hal alacaktır.

Rüyada Askere Gitmek İstememek

Rüyada askere gitmek istememek:

Rüya sahibinin çok yakın ve samimi gördüğü dostlarıyla ticari bir işte ortaklık kuracağına, kurulan bu ortaklığın neticesinde zamanla dostlarının kıymet bilmez insanlar olduklarını anlayarak onlardan hızla uzaklaşacağına işarettir.

Ayrıca rüya sahibi içerisinde bulunduğu sorun ve sıkıntılardan kurtulmak, iş hayatında nefes alabilmek için büyük çaba sarf edecek ve nihayetinde bu sıkıntılarından kurtulacaktır. Kurmuş olduğu hayallerine zamanla kavuşacak, elde ettiği maddi kazanç kat ve kat artacak, atmak isteyeceği her adımda biraz daha yükselecek ve büyük işlere imza atacaktır.

Tüm istekleri kısa bir zaman diliminde gerçekleşecek fakat bir süre sonra keyif ve huzuru bozulacaktır.

Rüyada Tekrar Askere Gitmek

Rüyada tekrar askere gittiğini gören kişi:

Şerefli bir hayat sürecek ve yapacağı bazı iş ve işlerle ailesinin son derece gururlanmasını sağlayacaktır.

Tekrar askere gitmek, çalışma hayatında bolca başarı sağlanacağına, kısmetli, vatanına ve milletine yarar sağlayan, değerlerine bağlı bir birey olmak olarak yorumlanmaktadır.

Ağır başlı bir kişiyle evlenileceğine de delalettir.

Ayrıca yasal bir süreçten dolayı mahkemelik olan, işinden atılan kişilerin yargı süreci nihayete erecek ve bu kişiler eski hayatlarını ve haklarını geri kazanacaktır.

Rüya sahibine iş hayatında bir teklif gelecek ve bu teklif aile fertleri arasında çok büyük bir sevinçle karşılanacaktır.

Rüyayı gören kişinin sahip olduğu ilim ve irfan sayesinde toplumun gözündeki değerinin artacağına, dürüstlüğünden mütevellit insanların takdirini alacağına, iş seçmeyerek alnının teriyle gelir elde ederek iyi bir yaşam süreceğine delalettir.

Rüyada Askerle Konuşmak

Rüyada askerle konuştuğunu görmek:

Son derece güzel ve hayırlı olaylara yorulmaktadır.

Bu kişi gerçek bir dosta sahip olacaktır ve zor bir zamanında bu dostunun elinden tutmasıyla beraber zorlanmadan bu sıkıntıdan kurtulacaktır.

Rüya sahibinin elde edeceği zaferlerle yükselişe geçeceğine, yükselirken sergilediği kararlılığa, kudrete ve karşısına çıkabilecek kötülüklerden uzak duracağına ve bu sayede bu kötülüklerden etkilenmeyeceğine işarettir.

Rüyada Askere Çağrılmak

Rüyada askere çağrılmak:

Bir iyi bir de kötü şekilde yorumlanmaktadır.

Kötü anlamı, rüya sahibinin kendine olan güveninin ve inancının negatif olarak düşüş göstereceğidir. Rüyayı gören kişinin, iş hayatında veya özel hayatında atmayı planladığı adımları, kendine olan inancını ve öz güvenini yitirerek bu adımları atmayacağına ve geleceğine dair hata yapacağına yorumlanır. Kişi bu adımları atmayarak, ileride güzelliklere ve hayırlara kapı açabilecek girişimlerden vazgeçebilir.

İyi anlamı ise, şu an hayata geçirilmesi için bazı sorunların bulunduğu projelerin hayata geçirileceğidir. Bu işle ilgili zorlu sıkıntılar aşılacak, bol getirisi olan bir projede çalışılacak, bulunan sağlık sorunları şifaya kavuşacak, hayırlı ve güzel bir evlilik yapılacak ve maddi gelir olarak büyük meblağlar kazanılacaktır.

Rüyada Silahsız Asker Görmek

Rüyada silahsız bir asker gören kişinin:

Gerçek hayatta yakınında olabilecek gizli bir düşmanı olduğu söylenir.

Kişi, yakınında bulunan ve dost sandığı bir kişiden maddi veya manevi bir zarar görecektir.

Fakat rüyada silahsız rütbeli bir asker görmek iyi olaylara da yorulabilir.

Rütbeli ve silahsız asker görmek, rüya sahibinin olabilecek kötü şeylerden uzak duracağına, güvende olacağına ve toplumsal saygınlık kazanacağına işarettir.

Aynı zamanda rüya sahibinin ilerideki yaşantısında her şeyi çözebilecek bir güce sahip olacağını gösterir.

Rüyada Asker Künyesi Görmek

Rüyada asker künyesi gören kişi:

Çok büyük ve kaliteli projeler yaparak çok büyük başarılarda rol oynayacaktır.

Bu projeden kazanacağı gelirlerle mal ve mülk sahibi olacak, çok yüklü miktarlarda gelir elde edecek, elde ettikleri ile yeni işlere girişecek ve tekrardan yüksek meblağlar kazanacaktır.

Harcadığından daha fazlasını kazanacak olan rüya sahibi, geleceğinde maddi sıkıntı çekmeden refah seviyesi yüksek bir yaşam sürecektir.

Fakat gelecek dönemlerde bazı sağlık sorunları yaşayabilir ve dostlarıyla arasına istenmeyecek kişiler girebilir.

Rüyada Asker Öldürmek

Rüyada asker öldürdüğünü görmek:

Kişinin uzun zamandan beri özel veya iş hayatında kendisine musallat olmuş bir sorunun çözüleceğine,

Adeta ödem oluşturmuş bölgenin kesilip atılacağına,

Geçmişte kaçırılmış olan fırsatların tekrar eline geçeceğine ve bu sefer bu fırsatı değerlendireceğine,

Uzun zamandır sürekli ters giden işlerin yoluna gireceğine,

Çalışma hayatında uzun süredir hayal edilen mevkilere geleceğine ve

Husumeti bulunduğu, kendisini kıskanan kişilerin bu yükseliş ile beraber bertaraf edileceğine delalet eder.

Rüyada Asker Uğurlamak

Rüyada asker uğurladığını gören kişi:

Çok sevdiği bir iş için bir yolculuğa çıkacak, bu yolculuktan müjdeli haberler ile dönecek ve uzun zamandır planlayıp istediği bir projeyi hayata geçirecektir.

Ayrıca bu rüya, kişinin başında bulunan sıkıntı ve dertlerin son bulacağına, hane içerisinde büyük bir huzurun oluşacağına, haneye maddi bolluğun, bereketin ve ferahlığın geleceğine işarettir.

Rüya sahibi hayata geçireceği proje ile maddi bolluğa erişecek ve bu sayede çoğu sıkıntısından kurtulacaktır.

Rüyada Asker Göndermek

**Rüyada asker gönderdiğini gören kişi için bu rüya tabiri:

Aile fertleriyle olan bağlarının gün geçtikçe güçlenmesine vesile olacak bir gelişmenin yaşanacağına,

Bir yerden gelecek olan mutluluk verici bir habere, dertlerin çok yakın bir zamanda haneden uzaklaştırılacağına,

Şu an sağlıkla ilgili olan bir sıkıntının şifaya kavuşup düzeleceğine ve

Mutluluk dolu günlerin yaşanacağına rivayet eder.

Rüyada Asker Ağlaması

Rüyada bir askerin ağladığını gören kişinin:

Aile bireyleriyle bir yolculuğa çıkacağına, çıkmış oldukları bu yolda çok güzel haberler alacaklarına, güzel gelişmeler olacağına, çalışma hayatıyla ilgili bazı adımların atılacağına ve geçmişte elden kaçırılan büyük bir fırsatın tekrar elde edilip telafi edileceğine yorulur.

Rüya sahibi varsa eğitim hayatına bıraktığı yerden devam edecek ve bu durumdan dolayı yurt dışına bir yolculuk yapacaktır.

Rüyada Asker Arkadaşı Görmek

Rüyada asker arkadaşını gören kişi:

Önümüzdeki günlerde geçmişteki çok özlediği bir dostu ile tekrar bir araya gelecek, eski günleri yad ederek çok mutlu anlar yaşayacak ve yapmak üzere olduğu işlerine ve aile içi ilişkilerine bu buluşmadan dolayı daha çok motive olacaktır.

Şu an içerisinde bulunduğu sorunlardan kısa bir süre içerisinde kurtulacak ve iş hayatında hayalini kurduğu mevkilere terfi edecektir.

Ayrıca rüya sahibinin bazı konularda ters düştüğü ve bu yüzden bir türlü ilerleme sağlayamadığı bir kişiyle ilişkisinin önü açılacak ve bu kişi ile ilgili sorunlar çözülecektir.

Rüyada Ölen Birini Asker Olarak Görmek

Rüyada ölen bir tanıdığını asker olarak gören kişi:

Girişmek istediği bir işin sorun yaratabilecek kısımlarını büyük oranda çözecektir. Artık kazanç elde edebileceği seviyeye gelmiştir.

Bu rüya aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu zorluk ve tartışmaların son bulacağına, yapacağı bu işten büyük kazançlar elde edeceğine ve elde ettiği bu kazançlarla bir gayrimenkul sahibi olabileceğine yorulur.

Rüya sahibinin sağlıkla ilgili bir süredir devam eden sorunları, işinin ehli bir doktor tarafından giderilecek ve kişi rahata erecektir.

Rüyada Asker Tüfeği Görmek

Rüyada asker tüfeği gören kişi için bu rüya:

Yaptığı hatalardan dolayı ters giden bazı işlerinin tekrardan düzeleceğine,

Yaşamış olduğu sıkıntı ve dertlerin yavaş yavaş son bulacağına,

Çalışma hayatında açılacak olan bir fırsat kapısını iyi değerlendirerek işlerinin yoluna girip güzel günler göreceğine,

Hane içindeki fertler ile arasındaki bağların çok daha kuvvetli hale gelerek huzur ve mutluluğa kavuşacağına işarettir.

Rüyada Asker Fotoğrafı Görmek

Rüyada asker fotoğrafı gören kişinin:

Epey bir süredir aklında olan bir işi yavaş yavaş hayata geçireceğini, çalışma hayatının bu işle beraber mükemmel bir yola gireceğini, bu yolda ilerlerken çok büyük başarılara imza atılacağını ve aile içi fertlerin bu işte kişinin arkasında durarak büyük destek vereceğini işaret eder.

Buradan elde edilecek yüksek miktarlardaki kazanç çok hayırlı ve güzel başka işler için kullanılacaktır.

Ayrıca rüya sahibi, çalışma hayatında hayata geçirmiş olduğu ve geçireceği yeni projelerle çevresinde ve iş hayatında büyük bir itibar ve saygınlık elde edecektir.

Rüyada Eşinin Askere Gittiğini Görmek

Rüyada eşinin askere gittiğini görmek:

Uzun zamandır sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına sebep olan maddi sıkıntıların, ailenin yardım eli uzatması ile birlikte sona ereceğine, maddi olarak nefes alınacağına ve rahatlanacağına işarettir.

Rüya sahibi, ailesinden gelecek olan bu yardımla birlikte normalde kazandığından daha fazla kazanç elde etmeye başlayacak, maddi anlamda büyük bir zenginliğe doğru adım atacaktır.

Rüyasında kocasının askerini gittiğini gören kadın, gayrimenkul ya da otomobil satın almak için yaptığı planları, ekonomik yönden bolluk içerisinde bulunan birinden yardım alarak gerçekleştirecektir.

Bir erkek karısının askere gittiğini görürse bu, geçmişte yapılan bazı hatalardan ötürü kardeşler arasındaki dargınlığın, büyüklerin de araya girerek ortamı yatıştırıp bu dargınlığı sona erdireceklerine delalet eder. Dargınlığın geçmesiyle huzur ortamı tekrar inşa edilecektir.

Rüyada Gazi Görmek

Rüyada gazi görmek:

Rüya sahibinin aşırı iyi niyetli ve temiz düşünen biri olduğuna, herkese karşı iyi ve yardımsever olduğuna, sürekli güzel duygular ile düşünceler beslediğine, tüm insanlığı kendisi gibi sandığından hep başkaları tarafından üzüldüğüne ve hayal kırıklığına uğradığına işarettir.

Rüyayı gören kişi, dürüstlüğüne ve dostluğuna layık olup olmadığını düşünmeden karşısındaki kişiye tüm kalbinin iyiliklerini açmaktadır.

Aynı zamanda rüya sahibinin başka insanlara karşı oldukça cömert olduğunu, elinde avucunda ne varsa paylaşmayı seven biri olduğunu gösterir.

Rüyada Şehit Görmek

Rüyada şehit olmuş askerler görmek:

Rüya sahibinin toplum içerisinde daha da fazla sevilip, saygınlığının artacağına delalet etmektedir.

Aynı zamanda rüyada şehit gören kişinin, işleri de sağlığı da hızla olumlu yönde ilerleyecektir.

Rüyasında gerçekte şehit olan birini yaşıyor olarak görmek ise rüya sahibinin Allah katında muhterem ve hayırlı biri olduğunu, Allah'ın çok sevdiği ve değer verdiği bir kulu olduğuna yorulur.

Rüyada Askere Gidip Şehit Olmak

Bu rüya:

Rüya sahibinin sorumluluklarının artacağına, devleti için hizmet vereceği bir resmi kurumda görev alacağına yorulur.

Rüya sahibi saygınlığını artıracak işlerde çalışacak, gelip geçici sıkıntılar kişinin moraline negatif etkide bulunsa da kısa süre içerisinde kaybettiği moral ve motivasyonu tekrar kazanacaktır.

Kişi özel hayatında da duygusal anlamda şefkat göstereceği durumlarla karşı karşıya gelecektir.

Rüyada Bayrak Görmek

Rüyada bayrak görmek:

Rüya sahibinin hayatındaki başarıları ve elde ettiği kazanımları olarak yorumlanır.

Kişi rüyasında ait olduğu milletin bayrağını görürse, yaptığı işleri kolaylıkla halledecek ve her türlü zorluğa sahip bir şekilde işi tek başına yapabilme gücüne sahip olacağı anlamına gelir.

Kişi eğer yabancı bir milletin bayrağını görürse, gelecek günlerde maddi veya manevi bir konuda desteğe ve yardım eline ihtiyacı olacaktır.

Rüyada Başka Ülkeye Askere Gitmek

Rüyada başka ülkeye askere gittiğini görmek:

İyi bir akademik kariyere, yapacağı çalışmalar ile birçok ödül ve takdir kazanacağına yorulmakla birlikte rüya sahibinin yetkin bir birey olacağına, mesleğini geri planda bırakmadan birçok eğitici konferanslara, kurs ve seminerle katılacağına işarettir.

İş hayatını sürdürdüğü kurumu temsil görevinde bulunarak, şanı sayesinde ülke sınırları dışında da projelere imza atacaktır.

Rüyada Askerde Çatışmaya Girmek

Rüyada askerde çatışmaya girdiğini gören kişinin:

Çevresinden duyduğu bazı sözlerin etkisinde kalarak aklının karışacağına,

Çevresindeki kişilerin bazılarıyla ilişkilerinin gerileceğine,

Resmi kurumlardaki işlerinde sıkıntılar yaşayacağına ve

Hane içinden veya dışından bazı kişilerden duyacağı bazı sözler ile moralinin bozulup, üzüleceğine işarettir.

Rüyada Terhis Olmak

Bu rüyayı gören kişi için:

Rüya sahibi genç ise, gireceği yeni bir işe, mesleki yönden elde edeceği başarıya veya mezuniyete hak kazanarak yurt dışında eğitimini sürdüreceğine işarettir.

Rüya sahibi yetişkin veya yaşlı ise, emekli olacak, başka bir muhite taşınacak veya ikamet ettiği bölgeden uzaklaşacaktır.

Rüyada Davul Zurnayla Askere Gitmek

Rüyada davul zurnayla askere gittiğini gören kişinin:

Eline bir fırsat geçeceğine, çok sevineceği gelişmelerin gerçekleşeceğine, mutluluk içerisinde bir hayat süreceğine ve bu süreçte sürekli güzel sürprizlerle karşılaşacağına işaret eder.

Rüya sahibi kişi yakın zamanda eline geçecek olan hayırlı ve güzel bir fırsatı iyi değerlendirecek, refah seviyesi üst düzeyde olacak ve mutlu bir yaşam sürecektir.

Rüyada Asker Kaçağı Olmak

Rüyasında asker kaçağı olduğunu gören kişi:

Sıkıntılı bir sürece giriyor demektir.

Sıkıntıların ve gereksiz kaygıların had safhada olacağı bu dönemde, kişi öz güven eksikliği nedeniyle kendince hatalı olacak bazı kararlara imza atacaktır. Ayrıca bazı âlimler tarafından asker kaçağı olduğunu gören kişinin borçları yüzünden sıkıntılı bir süreç yaşayacağı söylenmektedir.

Rüyada Asker Olmaktan Korkmak

Bu rüyayı gören kişi için:

Rüya sahibi bazı işler için harcamış olduğu çabaların boşa gideceğine inanacak, korkarak bazı önlemler alacak fakat bu önlemlerde çok aşırıya kaçacaktır.

Ayrıca öz güven ve cesaret kaybına da yorumlanan bu rüya, kişinin tadını kaçıracak bazı olumsuz konuşmalar ile muhatap olacağını simgeler.

Rüyada Askerden Firar Etmek

Rüyasında askere gidip firar ettiğini gören kişinin:

Doğru yoldan sapacağına, kanunlar ile başının derde gireceğine, yasa dışı bazı işlerle uğraşarak başına gelebilecek türlü sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalacağına delalettir.

Rüya sahibi haram mal ve kazançlar elde ederek büyük günahlar işleyecektir. Bu nedenle hayatına çeki düzen vermeli ve adımlarını doğru atmalıdır.

Rüyada Zorla Askere Gitmek

Rüyada zorla askere gittiğini görmek:

Mal kaybına, moral motivasyon bozukluğuna ve borçlanmalara işarettir.

Rüya sahibi kişi tamamen kendi hatalarından kaynaklı bu sıkıntılı durumlara düşecektir.

Bu rüya, kişinin hayatındaki bu sıkıntıları atlatmak için bakış açısını değiştirmesi gerektiğini ve farklı yollardan, farklı stratejiler ile bu sıkıntılı süreçten kurtulabileceğini öğütler.

Rüyada Gönüllü Asker Olmak

Rüyada gönüllü asker olduğunu gören kişi:

Zor günler geçiren, büyük sıkıntıları bulunan, yardıma muhtaç durumda olan kişi ya da kişilerin yardımına koşarak büyük bir iyilik yapacak, yaptığı bu iyilik neticesinde büyük hayır duaları alacaktır.

Aldığı bu dualar sayesinde hayatında bazı iyi yönde gelişmeler olacak, karşısına çıkabilecek türlü kötülüklerden rahatlıkla kurtulabilecektir.

Rüyada Subay Olmak

Rüyada subay olmak:

Yüksek mevkilere, şan şöhrete ve vatana millete hayırlı olmaya delalettir.

Rüya sahibi devlet yetkililerinden biriyle bir görüşme gerçekleştirecek, bu görüşme neticesinde iş değişikliğine gidecek ve birçok övgülere layık görülecektir.

Yaptığı ve yapacağı işlerde takdir edilecek ve vatanına milletine büyük yararı dokunacak işlere imza atacaktır.

Rüyada Kışla Görmek

Rüyada kışla görmek:

Hem maddi hem de manevi açıdan büyük güzelliklere işarettir.

Rüya sahibine toplu bir para gelecek, maddi değeri oldukça yüksek mal, gayrimenkul, tarla veya ofis sahibi olacaktır.

Manevi olarak ise bu rüya, rüya sahibini oldukça mutlu edecek ve gururla idame ettireceği bir hayata işarettir.

Rüyada Ateş Eden Asker Görmek

Rüyada ateş eden asker gören kişi:

Gelebilecek tehlikelerden uzaklaşacak, düşmanlardan gelebilecek kötülüklerden kurtulacaktır.

Rüya sahibinin hastalıklarından kurtulacağına,

Hayat refahının tekrardan üst düzeylere çıkacağına,

Hayatında önemli mutluluk verici gelişmelerin yaşanacağına ve

Alacağı mutlu haberleri çevresindeki diğer insanlarla da paylaşarak mutluluğunu katlayacağına işarettir.

Rüyada Asker Olup Düşmana Ateş Etmek

Rüyasında asker olup düşmana ateş ettiğini gören kişi:

İnancını geri plana atmadan bir mücadele sürdürecek, bu mücadele sonucu düşmanlarını al aşağı edecek ve hedeflemiş olduğu zorlu yolda yürüyerek başarıya ulaşacaktır.

Rüya sahibi hedeflerine ulaşacak, son derece dürüst, temiz bir kalple hareket ederek iyi bir mümin olarak hayatına devam edecektir.

Rüyada Kadın Asker Görmek

Rüyada kadın asker gören kişi:

Önümüzdeki günlerde birçok sorumluluğu tek başına üstlenecektir.

Bu sorumlulukların omuzlarında oluşturacağı ağırlık sebebiyle kendini zaman zaman yorgun, halsiz ve bitkin hissedecektir.

Bu rüya, sıkıntılar ve stresle geçecek bir döneme işarettir. Ancak aynı zamanda rüya sahibi, kendisinden sevgisini esirgemeyecek, saygıda kusur etmeyecek bir kişiyle dünya evine girecektir.

Rüyada Oğlunu Askere Göndermek

Rüyada oğlunu askere gönderdiğini görmek:

Hayırlı ve güzel haberler alınacağına, ailevi sorunların çözülerek mutlu olunacağına, uzun süredir süren sıkıntılardan kurtulup nefes almaya ve uzak mesafede olan aile fertleriyle olan hasretin kısa bir zamanda sona ereceğine delalet eder.

Ailevi sorunlarının üstesinden karşılıklı iletişim ve dayanışma ile gelinecek, yapılacak olan azimli ve disiplinli işlerle iyi yerlere gelinecektir.

Kişi, ailesinin de desteğiyle kendi işinin patronu olacak ve yakın zamanda maddi durumunu da düzelterek daha iyi bir döneme girecektir.

Rüyada Asker Görmenin Psikolojik Yorumu

Bu rüyayı gören kişi için:

Gündelik hayatta yaşanmış olan bazı talihsizlikler veya başarısızlıklar nedeniyle bir güvensizlik hissinin yaşanması sonucu huzursuz ve psikolojik olarak çöküntülü günler yaşanması, rüyayı gören kişinin kendisine olan güvenini yenileme ihtiyacı doğurur.

Bu güven tazeleme ihtiyacı neticesinde, vatani görevin kutsallığının bilinçaltına yerleşmesi ile kişinin rüyasında asker ya da askerlikle alakalı bazı rüyalar görmesi durumuna çok sık rastlanmaktadır.

Bunun yanında sadece güvenlik olarak değil, iş ya da akademik başarıya açlık, mevki hasreti ve maddiyata olan ihtiyaç da sık sık bu rüyaların görülmesindeki bilinçaltı tetikleyicileridir.

Rüyayı gören kişi, hayat refahının artması ve çalışma hayatında başarı kazanması ile beraber, kendisini psikolojik olarak rahatsız eden ve üzülmesine sebep olan her şeyi bertaraf ettiğini hisseder ve hem zihnen hem de ruhen bir rahatlama yaşar. Bu durum çoğu zaman farklı şekillerde yaşansa da, rüyada asker ya da askerlikle ilgili durumlar görülmesi ile de kendisini açığa çıkarır.

