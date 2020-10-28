Rüyada bavul görmenin sayısız manası var. Rüya tabircileri, rüyadaki diğer ayrıntıları da göz önünde bulundurarak yorum yapar. Rüyada bavul görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlası bu içerikte sizleri bekliyor. Keyifli okumalar! Rüyada Bavul Görmek Rüyada bavul görmek, kişinin uzun bir yolculuğa çıkacağına işaret eder. Eğer rüyada görülen bavul büyük bir bavulsa ve içinde az eşya varsa, rüya sahibinin kısa bir yolculuk yapacağı söylenir. Rüyada bavulu uçurumdan atmak, rüya sahibinin çok ağlayacağı bir döneme girdiğini gösterir. Rüyada yeni alınmış bavul görmek, kişinin hayırlı bir iş için bir aile büyüğüne danışması gerekeceğine delalet eder. Rüyada bavulu tavana atmak ise rüya sahibinin bir iş için çok hırslanacağına delalet eder. Rüyada Pembe Bavul Görmek Rüyada pembe bavul görmek, kişinin çok uzaklara gideceği yönünde yorumlanır. Eğer bavul, koyu pembe bir renkteyse rüya sahibinin inançlı olduğu bir konuya dair inancını kaybedeceği söylenir. Pembe bir bavul ile evden kaçmak, kötü günlerin biterek yerini iyi günlere bırakacağı şeklinde yorumlanır. Pembe bir bavulu duvara asıp şarkı söylediğini gören birinin tez zamanda hayal ettiği bir şeye kavuşacağı söylenir. Pembe bir bavulu balkondan aşağı fırlatmak ise rüya sahibinin iç sıkıntılarından kurtulacağını gösterir.

Rüyada Bavul Hazırladığını Görmek Rüyada bavul hazırladığını görmek, kişinin yeni bir hayat kuracağına yorulur. Eğer huzur içinde bavul hazırlanıyorsa bu rüya, tüm derdin gamın biteceği şeklinde yorumlanır. Tam aksine ağlayarak bavul hazırlanıyorsa bu rüya, kişinin çekeceği birçok zorluğun haberini verir. Rüyada dans ederek bavul hazırlamak, yeni bir iş kapısı çıkacağı yönünde yorumlanır. Eğer bavul hazırlarken bavulun içine sadece kıyafet koyuluyorsa, kişinin kısa zamanda sevdiği birine kavuşacağı söylenir. Rüyada Mor Bavul Görmek Rüyada mor bavul görmek, içi boş hayalleri temsil eder. Kişinin kendini geliştirerek iyi yerlere gelebileceğini, mevcut koşullarından ve hayallerinden rahatsız olup kendini daha iyi bir yere taşıyacağına işaret eder. Rüyada mor bir bavulla otostop çektiğini gören rüya sahibinin tez zamanda evleneceği söylenir. Şayet rüya sahibi zaten evliyse, evliliğinin daha da iyi bir yöne gideceği yorumu yapılır. Mor bir bavulu yerden yere vurmak, kişinin çekeceği mental yorgunluğu simgeler. Rüyada Bavul Çanta Görmek Rüyada bavul çanta görmek, rüya sahibinin sıkıntılarının bir anda yok olup gideceğine delalet eder. Bavul çanta ile gezmeye çıktığını gören birinin, en kısa zamanda iş bulacağı söylenir. Eğer bavul çanta devasa bir boyutta ise rüya sahibinin eline bol para geçeceği yönünde yorum yapılır. Tam aksine çanta ufacık ise bu rüya, kişinin bir yerden az bir meblağda borç alacağını haber verir. Rüyada bavul çantayla evden kaçtığını gören birinin bu rüyası, iç sıkıntılarının biri tarafından sakinleştirileceği yönünde yorumlanır.

Rüyada Yeni Bavul Görmek Rüyada yeni bavul görmek, rüya sahibinin evine yeni eşyalar alacağına delalet eder. Bu rüya çoğu zaman ulaşılması kolay hayalleri simgeler. Eğer kişi rüyasında yeni bir bavul satın aldığını görüyorsa bu rüya, yeni bir işin müjdesini verir. Yeni bir bavulu çatıya fırlatmak ise kişinin hanesine bol rızk geleceği yönünde yorumlanır. Rüyada yeni bir bavulla uzak bir ülkeye tatile çıkmak, rüya sahibinin her derdinin birer birer yok olacağına işaret eder. Rüyada Siyah Bavul Görmek Rüyada siyah bavul görmek, kara günleri haber verir. Bu rüya çoğu zaman kişinin iç sıkıntıları ile mücadele edeceği yönünde yorumlanır. Fakat siyah bir bavulla sokaklarda gezinmek, rüya sahibinin her derdini unutacağı bir kişi ile tanışacağına delalet eder. Eğer ki siyah bavul insan gibi konuşuyorsa, kişinin ailesi ile arasında çok sıkı bağlar kurulacağı yorumu yapılır. Rüyasında siyah bir bavulla kır gezisi yapan birinin, çevresinden biri tarafından çok fazla kıskanıldığı söylenir. Rüyada Yırtık Bavul Görmek Rüyada yırtık bavul görmek, kişinin bir hayalinden vazgeçip yoluna o şekilde devam etmesi gerekeceğine delalet eder. Yırtık eğer büyük bir yırtıksa, rüya sahibinin birinden maddi anlamda yardım alacağına işaret eder. Tam aksine yırtık küçücükse, kişinin kendisinin halledebileceği bir maddi sorun yaşayacağı söylenir. Rüyada yırtık bavulla dışarı çıkmak ve eşyaların o yırtıktan dışarı döküldüğünü görmek ise kişinin hayırsız biri ile tanışacağına delalet eder. Yırtık bir bavulla lunaparka gitmek, dert edilen bir şeyin çözüleceğine işaret eder.