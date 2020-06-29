Rüyada Burun Görmek: Çirkin Burun, Büyük Burun

Rüyada burun görmek, iş hayatında çok önemli başarılar elde edileceğine ve kişinin yaptığı meslekte yüksek mevkilere yükseleceğine delalettir. Rüya sahibinin çalışma hayatında karşısına bir fırsat çıkacağına ve bu fırsatı değerlendirerek çok büyük başarılar elde edeceğine yorumlanır. Rüyayı gören kişinin mal varlığı, baba, kardeş, eş gibi varlıklarla iftihar edeceğine delalet eder. Ayrıca kişinin makam sahibi olacağına, ömrünün uzun olacağına ve geri kalan yaşantısının sağlıklı ve mutlu olacağına delalet eder.
Rüyada Çirkin Burun Görmek
Rüyada görünen çirkin, biçimsiz bir burun:
- Rüyayı gören kişinin bir süre sıkıntı yaşayacağına, birine yanlış ve kötülük yapacağına ve daha sonra bu hatasının farkına varacağına delalet eder.
- İnsanlar hakkında kötü düşüneceğine, herkese önyargılı yaklaşacağına ve yaptığı eksik, hatalı davranışları düzeltmesi gerektiğine işarettir.
Rüyasında büyük burun gören kişinin:
- Uzun süredir emek vererek çalıştığı işten terfi edeceğine, kazandığı paranın günden güne artacağına işaret eder.
- Kişinin bolluk ve berekete, lüks bir yaşantıya, zenginliğe sahip olacağına delalet eder.
- Rüya sahibi, büyük bir kazanç elde ederek sevdiklerini mutlu edecektir.
- Fakat bu rüyanın kötü bir anlamı da vardır ve yalancılığı simgeliyor olabilir.
Rüyada burnunun aktığını ya da birinin burnunun aktığını gören kimsenin:
- Çok hayırsever birinden yardım alacağına ve büyük bir kazanç elde edeceğine işaret eder.
- Arkasında güçlü, kuvvetli, hayırsever birinin yapacağı bir işten dolayı maddi destek çıkacağına ve yapacağı işte başarılı olacağına işaret eder.
- Rüyayı gören kişinin zamanla insanlara faydalı işler yapacağına delalet eder.
Rüyada Burnun Kanadığını Görmek
Rüyada burnunun kanadığını gören kişinin:
- Kazancının artacağına işaret eder.
- Rüyayı gören kişinin hayatının bolluk ve bereket içinde olacağına, maddi durumunun giderek artacağına ve parasal zenginliğe işaret etmektedir.
- Fakat başkasının burnunun kanadığını gören kişinin maddi durumunun giderek kötüleşeceğine ve maddi kazancının giderek azalacağına işaret eder.
- Rüya sahibinin bir iftiraya uğrayacağına ve o kişiyi küçük düşürmeye çalışacağına da işaret edebilir.
Rüyada Başkasının Burnunu Görmek
Rüyada başkasının burnunu görmek:
- Rüya sahibinin önümüzdeki süre zarfında büyük bir iş yapacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder.
- Bu kişi büyük bir emek verdiği işin karşılığını alacağına, ilerde maddi sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder ve yaptığı işin insanlara çok faydalı olacağına delalet eder.
- Rüya sahibi iş sahibi olmak için büyük bir emek verecektir.
- Ayrıca bu rüya, kişinin manevi olarak zarar göreceğine de işaret eder.
- Rüyasında başkasının burnunu gören kimse istediği birisiyle mutlu bir evlilik yapabilir.
Rüyada Burnunun Düştüğünü Görmek
Rüyada burnunun düştüğünü gören kişinin:
- İstemeden de olsa bir hata yapacağına, bu yaptığı hatanın başına sıkıntılar açacağına, iş hayatında da kazançsız olacağına ve bir süre böyle devam edeceğine delalet eder.
- Fakat rüya sahibinin bu sıkıntıları atlatacağına ve bütün sıkıntıları geride bırakacağına, kendini geliştireceğine ve toplumda saygınlık kazanacağına işaret eder.
- Kişi, tüm bu sıkıntılardan sonra rahat ve mutlu bir yaşam sürecektir.
Rüyada Burun Şişmesi
Rüyada şişen burun gören kişinin:
- Eline geçen parayla kendi işini kuracağına, o işten büyük kazançlar sağlayacağına işaret eder.
- Rüya sahibinin kurduğu hayallerini gerçekleştireceğine, maddi anlamda güçleneceğine işaret eder.
- Rüyayı gören kişinin toplum içinde saygınlık kazanacağına yorulur ve hayatının geri kalanında mutlu, huzurlu, refah içinde bir hayat süreceğine, yüzünün her zaman güleceğine delalet eder.
- Rüya sahibi hayatına yeni insanlar alacak, yeni bir sayfa açacak ve işleri daha da iyiye giderek neşe içinde bir hayat yaşayacaktır.
Bir diğer rüya yorumu ise, rüyayı gören kişinin ailesiyle yaşayacağı sıkıntıya, aralarının bozulacağına, aralarındaki mesafenin açılacağına işaret eder.
Rüyada Burundan Bir Şey Çıkması
Rüyada burundan bir şey çıktığını gören kişinin:
- Büyük bir hata yapacağına, yaptığı hatadan dolayı hapise gireceğine işaret eder.
- Bulunduğu toplumda büyük bir saygınlık kazanacağına, o toplumda en ön safta önderlik yapacağına, başını büyük bir belaya sokacağına, kötü, huzursuz, sıkıntılı ve hiç mutlu olamadığı günler geçireceğine işaret eder.
- Fakat rüyayı gören kişinin yediği ekmeğini hakkıyla, alınteriyle kazandığına, ahlaklı, iyi huylu, saf ve temiz yürekli bir insan olduğuna ve bu yoldan ayrılmayacağına delalet eder.
- Rüya sahibinin sorunlarının git gide artmasına, yapmak istemediği bir işi mecburen yapmasına ve yine de sabırlı olacağına işaret eder.
- Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin sıkıntılarının artacağı ve arkadaşlarıyla birlikte olmak isteyeceği, onlarla kafa dağıtmak, sıkıntılarını paylaşmak isteyeceği anlamına gelir.
Rüyada Burun Temizlemek
Rüyada burun temizlediğini görmek:
- Kişinin hayatına ferahlık geleceğine işaret eder.
- Rüya sahibinin büyük bir oh çekeceğine, çektiği sıkıntılar sonunda huzura ereceğine delalet eder.
- Rüyayı gören kişi maddi olarak güçlenecek, büyük kazançlar elde edecek ve iş hayatında karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelecektir.
- Rüya sahibinin hayatının güzel bir şekilde akıp gideceğine özlediği huzur ve refahın hayatına tekrardan geleceğine delalet eder.
- Ayrıca rüyayı gören kişinin hayatının mutlu ve neşe içinde geçeceğine, manevi olarak kendisini yükselteceğine işaret eder.
- Rüya sahibi geri kalan hayatında kendisini değerli hissedecektir.
Rüyada Burun Kılı Görmek
Rüyada burun kılı gören kişi:
- Uzun süredir yaptığı işten kazanç sağlayamayacaktır.
- Rüya, kar elde edemediği bu işten bol kazanç sağlayacağını, ekonomik refah seviyesinde büyük bir artış göstereceğine yorulur.
- Maddi durumunun çok güçlü olacağına ve parasal olarak zirveye çıkacağına, zamanla kültür seviyesinin yükseleceğine ve donanımlı olacağına da yorumlanmaktadır.
- Bunun yanı sıra kazancının çok olacağı farklı bir iş için adımlar atacaktır.
- Bir zamanlar çok güvendiği ve sevdiği insanların ihanetine uğrayacak, rüya sahibine sırt çevirecek kişiler olacaktır.
- Bu durumda rüya sahibi yeni bir sayfa açarak farklı bir sosyal hayata sahip olabilir.
- Bu rüya, rüyayı gören kişinin bir bebeği olacağına ve çok büyük bir mutluluk yaşayacağına yorulur. Geri kalan yaşantısında güler yüzle, mutlu ve huzurlu yaşayacaktır.
Rüyada Burun Ameliyatı Görmek
Rüyada burun ameliyatı gören kimsenin:
- İçinde bulunduğu bir sağlık problemi varsa iyileşeceğine, sağlığına kavuşacağına ve bu sıkıntısından tamamen kurtulacağına işarettir.
- Rüya sahibinin iş hayatında kazanç sağlayamadığı işinden hayırsever, iyi niyetli birisi tarafından yardım alarak, maddi olarak büyük kazançlar sağlayacağına ve iş hayatındaki sıkıntılarından da kurtulacağına yorulmaktadır.
- Rüyayı gören kişi iş hayatı ve sağlık konusunda refah seviyesi yüksek bir şekilde hayatına devam edecektir.
Rüyada Burun Kırılması Görmek
Rüyada burun kırıldığını gören kişi:
- Kendisine ait bir aile kurmak isteyeceğine, bunun için çok büyük bir çaba göstereceğine işarettir.
- Rüyayı gören kişi akrabalarının ve dostlarının vereceği büyük destekle çok mutlu olacak, çok güzel işler yapacak ve bu işler sayesinde rahatlayacaktır.
- Rüya sahibinin iş hayatında elde edeceği büyük kazançla maddi yönden rahatlayacağına ve günlerinin git gide güzelleşeceğine delalet eder.
- Rüya sahibi kişinin uzun süredir beklediği bir haberin geleceğine ve bu haberle birlikte yine büyük bir kazanç elde edip parasal açıdan zenginleşeceğini simgeler.
- Kişinin nüne çıkan tüm zorluklarla mücadele edip, iflas edecek olduğunda bile tekrardan ayağa kalkacağını, sabırlı olacağını işaret eder.
Rüyada kemerli burun gören kişinin:
- Yaptığı bir işten çok büyük bir kazanç elde edeceğine, bu kazançla çok değer verdiği, sevdiği bir kişiyi mutlu edeceğine ve değer verdiği bu kişiye kazandığı parayla çok güzel sürprizler yapacağına işaret eder.
- Rüya sahibi farklı bir ortama girecek ve bu ortamda yeni insanlarla tanışacaktır. O insanlarla farklı yerleri görüp, gezecektir.
- Rüya aynı zamanda sahibinin büyük yatırımlar yapacağına ve hedeflerine kolaylıkla ulaşacağına delalet eder.
- Rüyayı gören kişinin yüksek bir saygınlığı olan bir kimseyle görüşme yapıp, bulunduğu ortamın değişeceğine yorumlanır.
- Ayrıca rüyayı gören kişinin hayatı bolluk ve bereket ile dolu olacak, sevdiği insanlarla mutlu, neşeli ve huzurlu bir şekilde yaşayacaktır.
Rüyada Burun Deliği Görmek
Rüyada burun deliği gören kişinin:
- Yaptığı işlerin rast gideceğine, daha fazla kazanç sağlayacağı yeni bir işe başlayıp, büyük kazançlar elde edeceğine işarettir.
- Rüya sahibinin sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam süreceğine, mutlu ve refah içinde yaşayacağına yorulur.
- Bu kişi zekası ve becerisiyle sabırlı bir şekilde yaptığı her işi büyük bir başarıyla bitirecektir.
- Ayrıca rüya sahibi zekası, sabrı ve becerisiyle çevresini genişletecek, farklı insanlar tanıyacaktır.
- Çevresinin onun başarısına olan hayranlığıyla kendisine faydalarının dokunacağına ve bu çevresindeki kişilerin arkasında durup destek çıkarak elde edeceği başarılarında başrol oynayacağına yorumlanır.
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