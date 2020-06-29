Rüyada Burun Görmek: Çirkin Burun, Büyük Burun

Rüyada burun görmek, iş hayatında çok önemli başarılar elde edileceğine ve kişinin yaptığı meslekte yüksek mevkilere yükseleceğine delalettir. Rüya sahibinin çalışma hayatında karşısına bir fırsat çıkacağına ve bu fırsatı değerlendirerek çok büyük başarılar elde edeceğine yorumlanır. Rüyayı gören kişinin mal varlığı, baba, kardeş, eş gibi varlıklarla iftihar edeceğine delalet eder. Ayrıca kişinin makam sahibi olacağına, ömrünün uzun olacağına ve geri kalan yaşantısının sağlıklı ve mutlu olacağına delalet eder.

Rüyada Çirkin Burun Görmek

Rüyada görünen çirkin, biçimsiz bir burun:

Rüyayı gören kişinin bir süre sıkıntı yaşayacağına, birine yanlış ve kötülük yapacağına ve daha sonra bu hatasının farkına varacağına delalet eder.

İnsanlar hakkında kötü düşüneceğine, herkese önyargılı yaklaşacağına ve yaptığı eksik, hatalı davranışları düzeltmesi gerektiğine işarettir.

Rüyasında büyük burun gören kişinin:

Uzun süredir emek vererek çalıştığı işten terfi edeceğine, kazandığı paranın günden güne artacağına işaret eder.

Kişinin bolluk ve berekete, lüks bir yaşantıya, zenginliğe sahip olacağına delalet eder.

Rüya sahibi, büyük bir kazanç elde ederek sevdiklerini mutlu edecektir.

Fakat bu rüyanın kötü bir anlamı da vardır ve yalancılığı simgeliyor olabilir.

Rüyada burnunun aktığını ya da birinin burnunun aktığını gören kimsenin:

Çok hayırsever birinden yardım alacağına ve büyük bir kazanç elde edeceğine işaret eder.

Arkasında güçlü, kuvvetli, hayırsever birinin yapacağı bir işten dolayı maddi destek çıkacağına ve yapacağı işte başarılı olacağına işaret eder.

Rüyayı gören kişinin zamanla insanlara faydalı işler yapacağına delalet eder.

Rüyada Burnun Kanadığını Görmek

Rüyada burnunun kanadığını gören kişinin:

Kazancının artacağına işaret eder.

Rüyayı gören kişinin hayatının bolluk ve bereket içinde olacağına, maddi durumunun giderek artacağına ve parasal zenginliğe işaret etmektedir.

Fakat başkasının burnunun kanadığını gören kişinin maddi durumunun giderek kötüleşeceğine ve maddi kazancının giderek azalacağına işaret eder.

Rüya sahibinin bir iftiraya uğrayacağına ve o kişiyi küçük düşürmeye çalışacağına da işaret edebilir.

Rüyada Başkasının Burnunu Görmek

Rüyada başkasının burnunu görmek:

Rüya sahibinin önümüzdeki süre zarfında büyük bir iş yapacağına ve çok büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder.

Bu kişi büyük bir emek verdiği işin karşılığını alacağına, ilerde maddi sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder ve yaptığı işin insanlara çok faydalı olacağına delalet eder.

Rüya sahibi iş sahibi olmak için büyük bir emek verecektir.

Ayrıca bu rüya, kişinin manevi olarak zarar göreceğine de işaret eder.

Rüyasında başkasının burnunu gören kimse istediği birisiyle mutlu bir evlilik yapabilir.

Rüyada Burnunun Düştüğünü Görmek

Rüyada burnunun düştüğünü gören kişinin:

İstemeden de olsa bir hata yapacağına, bu yaptığı hatanın başına sıkıntılar açacağına, iş hayatında da kazançsız olacağına ve bir süre böyle devam edeceğine delalet eder.

Fakat rüya sahibinin bu sıkıntıları atlatacağına ve bütün sıkıntıları geride bırakacağına, kendini geliştireceğine ve toplumda saygınlık kazanacağına işaret eder.

Kişi, tüm bu sıkıntılardan sonra rahat ve mutlu bir yaşam sürecektir.

Rüyada Burun Şişmesi

Rüyada şişen burun gören kişinin:

Eline geçen parayla kendi işini kuracağına, o işten büyük kazançlar sağlayacağına işaret eder.

Rüya sahibinin kurduğu hayallerini gerçekleştireceğine, maddi anlamda güçleneceğine işaret eder.

Rüyayı gören kişinin toplum içinde saygınlık kazanacağına yorulur ve hayatının geri kalanında mutlu, huzurlu, refah içinde bir hayat süreceğine, yüzünün her zaman güleceğine delalet eder.

Rüya sahibi hayatına yeni insanlar alacak, yeni bir sayfa açacak ve işleri daha da iyiye giderek neşe içinde bir hayat yaşayacaktır.

Bir diğer rüya yorumu ise, rüyayı gören kişinin ailesiyle yaşayacağı sıkıntıya, aralarının bozulacağına, aralarındaki mesafenin açılacağına işaret eder.

Rüyada Burundan Bir Şey Çıkması

Rüyada burundan bir şey çıktığını gören kişinin: