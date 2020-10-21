Rüyada ay görmek ne demek, ne anlama gelir?

Dinimizde ve tarihimizde rüyada ay görmek büyük bir işaret olarak görülmüş ve buna göre hareket edilmiştir. Dini kaynaklara göre birçok tabiri mevcuttur. Rüyada ay görmek rütbe, yeni mevkiler, hayırlı bir eş, çocuk sahibi olmak, anne-baba yahut bir hayır işine delalettir. Ay evinizde doğuyorsa ve hamileyseniz bu erkek bir evlat sahibi olacağınıza, deniz yolculuğu yapıyorsanız yahut hasta iseniz helak olmaya işarettir. Rüyadaki diğer detaylara göre tabirin seyri değişebilir. Rüyada ay görmekle ilgili detaylı tabirler için yazımızı okuyabilirsiniz. Rüyada Ay Görmek Rüyada ay görmek birçok farklı tabire sahiptir. Çünkü ayın birden fazla şekli vardır ve rüyayı görenin özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Ay daima hareket ettiği için yolculuğa; soğuğu, geceyi temsil ettiği için kötülüğe ve karanlığa; güneş ve dünya ile ilişkisinden ötürü dostluğa, bazen de rüyayı görenin gözlerine delalet eder. Dini kaynaklara göre ise hükümdarlar, ilmi ve dini anlamda büyük şahıslara işaret eder. Cafer-i Sadık'ın yorumuna göre rüyada ay görmek 10 şekilde yorumlanır. Bunlar; başkan, devlet adamı, erkek evlat, güzel eş, hizmetçi, babaanne, şef, arkadaş, hayır ve menfaat şeklindedir. Rüya bu 10 imgeden hangisini içeriyorsa ona göre tabir edilir. Rüyayı gören kişi kadın ise ve koynundan ay çıkıyorsa hayırlı erkek evlada ve yalancı kişilere yorulur. Rüyasında ay gören gayrimüslim bir kadınsa bu onun Müslüman olacağına delalettir.

Rüyada Ay Tutulması Görmek Rüyada ay tutulması görmek, genelde hayra yorulmaz çünkü tutulma karanlığı beraberinde getirir. Ay tutulması devlet ricalinden kişilerin ve devletin zor zamanlar geçireceği, rüyayı gören kişide değişiklik ve eksiklerin zuhur edeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişi bazı sıkıntılara maruz kalabilir. Eğer iyi biriyse iftiraya uğrayabilir. Fakat bu rüyanın hayra yorulduğu durumlarda mevcuttur. Gören kişiye maddi manevi anlamda yeni kapılar açılabilir. Rüyada Ay Yıldız Görmek Rüyada ay yıldız görmek genelde hayra yorulmuştur. Rüyayı gören kişi bir ilişkisi sayesinde önemli fırsatlar elde edebilir. Rüyayı gören kişi istek ve arzularına kavuşabilir, maddi anlamda yeni olanaklara kavuşabilir. Yeni mülkler edinebilir, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulabilir, yeni bir işte büyük atılımlar gerçekleştirebilir. Rüyada ay ve yıldızlar güneşin etrafında toplanıyorsa bu devlet büyüklerinin toplandığı ve güçlendiği anlamına gelir. Fakat rüyada ay ve diğer yıldızlar çarpışıyorsa iki devlet arasında savaş çıkabilir. Rüyayı gören kişi işlerinde açmaza düşebilir, işlerini yapması gerektiği gibi yapamayabilir.

Rüyada Ay Işığı Görmek Rüyada ay ışığı görmek, gizlenmiş şeylerin ortaya çıkacağına delalettir. Eğer ay ışığı gölgeleniyorsa bu, iftiraya uğramaya yahut bazı hakikatlerin gizleneceğine işaret eder. Rüyada kişinin hanesine güçlü parlak bir ay ışığı düşerse bu devlet ricalinden destek göreceğinin alametidir. Ay ışığı görmek, ay ışığında yürümek anne şefkati ve korumasına işarettir. Rüyada ay ışığını bulanık gören kişi akranı, dengi olmayan bir kimse ile evlenebilir. Ay ve ay ışığı gemiye delalettir çünkü gemiciler ay ışığı ile yönlerini bulurlar. Rüyada 2 Tane Ay Görmek Rüyada iki tane ay görmek, kimi tabircilere göre ikileme ve seçim yapmaya delalet eder. Rüya sahibi iş ya da aşk hayatında seçim yapmak zorunda kalabilir. Kararsız düşebilir. Rüyada görülen iki ay, rüyayı görenin keskin zekası sayesinde güzel bir geleceğe kavuşacağını haber verir. Aynı zamanda böyle bir rüya iki büyük kısmete delalet eder. Rüya sahibinin bu iki kısmet için çabalaması mücadele etmesi gerekebilir. Rüyada ay görmek, tek başına terfiye yorulur. İki tane ay görmek ise büyük terfilere, güzel mevkilere delalet eder. Fakat her rüya gibi bu rüyada da dikkatli olmak gerekir, maddi anlamda zorluklar yaşanabilir.

Rüyada Ay ve Güneş Görmek Rüyada ay ve güneş görmek; bazen anne babaya, bazen de devlet ricaline delalet eder. Güneş, hükümdar demektir. Eğer rüyada güneş ve ayın kendi üzerinize doğduğunu gördüyseniz bu, anne ve babanızın sizden razı olduğunun işaretidir. Güneş ve ay size secde ediyorsa bu yine anne babanızın rızasına işarettir fakat eğer siz güneş ve aya secde ediyorsanız bu büyük bir günaha delalettir. Rüyada ay ve güneşi beraber görmek, devlet başkanı ile yardımcılarının bir hareket edeceğinin alametidir. Kim güneş ile ayı solunda, önünde ya da arkasında görürse bu gören kişi için bela ve korkuya delalet eder. Rüyada Ay Doğduğunu Görmek Görülen ay dolunay şeklinde ise bu, başbakan ya da denk konumdaki birinin işinden olacağını gösterir. Fakat rüyada ay doğuşunu görmek müjdeli bir habere, erkek evlada, beklenmedik anda gelecek mutluluğa delalet eder. Rüyada ay doğuşunu gören kişi sağlığına dikkat etmelidir. Böyle bir kimse arif kişilerden sayılabilir. Rüyada Ay Kayması Görmek Rüyada ay kayması görmek, dini ve maddi anlamda hayra yorulur. Kişinin Allah yolundan çıkmayacağına ayın ışığı ile beraber onu takip edeceğine yani yolunu aydınlatacağına, Allah katında güzel mertebelere ulaşacağına delalettir. Bu kişi yalnızca Allah yolunda değil iş hayatında da terfi ve kazanca kavuşur. Fakat rüya sahibi böyle bir rüyadan sonra sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalabilir, bunalıma girebilir, aşk acısı çekebilir.