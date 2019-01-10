TREND

Rüyada havuz görmek ne demek? Rüyada havuz görmek ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 10.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

Rüyalar kimileri için özel anlamlar taşır, bu yüzden rüyalarında ne görürlerse bunun anlamını öğrenmek isterler. Rüyalarda pek çok farklı şey görülebilir ki bunlardan biri de havuzdur. Peki rüyada çam ağacı görmek ne anlama gelir? Tatil ve spor denince akla gelen şeylerden biri olan havuz ile ilgili rüya tabirlerini derledik. Yazımızda rüyada havuzda yüzmek, temiz havuz, mavi havuz, havuzda yılan görmek gibi rüyaların tabirlerini bulabilirsiniz.

Rüyada havuz görmek ne demek? Rüyada havuz görmek ile ilgili rüya tabirleri

Yazın tatil denince akla deniz ve havuz gelir. İnsanlar gidecekleri otelin güzel bir kumsalının olmasının yanında havuzu da olsun isterler. Peki ya rüyada havuz görmek ne anlama gelir? Son zamanlarda canınızın tatil çektiğine mi? Yoksa havuz görmenin tamamen farklı bir anlamımı var? Merak edenler için yazımızda rüyada havuz görmek ve onunla ilgili rüyada temiz havuz, mavi havuz vb. görmek, rüyada havuzda yüzdüğünü veya havuza gittiğini görmek gibi farklı rüyaların yorumlarına derledik.

RÜYADA HAVUZ GÖRMEK

Rüyada görülen havuz genel olarak bir olaydan çok gönlü bol, cömert birini simgelediği düşünülmektedir. Rüyayı gören kişi havuza girdiyse tam da böyle biriyle yani yardımsever biriyle karşılaşacak demektir. Sadece de karşılaşmakla kalmayıp söz konusu yüce gönüllü kişinin desteğini alıp çeşitli dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulacaktır. Tabii bunun dışında havuzun görüldüğü biçim, örneğin havuz suyunun rengi veya temizliği de rüyanın anlamına etki etmektedir.

RÜYADA HAVUZDA YÜZMEK

Rüya sahibinin rüyasında havuzda yüzüldüğünü görmesi hayal kırıklığı yaşamaya, emeklerin karşılığında nankörlük, hayırsızlık ve vefasızlık görmeye yorulmaktadır. İncinmeye, üzülmeye, moral bozukluğu yaşamaya, üzgün ve mutsuz olmaya delalet etmektedir.

RÜYADA TEMİZ HAVUZ GÖRMEK

Rüyada temiz havuz suyu görmek rüyayı gören kişinin temiz düşüncelerine, güzel bir hayat yaşamasına ve mutlu olmasına işaret eder. Rüyada temiz havuz suyu gören kişinin saflığı ile çok sevilen bir insan olmasına ve herkesin kalbinde taht kurmasına, güzel işler yapmasına yorumlanır.

RÜYADA MAVİ HAVUZ GÖRMEK

Rüyada mavi havuz görmek sorunlarla yüzleşmeye, kişinin kendine çeki düzen vermesi gerektiğine alamettir. Kişinin zorlu bir hayat sürdüreceğine alamet eder.

RÜYADA HAVUZDA YILAN GÖRMEK

Rüyada havuzda yılan görmek, düşmanın çevrenizde dolaşmasına ve bu durumun sizi ve sevdiklerinizi endişe içinde bıraktığına, korkularınızdan kaçmamanız ve yüzleşmeniz gerektiğine delalet eder. Bu tüya ile ilgili diğer bir yoruma göre çok iyi ve kazançlı bir şekilde giden iş hayatını kıskanan bir kişinin bazı ayak oyunları yapıp rüya sahibini zor duruma düşüreceğine, ancak rüya sahibinin bunu göstereceği sabır sayesinde bertaraf edeceğine, yeni bir işle ya da proje ile ilgili olarak bazı kararlar verileceğine ve bu kararlar sayesinde hayatın düzene sokulup eskisinden daha iyi bir hal alacağına delalettir.

RÜYADA HAVUZA GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada havuza gittiğini görmek, mutluluğa, rahat bir hayat sürmeye, aklınızı kurcalayan size rahatsızlık veren her şeyden uzaklaşmaya ve hayatın güzelleşmesine delalet eder.

RÜYADA HAVUZ GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Havuzda Yüzen Birini Görmek
Rüyada havuzda yüzen birini görmek kişinin duyduğu sözler karşısında şaşkına döneceğine işarettir. dedikodusunun yapıldığını öğrenmeye ve yapan kimselerin kim olduğunu öğrenerek yaşayacağı büyük hayal kırıklığına, sıkıntılarının üst üste gelmesine ve işin içinden çıkamayacağına tekabül etmektedir.

Rüyada Havuzun Taştığını Görmek
Rüyada havuzun taştığını görmek gerçek hayatta da evlilik isteğinde olduğuna, kişinin karşısına çıkacak hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine alamettir.

Rüyada Havuza Su Doldurmak
Rüyada havuza su doldurmak mutluluklarının artacağına ve huzurlu bir hayat süreceğine, akrabalarıyla iyi geçim halinde bulunmaya rivayet eder.

Rüyada Havuzun Dibine Dalmak
Hayal edilen her şeye sahip olunacağına, maddi ve manevi olarak çok rahat edileceğine, sorunların biteceğine, hedeflere kısa süre içinde kavuşulacağına, anne ve baba için çok güzel bir sürpriz gerçekleştirileceğine, hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceğine, yakın bir zamanda da vatana ve millete hayırlı bir evlada sahip olunacağına yorulur. Rüyada havuzun dibinde kalmak, kısa süre için bol kazançlı geçecek ve rahat ettirecek bir işin ilerleyen zamanlarda birçok soruna neden olacağı ve günden güne daha fazla zarar getireceği anlamına gelir.

Rüyada Havuz Yapmak
Rüya sahibinin, iş konusunda adım atacağına, eline geçen parayı işlerini büyütmek için harcayacağına, bazı fırsatların vaktinde değerlendirilmesi ile sorunların bir kısmının çözüm bulacağına alamettir. Rüyada havuz yaptırmak, sonu karlı bitecek bir işe bir dost tavsiyesi üzerine ortak olunacağı, işsiz geçen uzunca bir dönemin ardından hayal edilen işe sahip olunacağı, ele geçen kazançla yeni iş kurulacağı, şansın döneceği ve rahata erileceği anlamına gelir.

Rüyada Sığ Havuz Görmek
Rüyada sığ havuz görmek kibirli bir yapıya sahip olduğuna, kişinin başarılarının ve mal varlığının çevresindeki kimseler tarafından kıskanılacağı ve özenti duyacaklarına tekabül eder. Dünya evine girmesine tekabül eder.

Rüyada Boş Havuz Görmek
Rüyada boş bir havuz görmek hiç beklemediği sıkıntılarla karşılaşacağına, baskıların altından kalkmayı başara bilirse işinde yükseleceğine delalettir. Rüyayı gören özel çalışan ise hayatının karışmasına sebep olacak ve kendisini zor durumda bırakacak bir takım tatsız olayların yaşanacağına alamet eder.

Rüyada Havuzun Taştığını Görmek
Rüyada havuzun taştığını görmek onları hatalarından döndürmek için uğraşacağına ve zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçireceğine, huzura ve mutluluğa kavuşacağına ve keyfinin ve neşesinin yerine geleceğine delalet etmektedir.

Rüyada Kirli Havuz Görmek
Rüyada kirli havuz görmek hem fiziki görünüşüyle ve hem de başarıları sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başaracağına, yapacağı ufak bir hata ile işlerinin bozulacağına tekabül eder.

Rüyada Havuzda Yürümek
Rüyada havuzda yürümek isteklerine kavuşmayacağına, güzel bir hayat yaşayacağına ve sevdiklerinin acısını hiç unutmayacağına delalet eder.

Rüyada Kıyafetle Havuza Atlamak
Rüyada kıyafetle havuza atlamak, kişi için gerçekleşmemiş bir işte ön ayak olup yapılan işi kazanca dökmeye, elde edilen maddi kazançlar ile dualarınızın kabulüne yorumlanır. Rüyada kıyafetle havuza atlamak, beklentileriniz doğrultusunda hareket etmeye, sizi makul kılan hayırlı yatırımlarda bulunmaya işaret edilir.

Rüyada Havuza Bakmak
Rüyada havuza bakmak, kişinin rüyasında baktığı havuzun içindeki su temiz ise bu rüya kişinin rızk kapısının her daim açık olup girdiği her işte başarılı olacağına yorumlanır. Rüyasında boş havuza bakmak ise hüsrana uğramaya, başarısız süre gelen hayata, dileklerinize gölge düşmesine yorumlanır.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?
Su borusundan yaptı! Bu yöntemle 24 saat...Su borusundan yaptı! Bu yöntemle 24 saat...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüyada havuz görmek rüyada havuzda yüzmek

En Çok Okunan Trend Haberler

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!

Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!

Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

CIA'in 50 yıldır gizlediği Nuh'un Gemisi Türkiye'de iddiası!

CIA'in 50 yıldır gizlediği Nuh'un Gemisi Türkiye'de iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada kar yağdığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Tekirdağ'da su borusundan yaptı! Sokak hayvanları artık 24 saat sıkıntı yaşamıyorlar

Su borusundan yaptı! Bu yöntemle 24 saat...

Mağarada sürpriz doğum günü! Sistemin değiştiğini yeni öğrendi

Mağarada sürpriz doğum günü!

Rüyada kağıt para görmek neye işarettir? Kağıt para ile ilgili görülen rüyalar nasıl tabir edilir?

Rüyada kağıt para görmek neye işarettir, hayırlı rüya mıdır?

Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki: Yazık sana, utanmaz!

Elazığ'da sezonun rekoru kırıldı! Herkes görmek için sıraya giriyor

Elazığ'da yakalandı,sezon rekoru kırıldı: Böylesini hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.