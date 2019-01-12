Rüyada kavga etmek ne demektir? Kavgayla ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada kavga etmek ne demektir? Kavga etmek görülen rüyaların tabirleri neye işaret eder? Rüyada kavga etmek için olumlu veya olumsuz demek doğru olmaz. Tek bir tabiri olmayan rüyada kavga etmek için kimle kavga ettiği, nasıl kavga ettiği gibi ayrıntılar önemlidir. Rüyada sözlü kavga etmek ile rüyada bıçakla kavga etmek yorumları birbirinden farklıdır. Aynı zamanda tanıdık biriyle, akrabayla, eş, dost, arkadaş, anne, baba, kardeşle kavga etmek farklı anlamlara sahiptir. Bu yüzden haberimizde kavga etmekle ilgili rüyaların tabirlerini derledik. Normal hayatta da sıkıntılı bir durum olan kavga etmenin rüyada görülmesi huzursuz eder. Ne anlama gelir öğrenmek istediğimiz rüyada kavga etmek için ayrıntılar önemli bir yer teşkil eder. Çünkü rüyada kiminle, ne zaman, nasıl kavga ettiğinin görmeniz farklı yorumlara sahiptir. Rüyada akrabayla kavga etmek, tanıdıkla kavga etmek, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, babanız, anneniz veya kardeşinizle kavga ettiğini gördüyseniz bunlar için yapılan rüya tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. Peki rüyada kavga etmek ne demektir, neye işarettir?

RÜYADA KAVGA ETMEK NE DEMEKTİR? Kavga etmek hem normal yaşantımızda hem de rüyamızda rahatsız eden, huzursuzluk veren bir durumdur. Rüyada kavga etmek için yapılan tabirlerin tek bir sonucu yoktur. Bu rüya, kavga ettiğinizi gördüğünüz kişiyle normal hayatınızda da bir münakaşaya yaşadığınız ya da yaşayacağınız anlamına gelebilir. Mesela rüyada kendinizde kavga ediyorsanız siz birisine yardım edeceksiniz demektir. Fakat başkasının kavga ettiğini görüyorsanız gördüğünüz kişi size yardım edecektir demektir. Rüyada bıçak, silah gibi bazı aletlerle kavga etmek, görülen alete göre farklı yorumlanır. Diğer yandan tanıdığınız ve tanımadığınız biriyle kavga ettiğini görmeniz farklı olaylara delalet eder. Rüyada birini tartaklamak, saçını çekmek, tekme ya da tokat atmak, sopayla dövmek o kişiye destek vermek anlamına gelir, aynı şartlar altında rüyada bir kişiden dayak yemek o kişiden destek ve yardım almak anlamına gelir. Rüyada bir toplumun ayağa kalkıp isyan etmesi ya da kavgaya tutuşması orada baş gösterecek olan ve tüm toplumu alakadar eden sıkıntılara ve zorluklara işaret eder. Rüyada biriyle kavga ettiğini görmek fikir çatışmalarına, alınan kararlarda muhalefete, görüşlerde sorunlar yaşamaya delalet eder. Rüyada kavga etmenin bir başka tabiri de birine karşı kin ve nefret beslemeye ya da nifak tohumları ekmeye işaret eder.

RÜYADA AKRABAYLA KAVGA ETMEK Rüyada akrabayla kavga etmek, yakın gelecekte sosyal yaşantınızın şiddetli bir sürece gireceğine delalet eder. Rüyada akrabayla kavga etmek tabiri doğrultusunda sosyal yaşantınızdaki iniş ve çıkışların yükseleceğini dolayısıyla hararetli bir sürecin başlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Rüyada akrabayla kavga etmek tabirince aile yaşantınızdaki sorunların günden güne büyüyeceği de söylenebilir. Rüyada akrabayla kavga etmek aynı şekilde duygularınızı size yakın olan insanlara kırıcı ve kaba bir şekilde aktaracağınıza da işaret eder. RÜYADA TANIDIK BİRİYLE KAVGA ETMEK Çok zor dönemlerden geçen bir akrabayla biraraya gelineceğine, sorun yaşadığı durumla ilgili olarak yapmak istediği şeylerden ötürü aile bireylerinden destek alınacağına ve eğitim konusunda yeni kapılar açılacağına yorulur. Yabancı biriyle kavga etmek, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine, kardeşler arasındaki sorunların çözüme kavuşacağına, güzel huylu bir kişi ile büyük bir ortaklık kurulacağına ve ferahlığa çıkılacağına yorumlanır. Rüyada Eşiyle Kavga Etmek

Rüyada eşiyle kavga etmek mutlu bir haber almaya ve yaşam boyu şanslı olmaya delalet olur. Güvenilir bir aşk hayatına ve verilmiş sözlerin tutulacağına işaret eder. Sıkıntıdan uzak bir hayata sahip olunacağına yorulduğu gibi, rüyayı gören kimsenin sosyal yaşam içinde de parlak bir geleceğe sahip olacağına yorumlanır. Bazı durumlarda eş ile kavga etmek maddi açıdan sıkıntıya düşmeye de delalet olduğu gibi, aile içinde çıkacak bir huzursuzluğun ve tartışmalı bir durumun işaretçisi de olabilir. Rüyada Arkadaşınla Kavga Etmek Rüyada arkadaşınla kavga etmek, genellikle aşk ilişkisine, yakın zamanda bir gönül macerası yaşayacağına, hoşsohbet bir adamla konuşmaya, uzun süredir beklenen bir mutluluğa ermeye, hayırlı havadislere, gerçek hayatta insanlarla iyi geçinmeye, güzel bir topluluk içinde bulunmaya işarettir. Bu rüyayı görenin kısa zamanda çok seveceği ve kendinse güvenebileceği bir dostu olur veya arkadaşları ile güzel vakit geçirir. Rüyada Kaynana İle Kavga Etmek Rüyada kaynana ile kavga etmek, iyi geçime işarettir ve evli kimseler için hem kendi aileleriyle, hem de eşlerinin aile ve akrabalarıyla güzel ilişkiler kurulacağını, kişinin herkes tarafından çok sevilen ve değer verilen biri olacağını, bir dediğinin ikiletilmeyeceğini tabir eder. Rüya sahibi kavga esnasında eğer fiziksel şiddete de başvurduğunu görüyorsa bu durumda gerçek hayatında kaynanasına çok yakın olacağına, onun bir sıkıntısını ya da derdini çözeceğine, hasta ise bakacağına veya refakat edeceğine yorumlanır. Evli olmayan kişiler için yaşlı birine karşı yapacakları bir iyiliğin sonucunda manevi olarak iyi hissedeceklerini ve o kimseden de hayır duası alacaklarına yorumlanır. Sözlü kavga etmek ise, kişinin kaynanasından alacağı güzel bir haber anlamına gelir. Aile içindeki sorunların çözüleceğine, küslük söz konusu ise en kısa zamanda barışılacağına da delalettir.

Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek Rüyada sevgiliyle kavga etmek, rüyayı gören kişinin, uzun yıllardan beri birlikte olduğu, her zaman çok sevdiği ve bundan sonra da çok seveceği ve uğrunda birçok zorluğa katlandığı sevgilisi ile çok sevinçli ve hayırlı bir karar vereceklerine ve en kısa zaman içerisinde gerekli işlemleri tamamlayıp hiç vakit kaybetmeden dünyaevine gireceklerine ve çok mutlu olup bu mutluluğu uzun yıllar boyunca yaşayacaklarına delalet eder. Rüyada Eski Sevgiliyle Kavga Etmek Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek, sevdiği kimse tarafından aldatıldığını öğrenmek veya üçüncü bir kimsenin varlığından şüphelenmek, bu şüphe doğrultusunda hareket edip sevilen kişiyi gözlemek anlamına gelir. Kişinin beklemediği yalanlarla boğuşacağı ve özellikle evliliğinde ya da ilişkisinde pek çok pürüz çıkması yüzünden moralsiz olacağını bildirir. Kendisini çaresiz ve yalnız kalmış hissedecek olan kişinin arkadaşlarıyla da bu durumu paylaşarak akıl alacağına, destek için ailesiyle de konuşacağına alamettir. Uzun süredir eşinden ayrı kalan kimselerin de özlem duyguları nedeni ile aşırı hassas ve sinirleri bozuk şekilde dolaşmalarından dolayı etraflarına verecekleri zarara da alamettir.

Rüyada Anne İle Kavga Etmek Rüyada anne ile kavga etmek, hayra alamet değildir ve kişinin ailede yaşayacağı büyük sorunlara, kendi hayatında yaptığı yanlışlar nedeniyle ebeveynlerini keder içinde bırakmasına yorumlanır. Anne ve babası hayatayken kıymetini bilmeyen kimselerin, onları kaybettikten sonra büyük pişmanlıklar duyacaklarını bildiren rüya, davranışlara çeki düzen vermenin, anne ve babadan hayır duası almak için uğraşmanın kişi için en hayırlısı olacağına da dikkatleri çeker. Annesiyle kavga edenlerin iş hayatları çalkantılarla dolu olur ve çevresindeki insanlar kişiden menfaat sağlamaya çalışan, ikiyüzlü, yalancı ve hilekar insanlardır. İşlerin ters gitmesine, kısmet kapılarının kapanmasına da alamettir. İslami olarak da bu rüya kişi için hayra yorulmaz ve iyi bir evlat olunmadığını, sevap işlemek yerine, günaha yakın durmaya, bir an evvel af dileyip, Allah’a sığınmak gerektiğine yorumlanır. Kişi gerçekte vefat eden annesini rüyasında görüp kavga ederse, kendisinin evlat olarak görevlerini ihmal ettiğine ve annesini yaşarken üzdüğüne, bu nedenle de işlerinin yolunda gitmediğine tabir edilir.

Rüyada Baba ile Kavga Etmek Rüyada baba ile kavga etmek, kimseyi dinlemediği için özellikle maddi konularda büyük hatalar yapılmasına, kişinin bütün hayatını etkileyecek ve önemli ölçüde değiştirecek yanlış kararlar alacağına alamettir. Rüyasında babasıyla kavga eden kişiler aile içinde istenmeyen münakaşalar yaparlar ve bencil bir davranış içine girerler. Aşırı hırçın davranıldığına ve bu yüzden sevdiklerinin kişiden uzaklaşmaya başladığına da tabir edilir. İslami açıdan ise kişinin ailesine, özellikle anne ve babasına gereken ehemmiyeti vermediği için sürekli olarak başına sıkıntılar geldiğine, hayır duaları almadığından dolayı da mutsuz bir insan olduğuna delalet eder. Rüyada Kardeşle Kavga Etmek Rüyada kardeşle kavga etmek, akrabalar arasında çıkacak bazı anlaşmazlıklara ve sıkıntılara işarettir. Bu rüyayı gören kişi ailevi bazı huzursuzluklar yaşar veya kendisine çok yakın olan bir kimseye karşı haksızlık içine girer. Kardeşi ile tekme tokat kavga ettiğini görmek, toplum içinde anarşiye ve huzursuzluğa yorumlanırken bazen de yaşayacağınız zorluklara delalettir. Kardeşle kavga edip onunla küsmek ise, düşmanlığa, kine ve nefrete başınıza gelecek birtakım kötü hadiselere, yaşayacağınız üzüntülere yorumlanmaktadır. Kardeşiyle küs olduğunu gören kimsenin, gerçek hayatında ailevi bağları güçlenir ve ailevi huzursuzlukları yerini rahatlığa ve sakinliğe bırakır.

Rüyada Patronla Kavga Etmek Rüyada patronla kavga etmek, araya girecek üçüncü bir şahsın veya dedikodudan hoşlanan, kıskanç bir kadın yüzünden kişinin iş ortamında arkadaşları veya yöneticileriyle sorunlar yaşayacağına, çalışma ortamında huzurunun bozulacağına alamettir. Yeni alınan bir işi yetiştirememek, vaktinde teslim edememekten ötürü azar işitmek anlamına gelen rüya, kişinin bir uyarı alacağına da yorumlanır. Rüya sahibinin işte yaşayacağı bu sorunlarda tek başına kalacağını, yakın arkadaşlarının dahi kendisini teselli etmemesinden ve destek olmamasından ötürü üzüntü yaşayacağını, kalbin kırılacağını bildirir. Anlayışsız, hassas konulara duyarsız kalan ve insanları aşağılayan, yüksek egolu bir yöneticiyle çalışmak zorunda kalmak demek olduğu gibi, kişinin kariyer yaparken zorlanacağını, karşısına pek çok engel çıkacağını da ifade eder. RÜYADA TANIMADIĞIN BİRİYLE KAVGA ETMEK Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek, size karşı cephe alacak insanlara karşı asi ve hırçın davranacağınızı ifade eden bir rüya imgesidir. Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek imgesine göre etrafınızdaki insanlar tarafından kıskanılacağınızı söylemek yanlış olmaz. Tüm bunlara ek olarak rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek; sizin hoşlanmadığınız bir kişinin dostlarınıza ve ailenizden birilerine zarar vermeye çalışacağının göstergesidir. Size zarar vermeye gücü yetmeyen biri sevdiklerinizden birinin canını yakabilir. Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek imgesi; aynı zamanda iş yerinizde sizinle bazı kişilerin size karşı hırçın tavırlar benimseyeceği ve sizinle sürekli olarak laf yarışına gireceğini ifade eder.

RÜYADA ERKEKLE KAVGA ETMEK Rüyada erkekle kavga etmek çevresindeki insanlara umut ışığı olmaya, aile içinde birlik ve beraberlik içinde olmaya ve şansın yaver gitmesine alamet olur. Rüyayı gören canı sıkkın birisi ise kalbin güzel olmasına ve kimseye karşı düşmanlık yapmamaya alamet olur. RÜYADA BAŞKASININ KAVGA ETTİĞİNİ GÖRMEK Rüyada başkasının kavga ettiğini görmek, kavga içeren rüyalar genel olarak hayırlı yorumlanmaz. Bazı olumsuz rüya tabirlerinde kişinin çevresinde büyük bir bela yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya tabirinde bu kavga nerede yaşandıysa kişinin orada büyük bir musibete şahit olacağı şeklinde ifade edilir. Gene bazı olumsuz yorumlarda bu rüyayı kişinin maddi darlığa düşeceği ve sıkıntılarla dolu bir yolculuğa çıkacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada başkasının kavga ettiğini görmek bazı yorumcular tarafından olumlu bir şekilde de yorumlanmaktadır. Bu yorumlarda rüyayı gören kişinin dini bütün, edepli, eşine ve çocuklarına sahip çıkacak bir kadınla evleneceği rivayet edilmektedir. Gene bazı olumlu yorumlarda rüya sahibinin oturduğu evden daha güzel bir eve taşınacağı belirtilmektedir.

RÜYADA SÖZLÜ KAVGA ETMEK Rüyada sözlü kavga etmek kişinin bu şan sayesinde birçok insana faydasının ve yararının dokunacağına, iş ve aile yaşamında yapmayı planladığı ve hayata geçirmek istediği hayalleri hakkında yeteri kadar emek vermediğine delalet eder. Rüyayı sivil birisi görmüşse sürekli gelirinin olacağına ve helal yoldan para kazanacağına, mutlu olmaya ve hayırlı olanın istemeye ve sabretmeye işaret eder. Rüyayı gören devlet memuru ise aile hayatında birtakım problemlerle yüzleşmek zorunda kalacağına, önemli bir karar vermesi gerektiğine işaret eder. RÜYADA BIÇAKLA KAVGA ETMEK Rüyada bıçakla kavga etmek kişinin yaşadığı yeri terk edeceğine, giriştiği işlerde elde ettiği başarılar sayesinde çevresindekiler tarafından kıskanılacağına delalettir. Hayatınızda karşılaşabileceğiniz zorluk ve güçlükleri temsil eder. Başınıza gelebilecek olaylar veya kötü denilebilecek kişilerden zarar görmeye işaret eder. Münakaşaya girme olasılığınız söz konusu olan bir durum yaşayacak ve çaba sarf etmek zorunda kalacağınız an gerçekleşebilir. Bu durum sizi ye'se düşürüp üzülmenize neden olsa da geçici bir durumdur.

Rüyada bıçak bıçağa kavga etmek, güçlü insanlarla bir arada olmaya, sorunsuz sıkıntısız bir hayata, hayallerin peşinden gitmeye sevdiklerinize zaman ayırmaya delalet eder. KAVGA ETMEKLE İLGİLİ FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Silahla Kavga Etmek Rüyada silah ya da tüfekle kavga etmek hayırlı bir işe vesile olmaya işaret eder. Bir izdivaç için aracı olmaya ve bu izdivaca vesile olmaya delalettir. Bazen de silahla kavga etmek kişinin gerçek hayatta bazı sorunlar yaşayıp insanlarla tartışmasına, çok sevdiği bir kimse ile arasının açılmasına veya ailesinden bir kişi ile bozuşup küslük yaşamaya işarettir. Rüyada Kılıçla Kavga Etmek Rüyada kılıçla kavga etmek, iş hayatındaki rakiplere karşı başarı elde etmek için strateji belirleyeme ya da plan geliştirmeye delalet eder. Eğer bir savaş alanın elinizde kılıç ile dövüştüğünüzü görürseniz bu kulluk anlamında güzel bir yolda olduğunuzun ve her geçen gün ahlaki anlamda gelişip takva kazandığınızın bir göstergesidir. Kılıçla savaşmak bazen de münafıklarla mücadele etmeye, dini anlamda kendini geliştirmeye veya kahramanca hareketlere yorulur.

Rüyada Kavgayı Ayırdığınızı Görmek Rüyanızda herhangi bir kavgayı ayırdığınızı görmeniz, gerçek hayatta insanların arasını düzelten ve herkes tarafından sevilen bir kimsenin göstergesidir. Bazen de bu rüya sizin insanlar arasında dengeyi sağlayan ve onlara iyilik yapan bir kimse olduğunuzun ve çoğu kişinin takdirini kazandığınızın habercisidir. Rüyada silahlı bir kavgayı ayıran çok büyük bir üzüntüden kurtulur veya üzüntü yaşayan bir kişinin bu sıkıntılarını davranışları ile engeller. Rüyada Bir Kadınla Kavga Etmek Rüyasında bir kadın veya bir çocuk ile kavga eden kimse gerçek hayatta zayıf insanların haklarını gasp eder veya onların üzüleceği davranışlarda bulunur. Bu rüya genellikle bir kimsenin hakkına gireceğinizin ve bu sebeple büyük bir günah işleyeceğinizin göstergesidir. Bir kadınla ağız dalaşı yapan ise o kadını tanıyorsa ona kötülükte bulunur veya o kadın eliyle kendisine bir zarar ulaşır. Rüyada Halkın Kavga Ettiğini Görmek Rüyada halkın birbiri ile kavga etmesi o dönem kıtlığın baş göstermesine ve pahalılığın olmasına işarettir. Bu rüya birkaç sene için o yöre halkının çeşitli sıkıntılar yaşayacağına ve bu sıkıntıların da genellikle kendi yaptıkları hatalar sonucunda olacağına delalettir. Eğer rüyada halk kavga ederken birden barışsalar gerçekte de sorunların kısa sürede biteceğinin ve yanlış yollara sapan kişilerin pişman olarak doğru yolu bulacaklarının habercisidir.