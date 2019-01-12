Rüyada bıçak görmek ne demektir? Bıçak görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Hasreti sona erdirecek rüya olarak tabir edilen rüyada bıçak görmek bazen olumsuz olaylara da işaret edebilir. Tam olarak bu rüyanın anlamı, manası yoktur. Rüyada bıçak görmek için yapılan tabirler, rüyayı gören kişinin durumuna ve rüyanın görülüş biçimine göre anlamı değişmektedir. Mesela hamile birinin veya eşi hamile olan birinin rüyada bıçak görmesi farklı anlamlar içerir. Peki rüyada bıçak görmek ne anlama gelir? Rüyada bıçak görmek ve benzeri rüyaların tabirleri konularına göre sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA BIÇAK GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada bıçak görmek, bazı yorumculara göre, bıçak ev­lada, bıçağın mahfazası zevceye (hanıma) işarettir şeklinde yorumlanır. Tek başına bıçak görmek, çocuğa işarettir. Bıçağın yanında başka bir silah da görmek, şan ve şerefinin artacağına, mevki ve makamının yükseleceğine işarettir. Bazı yorumcular, rüyasında bıçak görmek için rüya sahibi kimsenin kendi hizmetçisiyle ve adamlarıyla güçlenip para ve mal sahibi olacağına işarettir demişlerdir. Rüyada bıçak görmek, özlem çeken kişilerin bir araya gelerek, ayrı kaldıkları yılların acısını çıkarıp, hasretle özlem gidermeleri anlamına gelir. Rüyada bıçak satın aldığını gören kişiye bir tuzak kurulacağı ve tuzağa düşürüleceği anlamına gelir. Rüyada bıçak kaybettiğini gören kişi bir kazayı ya da içine gireceği bir belayı son anda atlatacak demektir. Rüyada bıçağın keskin hale getirilmesi için bilenmesi kişinin yapmadığı bir işle ya da işlemediği bir suçla itham edileceğine işaret eder. Bıçak tek başına görüldüğü zaman kişinin bir rakibi ya da hasmı olduğuna işaret eder. Bazı durumlarda da çok yetenekli, elinden her iş gelen, elini attığı her işi başarıyla icra eden bir erkeğe delalet eder.

RÜYADA BIÇAK SAKLAMAK Rüyada bıçağı saklamak, bıçak keskin söze, kişinin elde edeceği güce, varlığa ve zenginliğe işaret edilir. Bıçağını sakladığını gören kimsenin elde ettiği imkanlara sahip çıkacağına ve en iyi şekilde değerlendirmeye, varlığının kıymetini bilerek hareket edeceğine işarettir. Ayrıca düşünerek konuşmanın alameti olarak görülür. HAMİLE BİRİNİN RÜYADA BIÇAK GÖRMESİ Gebe kadının rüyasına bıçak girmesi dikkatli olması anlamına gelir. Rüya gören hamile kadının başına gelebilecek tehlikelere karşı daha dikkatli ve düşünerek hareket etmesi gerekir. Rüyada bıçak, olabilecek iyi veya kötü beklentilerin zamanının geldiğiyle tabir olunur. Rüyada hamilenin bıçak görmesi bebeğini düşürme korkusu içinde olmasına işaret edebilir. Rüyayı gören kişi uzun zamandır görmediği dostuna, akrabasına veya eşine kavuşabilir. Bıçağın süslü veya eski bir bıçak olmasına bağlı olarak farklı yorumlar yapılabilir. Bıçak eğer gösterişli ve küçük değilse kuvvete, bıçak eğer sıradan bir bıçak ise güçsüzlüğe tabir olur. Bıçak saklamak veya kaybetmek olası tehlikelerden haber verir. Kötü bir insan öldürülmediyse ve rüyada başka kötü hadiseler yaşanmadıysa rüya genel olarak hayırlara işaret eder. Bazen de tek olarak bıçak görülmesi çocuk demektir.

RÜYADA BIÇAK SAPLAMAK Rüyada bıçak saplamak, kişinin sivri dilli oluşuna delalet eder. Kişinin açık sözlü olması nedeniyle bazı sözlerinin insanlara dokunduğuna, onları rahatsız ettiğine, öfkelendirdiğine ve kızdırdığına alamettir. Kişinin bu huyu başını ağrıtabilir. Bazen düşünceleri içinde tutmak daha hayırlı olacaktır. Rüyada bıçak saplanması, bıçak saplanarak yaralandığını gören kimsenin başına büyük bir talihsizliğin geleceğine, başında kara bulutların dolaştığına yorumlanır. El yahut ayağına bıçak saplanması, sağlıklı bir hayat sürdüremeyeceği, kendi eliyle düştüğü hataların, yanlışların bedelini ödeyeceğine yorumlanır. Kalbe bıçak saplanması ise, kötü bir bahta, gönül ilişkilerinden yana kısmetinin kapalı olduğuna işarettir. RÜYADA KIRIK BIÇAK GÖRMEK Rüyada kırık bıçak görmek, rüya sahibinin bazı davranışlarının çevresindeki insanların tepkisini çekeceğine işarettir. Kişinin çevresindeki insanların, rüya sahibine bu tepkilerini davranışlarla veya sözlü olarak dile getireceği rivayet edilir. Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı daha farklı bir pencereden yorumlamaktadır. Bu rüyayı gören kişinin çok girişken davranacağı ve yapmak istediği bütün işlerde çok büyük başarılar elde edeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada kırık bıçak görmek eğer bıçağın kırık kısmı ucuysa rüya sahibinin çevresinde nerede ne söyleyeceğini bilemeyen patavatsız insanların olacağına ve bu insanların can sıkacağına işaret edilir. Ancak bu kişiler sadece boş konuştuğu için rüya sahibine bir zararı dokunmayacaktır. Rüyada kırık bıçak görmek, kırılmış bıçak kullanmak, kırık bıçak kullandığını görmek, kendinizi reddedilmiş, sosyal ve aile bağları kesilmiş hissettiğinizi ifade eder. Ancak bu düşüncenizin yanlış olduğunu anlayacaksınız demektir. RÜYADA BIÇAK SATIN ALMAK Rüyada bıçak satın almak, rüyayı gören kişinin kafaya taktığı ve diş bilediği bir düşmanına ve onu düşündükçe canının sıkıldığına ve kaba bir tabirle tepesinin attığına ve aklına kötü şeyler gelmesine rağmen kendisine hâkim olmayı ve de sinirini kontrol etmeyi başardığına delalettir. Rüyayı gören kişinin kafaya taktığı ve diş bilediği bir düşmanına ve onu düşündükçe canının sıkıldığına ve kaba bir tabirle tepesinin attığına ve aklına kötü şeyler gelmesine rağmen kendisine hâkim olmayı ve de sinirini kontrol etmeyi başardığına delalettir.

Bu rüya için farklı bir yoruma göre rüyada bıçak satın almak kısa sürede yapılacak bir evliliğe işarettir. RÜYADA BİRİNİN BIÇAK ÇEKMESİ Rüyada birinin bıçak çektiğini görmek yorucu bir çalışma düzeni yüzünden tedavi edilmesi biraz zor olan bir rahatsızlık yaşanacağına ancak, hastaneye gidip tedavi olmak, tedaviyi desteklemek için de diyet yapılması ile beraber şifaya kavuşulacağına işaret eden bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada birinin bıçak çekmesi sarf edilen sözler nedeniyle rüya sahibinin ablasıyla arasında giderek artan sıkıntıların, bazı kişilerin araya girmesiyle beraber anlaşmayla sonuçlanacağına, bu sayede rüya sahibinin ablasıyla arasındaki arzu edilen sağlıklı ilişkinin yakalanılacağına yorumlanır. Rüyada birinin bıçak çekmesi düşmanlardan zarar görmeye ve korkuya kapılmaya, hayata bakışın değişmesine hayata küsmeye ve eve kapanmaya, insanlarla arasına mesafe koyarak daha mutlu olmaya işaret eder. Rüyada birinin bıçak çekmesi kötü insanların içinde kalmaya ve ne yapacağını bilmemeye yorumlanır. RÜYADA BİRİNİN SİZE BIÇAK ÇEKMESİ Rüyada birinin bana bıçak çekmesi hijyen konusunda yeterince dikkatli davranmamak yüzünden tedavi edilmesi biraz zor olan bir rahatsızlık yaşanacağına ancak, düzenli olarak doktora gitmek, bununla beraber de gereğince dinlenmek ile beraber sağlığa kavuşulacağına işaret eden bir rüya olarak tabir edilir.

Rüyada birinin bana bıçak çekmesi şanslı bir dönem girmeye ve sorunlardan kurtulmaya, olumlu düşünmeye ve hayırlı olanı istemeye delalet etmektedir. BIÇAK GÖRMEKLE İLGİLİ FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Sustalı Bıçak Görmek Dişli ve çetin bir rakip anlamıma gelir. Rüyayı gören kişinin yakın çevresinde ve sürekli olarak iletişim halinde olduğu yenilmesi zor, sırtı yere getirilmesi neredeyse imkânsız bir insana işaret eder. Kişinin bu kimseyle sürekli mücadele halinde olacağına yorulur. Aynı zamanda, erken hamlede bulunan bir kişinin, girdiği tüm işlerde başarılı olacağına, kazancını katbekat arttıracağına, yakın arkadaşı ile işle ilgili bir ortaklık kuracağına ve zorlu durumlardan kurtulacağına alamet eder. Rüyada Başkasının Elinde Bıçak Görmek İnsanlara karşı temkinli ve mesafeli olmak gerektiğine, tabiri caizde kuyruğuna basıldığında her insanın bir canavara dönüşebileceğine alamet eder. İnsanlardan gelecek tehlikelere ve bunlara karşı kendini düşünmek ve korumak durumunda olmaya yorulur. Rüyada Ucu Kırık Bıçak Görmek Bir zararı olmayacak, içinde kötülük olmayan yani bir tehlike arz etmeyen fakat kendini de taşımayı bilmeyen, dilinin kemiği olmayan, ağzına her geleni söyleyen bu nedenle sinir bozan birtakım kişilerin varlığına alamettir.

Rüyada Çatal Bıçak Görmek Kalabalık demektir. Rüyayı gören kişinin bir yerden bir davet alacağına, insanlarla bir araya geleceğine, uzun sohbetler edeceğine, eğleneceğine, yiyip içeceğine yani keyifleneceğine işaret eder. Zevk alınacak bir mekânda eksiksiz ve kusursuz bir şekilde ağırlanmak anlamına gelir. Rüyada Kırık Bıçak Görmek Rüyada kırık bıçak görmek, rüyayı gören kişinin bir imayla karşılaşacağına alamet eder. Yani; kişinin bir konuşması, davranışı ya da tavrı nedeniyle çevresindeki bazı kimselerin rahatsız olacağına ve o kimselerin tepkilerini rüyayı gören kişiye üstü kapalı şekilde de olsa dile getireceklerine yorulur. Rüyada Kör Bıçak Görmek Gereksiz, angarya ve işe yaramayacak bazı işler üzerinde meşgul olmak demektir. Rüyayı gören kişinin vaktini ve nefesini harcadığına, kafasını da yorduğuna değmeyecek bir mesele üzerinde varını yoğunu kaybetmesine, yok canıyla savaşmasına fakat karşılığında umduğunu bulamamasına işaret eder. Rüyada Bıçak Yarası Görmek Yakın bir arkadaşla arada bir düşmanlık olması ya da zaten bir düşmanlık söz konusuysa onun perçinlenmesi, hatırlanması ve yeniden gündeme gelmesidir. Rüyayı gören kişinin anlaşmazlık içinde olduğu bir kişi ile anlaşmazlıkları üzerinde karşılıklı olarak ısrarcı davranması iki tarafında inadından vazgeçmemesi demektir. Geçmişte kalan bir mevzunun tekrar konuşulur olacağına ve insanların acılarının yeniden kanamaya başlamasına alamettir.