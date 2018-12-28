Rüyada cam görmek ne anlama gelir? İşte cam eşya görülen rüyaların tabirleri

Rüyada cam görmek çoğu rüya tabircileri tarafından hayırlı olarak yorumlanır. Rüya sahibi için helal rızık peşinde koşan biri olarak tabir yapılır. Aynı zamanda iş hayatında yükselişe geçeceği, uzun ve mutlu bir hayat süreceğine işaret olarak kabul edilir. Bu olumlu yorumların yanında cam ile görülen bazı rüyalar kötü bir delalet edebilir. Mesela rüyada cam kırılması bir yakınını kaybetmek manasına gelir. Rüyada cam görülmesi ile ilgili olarak rüyada cam eşya (bardak, vazo, sürahi, pencere, kapı, balkon, şişe, kase) görmek, rüyada cam kırıkları görmek, rüyada cam kırılması görmek, rüyada cam kırığı görmek gibi rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA CAM GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada cam görülmesi aydınlık ile yorumlanır. Rüyada görülen camın azı ve çoğu, geçici bir üzüntü olarak kabul edilir çünkü cam çabuk kırılan bir üründür. Rüyada cam gören kimsenin gizli ve kapalı bir şeyi varsa onun için açılıp ve ortaya çıkmasına delalet eder. Çünkü cam bir şeyi örtüp gizlemez. Fakat, yeşil, kırmızı, sarı ve sedeften ve bunlara benzer şeylerden yapılmış camlar, mal, evlat ve hanımdan olan şüphelere, riya ve nifaka delalet eder.

Hayırlı işler anlamına gelen rüyada cam görmek kişinin duygu ve düşüncelerinin yoğunluğuna işaret eder. Rüya sahibinin uzun ve mutlu bir hayatı olacağı, her işinde yükseleceği, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmayacağı anlamına gelir. Rüyada cam görmek mutluluk saadet anlamına gelir. Fakat diğer yandan rüyada camın kırılması iyi değildir. Rüya sahibi bir erkekse karısının öleceğine, rüya sahibi bir kadınsa kocasının öleceğine işaret eder. Rüyada cam kırılması iyi değildir ama camın kırık olduğunu görmek o denli kötü değildir. Camın kırık olması, çok gelip geçici, kafaya takmaya dahi değmeyecek bir olayın yaşanacağı ama kolaylıkla aşılacağı anlamına gelir. Rüya sahibi, rüyasında cam kırdığını görecek olursa, bu hayatıyla ilgili dönüm noktası sayılabilecek bir karar alması gerekeceğine işaret eder. Rüyada camın arkasından bakmak, üzüntü ve keder demektir. Cam temizlemek mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı ve meslek hayatı anlamına gelir. Rüyada cam görmek, bazı asılsız haberlere de tabir edilir. Bu rüyayı gören kimse yalancı ve gıybet yapmayı seven bir kişi ile karşılaşarak asılsız bilgiler edinebilir. Bu şahsın konuşmalarında kendisini üzecek detaylar olabilir.

RÜYADA CAM KIRIKLARI GÖRMEK Rüyada cam kırıkları görmek, genel anlam itibariyle çok büyütülmesine gerek duyulmayacak, hafif ve kolay atlatılacak, çözümüne rahatlıkla ulaşılabilecek ve baş ağrısına neden olmayacak birtakım problemlere rivayet edilir. Fakat eğer cam kırıkları rüya sahibine zarar vermiş, bir yerine saplanmış ya da batmışsa bu rüya iyi şekilde tabir edilmez. Rüyayı gören kişinin canını sıkacak ve üzülmesine sebep verecek olaylara işaret ettiği yönünde yorumlanır. Rüyada cam kırığı görmek, can sıkıcı fakat çözümsüz olmayan bazı sıkıntılara işaret eder. Rüyayı gören kişinin belki başını ağartacak, moralini ve sinirlerini bozacak, vaktini çalacak fakat sorunsuz olarak yenmeyi başaracağı aksiliklerin meydana geleceğine rivayet edilir. Rüya sahibinin uykularını kaçırmayı başaran fakat üstesinden geldiğinde de hiç de bu kadarına değmeyeceği ve bu denli ciddiye alınmasına gerek olmadığını fark edeceği ve rahatlayarak hafifleyeceği bir meselenin varlığı ile açıklanır. RÜYADA CAM BARDAK GÖRMEK Rüyada cam bardak görmek, rüya sahibine karşı özel duygular besleyen bir kimsenin varlığına işaret eder. Rüyayı gören kişinin yakın zamanda bir ilanı aşk ya da evlilik teklifi alacağına rivayet edilir. Bu rüya mutluluk ve sevinç olarak kabul edilir ve rüya sahibinin gönül hoşluğu yaşayacağına, özel hayatının renkleneceğine ve de kişinin bu sayede heyecan dolu günler yaşayacağına delalet eder. Kişi, belki de hayatının en büyük aşkını yaşayacaktır diye açıklanır.

RÜYADA CAM KIRILMASI GÖRMEK Rüyada cam kırılması, rüya sahibinin hayatında kritik bir dönemin yaşanacağına alamet eder. Kişinin yeni kararlar alacağı, radikal işler yapacağı, birileri ile kesin olarak sonsuza kadar yollarını ayırırken birileri ile de sonsuza kadar bir araya gelmek için adım atacağı anlamına gelir. Bu rüya, sahibi için hayatının dönüm noktası sayılacak bir yol ayırımına gelmeye ve bu konuda bir karar kılmasına işaret eder. Bazı rüya tabirlerine göre cam kırılması hayırsızlık olarak kabul edilir. Rüyada Cam Kırmak Rüyada cam kırmak da cam kırılması ile aynı anlama gelir. Rüya sahibinin geleceğini etkileyecek kararlar alması gerekeceği ve illa da bir adım atıp atması konusunda zorunlu olacağı şeklinde tabir edilir. Bu dönem rüya sahibinin yarınları için çok önemli olacak demektir. Rüyada Kırık Cam Görmek Rüyada kırık cam görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ya da aile hayatında ortaya çıkacak ancak pek önemli olmayan ve rüya sahibinin uğraşmasına gerek kalmayacak kadar kısa bir zamanda çözülecek sorunların olduğuna ve bu sorunlar yüzünden pek telaş edilmemesi gerektiğine, iş içerisinde kendiliğinden bile ortadan kalkabilecek durumda olduklarına tabir edilir.

RÜYADA CAM ŞİŞE GÖRMEK Rüyada cam şişe görmek, bir dostun yardımı ile içinde bulunulan çetrefil durumdan kurtulmak, kendisine her zaman iyi görünen ve dost zannedilen birinin aslında hainlik yaptığını öğrenmek manasına gelir. İnsanlar hakkında gerçekleri görmek ve yanılmak manasına gelen rüya bir anlamda kişinin uyanacağını, kendisine yapılan haksızlıkları bir bir ortaya dökeceğini, bugüne kadar insanları kırmamak için içine attığı gerçekleri herkesin yüzüne söyleyeceğini bildirir. Şeffaf ve dürüst bir hayat yaşamayı tercih etmek manasına gelen rüya, evli kimselerin eşleriyle aralarına herhangi birini sokmayacaklarını, ailelerini bile belli bir mesafede durmaları için uyaracaklarını bildirir. Ortaklı iş yapan kimselerin hisseler konusunda yeniden anlaşma yapmak isteyeceğine veya ortaklıktan ayrılarak, kendi işini kurup, yola tek başına devam etmek isteyeceğine alamettir. RÜYADA BİRİNİN CAMDAN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada birinin camdan düştüğünü görmek, önem verdiğiniz ve sevdiğiniz bir kişi tarafından ihanet uğramak ve aldatılmak olarak tabir edilir. Rüya sahibinin gördüğü kişinin kim olduğu ve yakınlık derecesi rüya hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak sağlarken tanımadığınız birinin camdan düştüğünü görmek beklemediğiniz biri tarafından bu durumun size yaşatılacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA CAM SÜRAHİ GÖRMEK Rüyada cam sürahi görmek gelişim içine girileceğine, başarılı ve kazançlı günler yaşanacağına, onlarla gerek ticari olarak gerek de gönüllü olarak güzel işler yapacağına, hak yoluna döneceğine, işlerine verimin hâkim olacağına ve yaşamına kolaylık geleceğine, rahat yaşayacağına, ön plana çıkacağına, yeni bir işle ilgili olarak yakın bir arkadaşla işbirliği kurulacağına, mali açıdan çok iyi gelecek ve yeni bir iş kurulmasını sağlayacak bir projeye girileceğine, çalışmalarının takdir edileceğine işarettir. RÜYADA CAM KAVANOZ GÖRMEK Rüyada cam kavanoz görmek, rüya sahibi için şan, şöhret, itibar sahibi olmak şeklinde tabir olunur. Rüyada kavanoz görmek, tutumlu olan, müsrif olmayan birisiyle hayatınızı birleştireceğinize işaret eder. Sinirli iken karar vermemelisiniz, aksi halde sakinleşince pişmanlık duyarsınız. RÜYADA CAM KASE GÖRMEK Rüyada cam kase görmek, duygusal olarak çok hassas bir döneme girildiğini veya böyle bir dönemden geçileceğini haber verir. Aşırı alınganlık gösterilecek olan bu dönemde kişinin bazı arkadaşları ile arasının açılacağını, geçici kırgınlıkların, küslüklerin vuku bulacağını, olaylara nesnel bakmakta zorlanan rüya sahibinin kafa karışıklığı yaşayacağını işaret eder. Bekar kişiler veya gönül ilişkisi olanlar için, sık sık tekrarlanan kavgaların, gereksiz tartışmalarla yaşanan kısa dönemli ayrılıkların işaretidir. Cam kase gören evli kimselerin eşlerinden duyacakları kırıcı konuşmalar nedeniyle soğuk rüzgarlar esen evlerinde huzursuzluğun hasıl olacağını, yaşlı kimseler için hastalanacaklarını da tabir eder.

RÜYADA CAM EŞYA GÖRMEK Rüyada cam eşya görmek, bolluk, bereket, sağlık, mutluluk ve huzur anlamına gelir. Rüya sahibinin önünün açık olacağı, hayatında her daim başarının hüküm süreceği, niyetlendiği her işi yapma imkânına kavuşacağı, kısmetinin ve şansının açık olacağı anlamına gelir. Kişinin hayırlı bir yuva kuracağına, eşinin ve çocuklarının kendisine saygı ve sevgi göstereceğine, kazancının ve rızkının da garanti olacağına işaret eder. RÜYADA CAM KAPI GÖRMEK Rüyada cam kapı görmenin anlamı, duygusal boşlukta olmaya yorulur. Rüya sahibinin duygusal anlamda büyük sorunlar yaşayacağı bir dönemden geçeceğine işaret eden bir rüyadır.Bazıları rüyada cam kapı görmeyi aydınlık olarak tanımlamıştır. Kişinin sorunlarla boğuştuğu dönemden çıkıp rahatlayacağı ve huzura kavuşacağı şeklinde değerlendireceğine delalet eder. RÜYADA CAM BALKON GÖRMEK Rüyada cam balkon görmek zaman içinde daha güzel günler göreceğine, işin sonunda da başarıyı ve zenginliği yakalayacağına, endişe duyulan konuların kısa zamanda çözüleceğine ve rahat bir nefes alınacağına, yaşının verdiği olgunluğa erişmediği sürece çevresinden eleştiri almaya devam edeceğine, umutsuz olacağına, üzüleceğine, tepkilerini ve düşüncelerini kontrol altına aldığı için ilişkilerinde de daha pozitifi bir tavır takınacağına, içinde bulunduğu kötü durumdan ve sıkıntılardan kurtulması için kendisine çok büyük destek vereceğine, iş hayatından tanışılan bir kişi ile yeni bir ilişkiye başlanacağına delalettir.

RÜYADA CAMDAN EV GÖRMEK Rüyada camdan ev görmek umutsuzluğunun ortadan kalkacağına, düşmanınızın sizinle uğraşamayacak kadar güçsüz olduğuna, duyacakları, görecekleri ve öğrenecekleri karşısında da çok rahatsız ve huzursuz olacağına, yaşanacak kötü durumdan ötürü çok büyük bir üzüntü duyulacağına, her gün biraz daha sıkıntıya düşüleceğine, arkadaşlardan biri ile kurulan işte beklenenden daha büyük kazanç elde edileceğine, kötü ve zor günler geçireceğine, anne ve babanın tartışmasına tanık olunacağına, çok büyük sorun yaratan bazı sıkıntılardan hızlı bir şekilde hiç zarar görmeden kurtulacağına inanılır. CAM GÖRMEK İLE ALAKALI FARKLI RÜYALARIN TABİRLERİ Rüyada Cam Silmek Rüyada cam silmek güzel şeylere yorulur. Rüyasında cam sildiğini gören kişinin hane içinde mutluluk verici olayların yaşanacağına iş yerinde ise kar ve kazanç getirecek gelişmelerin olacağına işaret eder. Rüyada Cam Bardak Görmek Rüyada cam bardak görmek hayırlıdır. Cam bardak gönül işlerine delalet ederken aynı zamanda geleceğin açık ve parlak olduğu, hayatın mutluluk, sevinç ve sağlıklı geçeceği anlamına gelir.