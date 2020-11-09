Rüyada büyük abdest yapmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada büyük abdest yapmanın birçok manası var. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da göz önüne alarak rüyaya yeni yorumlar getirir. Rüyada büyük abdest yapmak nedir, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu içerikte sizler için bir araya getirdik, keyifli okumalar. Rüyada Büyük Abdest Yapmak Rüyada büyük abdest yapmak, kişinin iç sıkıntılarından arınarak kendini eskisinden bile daha mutlu hissedeceğine işaret eder. Bu rüya çoğu zaman hayırsız kişiye yorulur. Rüyada büyük abdest yaptıktan sonra kan gören birinin, hayırsız biriyle tanışacağı söylenir. Rüyasında büyük abdest yaptıktan sonra ailesiyle dans eden birinin er ya da geç hayaline kavuşacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada Büyük Abdestin Eline Bulaşması Rüyada büyük abdestin eline bulaşması, kişinin zor bir dönemden geçeceğini gösterir. Bu zor dönemi ise ailesi ile beraber atlatacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada büyük abdesti eline bulaşınca ağlayan birinin, tez zamanda birinden iyilik göreceği söylenir. Büyük abdest eline bulaşınca bağırıp çağırmaya başlayan rüya sahibinin, uzun bir zaman boyunca hayalini kurduğu eve sahip olacağı yönünde yorum yapılır. Büyük abdestin sol ele bulaşması varlığa, sağ ele bulaşması ise darlığa yorulur. Ele bulaşan büyük abdesti yıkamamak, kişinin kendisini boş yere yıpratacağı bir durum yaşayacağı yönünde yorumlanır. Büyük abdest ele bulaştıktan sonra kendi kendine konuşmak, rüya sahibinin bir derdini kendine yakın bulduğu birine açacağı manasına gelir.

Rüyada Çamaşırına Büyük Abdest Yapmak Rüyada çamaşırına büyük abdest yapmak, rüya sahibinin hiç tanımadığı biriyle yeni bir iş yapacağına işaret eder. Büyük abdesti yaptıktan sonra rahatladığını hisseden birinin, kısa zamanda hayırlı bir iş için büyük bir şehre gideceği söylenir. Rüyada çamaşıra büyük abdest yaptıktan sonra ailesiyle kavga eden birinin, hayatında hiçbir hayaline kavuşamayacağı yönünde yorum yapılır. Büyük abdest yapılan çamaşır siyah renkse, kişinin kafasını kurcalayan şeyler olduğu söylenir. Çamaşıra büyük abdest yaptıktan sonra birine hakaret etmek, kişinin ciddi bir yanılgıya düşeceğine işaret eder. Rüyada çamaşırına büyük abdest yapıp pişmanlık duyan birinin en kısa sürede sevdiği bir insanla karşılaşacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada Büyük Abdesti Suyla Temizlemek Rüyada büyük abdesti suyla temizlemek, kişinin tek başına uğraşmak zorunda kalacağı dertler edineceği şeklinde yorumlanır. Büyük abdesti suyla temizlerken ağlamaya başlamak, olumsuz her şeyin bir anda yok olacağına delalet eder. Rüya sahibi evli biriyse, eşiyle arasının düzeleceği söylenir. Rüya sahibi bekar biriyse, bu zamana dek dert ettiği her şeyin birer birer geçeceğine dair yorum yapılır. Büyük abdesti temizlerken birine bağırmak, kişinin bir sorunun aile büyüğü ile çözeceğine delalet eder. Rüyada büyük abdesti kirli suyla temizlemek, rüya sahibinin biri tarafından üzüleceğine delalet eder. Büyük abdesti buz gibi bir suyla temizlemek, kişinin yaşamı ile alakalı oldukça radikal bir karar alacağı şeklinde yorumlanır. Büyük abdesti sıcak bir suyla temizlemek, rüya sahibinin yeni biriyle tanışacağına işaret eder.

Rüyada Büyük Abdestin Üstüne Bulaşması Rüyada büyük abdestin üstüne bulaşması, kişinin sağlık konusunda önemli bir sorunla karşılaşacağına işaret eder. Bu rüya çoğu zaman, rüya sahibinin ailesiyle tartışacağını haber verir. Rüyada büyük abdestinin üstüne bulaştığını ve kıyafetini çıkarmadığını gören birinin, yaptığı hatalara rağmen asla ders almayacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada büyük abdesti üzerine bulaşınca hüngür hüngür ağlamaya başlayan birinin, yakın olduğu bir insanla arasının tamamen açılacağı söylenir. Büyük abdesti üstüne bulaştıktan sonra banyoya giren birinin, ailesi ile alakalı bir husumet yaşayarak canını sıkacağı yönünde yorum yapılır. Büyük abdestin bulaştığı giysi turuncu renkse, kişinin iç açıcı bir haber alarak kendini çok iyi hissedeceği söylenir. Rüyada Büyük Abdestin Kokması Rüyada büyük abdestin kokması, kişinin midesini bulandıracak kötü bir olayın yaşanacağını haber verir. Büyük abdestin kokusundan ötürü bayıldığını gören birinin, yaşamında her şeyi düzene sokmak isterken mahvedeceği söylenir. Rüyasında büyük abdest kokusundan dolayı vefat eden birinin, er ya da geç sevdiği insana kavuşacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada büyük abdestin kokması, kısa süreli de olsa bir işe girileceğini haber verir. Kokan abdestin mide bulandırması, maddi anlamda olumsuz durumların gerçekleşeceği şeklinde yorumlanır. Büyük abdest eğer çok kötü bir şekilde kokuyorsa, rüya sahibinin güvendiği birinden kötülük göreceği söylenir.