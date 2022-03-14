Rüyada cezaevi görmek ne anlama gelir? Rüyada cezaevi kapısı, bahçesi görmek ne demek?

Rüyada cezaevi görmek genel olarak olumsuz ve iç karartıcı olaylara delalet eder. Bunun yanında bazı sevindirici haberler verdiğine yönelik yorumlar da mevcuttur. Rüyasında cezaevi gören kişinin işten çıkarılacağı, borçlarını ödeyemeyeceği söylenir. Ayrıca kişinin yeni bir iş bulması da zaman alacaktır. Cezaevi, rüya sahibinin bitmek bilmeyen problemlerini sembolize eder.

Rüyada görülen cezaevi ile ilgili bir başka yorum da rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağı şeklindedir. Kişi, işini kaybetmiş olması sebebiyle dert ve çileleri çekip üzüldüğünden dolayı çok yıpranacak, önce psikolojisi bozulacak en sonda da beden sağlığı elden gidecektir. Rüya sahibi ruh ve beden sağlığına çok dikkat etmelidir. Yaşadığı sorunları kafaya takmak yerine çözmeye çalışmalı, bunlar sağlığını bozmadan önce hayatındaki problemleri ortadan kaldırmak için harekete geçmelidir.

Bazı yorumculara göre ise rüyada cezaevi görmek, rüya sahibinin etrafındaki insanları memnun etmek için gösterdiği çabanın yetersiz kaldığını ve bu yüzden düştüğü boşluğu temsil etmektedir. Rüya sahibi bu nedenlerle büyük sorunlar yaşayacak, ne yaparsa ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın ailesini, dostlarını mutlu edemediğinden kendini mutsuz hissedecektir. Bunları yaşamak istemeyen kişi başka insanların mutluluğundan önce kendi mutluluğunu düşünmeli, onların mutsuzluğundan kendine pay çıkarmamalı ve kendine haksızlık etmemelidir.

Rüyada Cezaevinde Olduğunu Görmek

Kişi hem fiziksel hem de ruhsal olarak yenilenecek ve hayatı ile ilgili önemli kararlar alacaktır. Rüya sahibi, yakın zamanda alacağı bu önemli kararların hayatını büyük ölçüde etkileyeceğinden sabırlı olmalı, zamanı iyi kullanmalı ve doğru yolu seçmelidir.

Rüyada Birinin Cezaevine Girdiğini Görmek

Rüya sahibi için şanssızlık anlamına gelir. Kişinin yakın zamanda şanssızlık yaşayacağı bir olay vuku bulacak ve bundan dolayı kişi hem zarar edecek hem de çok üzülecektir. Rüya sahibi ortak olarak girdiği bir işte çok büyük paralar kaybedebilir. Bunun sonucunda da parasız kalıp çok sıkıntılı günler geçirebilir. Kişi ortaklarını iyi seçmeli, hamlelerini doğru yapmalı ancak şanssızlıklarından dolayı da kendini suçlamamalıdır.

Rüyada Cezaevinde Olan Birini Görmek

Rüyasında cezaevinde olan bir kimseyi gören kişi açısından bu rüyanın hem olumsuz hem de olumlu anlamları vardır. Rüya sahibinin büyük fedakarlıklarla kurduğu ilişkilerin sıkıntıya gireceğine ve çok üzüntülü zamanların söz konusu olacağına işaret eder.

Bu rüyanın kişinin büyük mutluluklar duyacağı, hayırlı ve çok iyi olaylar yaşayacağı ve şansının açılacağı gibi anlamları da vardır. Bu rüyayı gören kişi çok sevdiği, kendisini mutlu eden ve herkes tarafından çok saygı duyulan bir işle uğraşıp çok büyük paralar kazanacaktır.

Rüyada Cezaevine Görüşe Gitmek

Kişinin rüyasında cezaevine görüşe gittiğini görmesi yakın zamanda iş ve özel hayatında yaşayacağı olumsuzluklara işaret eder. Rüya sahibinin çalıştığı yerde sorunlar çıkacak, kazancı düşecek ve sinirlenip üzülmesine neden olacak olaylar yaşanacaktır. Kişi sinirlenmemeli, sakin kalmalı ve özellikle de kendi kontrolü dışında gelişen olaylara kendini gereğinden fazla üzülmemelidir.

Bazı yorumculara göre de rüyasında kişi eğer cezaevinin içine kadar giriyorsa uzun süreliğine ailesinden uzak kalabilir.

Kimi yorumculara göre ise rüya sahibinin hayırlı bir konu üzerinde çalışıp kısa sayılabilecek bir zaman zarfında büyük paralar kazanarak zenginliğe kavuşacağına işarettir. Rüya sahibi sorunlu ve sıkıntılı geçirdiği bir dönemini atlatacak, rahata erecektir. Yakın zamanda hiç beklemediği bir yerden eline yüklü miktarda para geçebilir. Kişi uzak bir akrabasının sağlık durumu ya da rahatsızlığı ile ilgili olumlu haberler alabilir.

Rüyada Cezaevi Kapısı Görmek

Rüyada cezaevi kapısı gören kişi için bunun iki anlamı vardır. Gördüğü kapının açık veya kapalı olmasına göre bu anlamlar değişiklik gösterir. Eğer rüya sahibinin gördüğü kapı açıksa kişi esaretten kurtulup özgür bir insan olacaktır. Ancak rüyada görülen cezaevi kapısı kapalıysa rüya sahibi gerçekten mahkum olabilir.

Rüyada Cezaevi Bahçesi Görmek

Rüyada görülen cezaevi bahçesi, rüya sahibi için hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşır. Olumsuz olarak, kişinin gerçek hayatında da mahkum olacağı anlamına gelir. Bu yoruma göre kişi tüm yaşamını çevresindeki insanlara muhtaç bir şekilde geçirecektir.

Olumlu anlamları içerisinde hayırlı ve temiz kısmete sahip olmak, sıkıntıların geçmesi gibi yorumlar vardır. Ayrıca rüyasında cezaevi bahçesi gören kişi, yakın zamanda kendine hayırlı bir kısmet bulacak, özgürlüğe kavuşacak ve mutlu olacaktır. Bu yüzden çok kısa süre içinde kişinin yaşadığı tüm sıkıntılar son bulacaktır.

Rüyada Bir Odada Hapis Olduğunu Görmek

Rüya sahibi için hapishane yerine herhangi bir odada hapis olduğunu görmek her durumda olumlu yorumlanır. Eğer rüya sahibinin hapis bulunduğu yer eve benziyor ise kişi yakın zamanda biriyle evlenip çocuk sahibi olacaktır.

Rüyada Hapishaneye Girdiğini Görmek

Öncelikle rüya sahibi açısından iş hayatında sorunlar yaşanacağı gibi anlamlara gelir. Ancak bunun yanında rüya sahibinin ömrünün uzun olacağı ve hayatında birçok olay yaşayacağı anlamı da vardır. Kişi eski dostlarıyla bir araya gelip, geçirdikleri güzel zamanları ve eski günleri yad edecektir.

Rüyada Hapishaneden Çıktığını Görmek

Rüyayı gören kişi hapishane gibi içinde bulunduğu kötü bir durumdan kurtulduğu için çok olumlu anlamları vardır. Rüya sahibi için rahat günlerin geleceğini işaret eder. Kişi, çektiği çilelerden ve sorunlarından kurtulacak, bedensel ve ruhsal olarak rahatlayacak, güzel günler görecektir. Böylece iç dünyasında, çevresinde ve manevi dünyasında istenmeyen durumlardan ve mekruh şeylerden kurtulup hayra erişecektir.

Rüyada Mahkemeye Çıktığını Görmek

Rüyada görülen mahkemenin kişinin vicdanını temsil ettiği şeklinde yorumlar mevcuttur. Rüya sahibinin vicdanının sesini dinleyen bir kişi olduğunu gösterir. Bu rüyayı gören kişi, kimseye iftirada bulunmayan, haram malda gözü olmayan ve aklından hiçbir kötülük geçirmeyen biridir. Bu yüzden oldukça olumlu bir rüyadır.

