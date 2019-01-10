Rüyada havuz görmek ne demek? Rüyada havuz görmek ile ilgili rüya tabirleri

Yazın tatil denince akla deniz ve havuz gelir. İnsanlar gidecekleri otelin güzel bir kumsalının olmasının yanında havuzu da olsun isterler. Peki ya rüyada havuz görmek ne anlama gelir? Son zamanlarda canınızın tatil çektiğine mi? Yoksa havuz görmenin tamamen farklı bir anlamımı var? Merak edenler için yazımızda rüyada havuz görmek ve onunla ilgili rüyada temiz havuz, mavi havuz vb. görmek, rüyada havuzda yüzdüğünü veya havuza gittiğini görmek gibi farklı rüyaların yorumlarına derledik. RÜYADA HAVUZ GÖRMEK Rüyada görülen havuz genel olarak bir olaydan çok gönlü bol, cömert birini simgelediği düşünülmektedir. Rüyayı gören kişi havuza girdiyse tam da böyle biriyle yani yardımsever biriyle karşılaşacak demektir. Sadece de karşılaşmakla kalmayıp söz konusu yüce gönüllü kişinin desteğini alıp çeşitli dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulacaktır. Tabii bunun dışında havuzun görüldüğü biçim, örneğin havuz suyunun rengi veya temizliği de rüyanın anlamına etki etmektedir. RÜYADA HAVUZDA YÜZMEK Rüya sahibinin rüyasında havuzda yüzüldüğünü görmesi hayal kırıklığı yaşamaya, emeklerin karşılığında nankörlük, hayırsızlık ve vefasızlık görmeye yorulmaktadır. İncinmeye, üzülmeye, moral bozukluğu yaşamaya, üzgün ve mutsuz olmaya delalet etmektedir.

RÜYADA TEMİZ HAVUZ GÖRMEK Rüyada temiz havuz suyu görmek rüyayı gören kişinin temiz düşüncelerine, güzel bir hayat yaşamasına ve mutlu olmasına işaret eder. Rüyada temiz havuz suyu gören kişinin saflığı ile çok sevilen bir insan olmasına ve herkesin kalbinde taht kurmasına, güzel işler yapmasına yorumlanır. RÜYADA MAVİ HAVUZ GÖRMEK Rüyada mavi havuz görmek sorunlarla yüzleşmeye, kişinin kendine çeki düzen vermesi gerektiğine alamettir. Kişinin zorlu bir hayat sürdüreceğine alamet eder. RÜYADA HAVUZDA YILAN GÖRMEK Rüyada havuzda yılan görmek, düşmanın çevrenizde dolaşmasına ve bu durumun sizi ve sevdiklerinizi endişe içinde bıraktığına, korkularınızdan kaçmamanız ve yüzleşmeniz gerektiğine delalet eder. Bu tüya ile ilgili diğer bir yoruma göre çok iyi ve kazançlı bir şekilde giden iş hayatını kıskanan bir kişinin bazı ayak oyunları yapıp rüya sahibini zor duruma düşüreceğine, ancak rüya sahibinin bunu göstereceği sabır sayesinde bertaraf edeceğine, yeni bir işle ya da proje ile ilgili olarak bazı kararlar verileceğine ve bu kararlar sayesinde hayatın düzene sokulup eskisinden daha iyi bir hal alacağına delalettir.

RÜYADA HAVUZA GİTTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada havuza gittiğini görmek, mutluluğa, rahat bir hayat sürmeye, aklınızı kurcalayan size rahatsızlık veren her şeyden uzaklaşmaya ve hayatın güzelleşmesine delalet eder. RÜYADA HAVUZ GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ Rüyada Havuzda Yüzen Birini Görmek

Rüyada havuzda yüzen birini görmek kişinin duyduğu sözler karşısında şaşkına döneceğine işarettir. dedikodusunun yapıldığını öğrenmeye ve yapan kimselerin kim olduğunu öğrenerek yaşayacağı büyük hayal kırıklığına, sıkıntılarının üst üste gelmesine ve işin içinden çıkamayacağına tekabül etmektedir. Rüyada Havuzun Taştığını Görmek

Rüyada havuzun taştığını görmek gerçek hayatta da evlilik isteğinde olduğuna, kişinin karşısına çıkacak hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine alamettir. Rüyada Havuza Su Doldurmak

Rüyada havuza su doldurmak mutluluklarının artacağına ve huzurlu bir hayat süreceğine, akrabalarıyla iyi geçim halinde bulunmaya rivayet eder. Rüyada Havuzun Dibine Dalmak

Hayal edilen her şeye sahip olunacağına, maddi ve manevi olarak çok rahat edileceğine, sorunların biteceğine, hedeflere kısa süre içinde kavuşulacağına, anne ve baba için çok güzel bir sürpriz gerçekleştirileceğine, hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceğine, yakın bir zamanda da vatana ve millete hayırlı bir evlada sahip olunacağına yorulur. Rüyada havuzun dibinde kalmak, kısa süre için bol kazançlı geçecek ve rahat ettirecek bir işin ilerleyen zamanlarda birçok soruna neden olacağı ve günden güne daha fazla zarar getireceği anlamına gelir.

Rüyada Havuz Yapmak

Rüya sahibinin, iş konusunda adım atacağına, eline geçen parayı işlerini büyütmek için harcayacağına, bazı fırsatların vaktinde değerlendirilmesi ile sorunların bir kısmının çözüm bulacağına alamettir. Rüyada havuz yaptırmak, sonu karlı bitecek bir işe bir dost tavsiyesi üzerine ortak olunacağı, işsiz geçen uzunca bir dönemin ardından hayal edilen işe sahip olunacağı, ele geçen kazançla yeni iş kurulacağı, şansın döneceği ve rahata erileceği anlamına gelir. Rüyada Sığ Havuz Görmek

Rüyada sığ havuz görmek kibirli bir yapıya sahip olduğuna, kişinin başarılarının ve mal varlığının çevresindeki kimseler tarafından kıskanılacağı ve özenti duyacaklarına tekabül eder. Dünya evine girmesine tekabül eder. Rüyada Boş Havuz Görmek

Rüyada boş bir havuz görmek hiç beklemediği sıkıntılarla karşılaşacağına, baskıların altından kalkmayı başara bilirse işinde yükseleceğine delalettir. Rüyayı gören özel çalışan ise hayatının karışmasına sebep olacak ve kendisini zor durumda bırakacak bir takım tatsız olayların yaşanacağına alamet eder.