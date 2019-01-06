Rüyada çilek görmek me demek? Rüyada çilek görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada çilek görmek ne demek merak ediyorsanız bu rüya ile ilgili pek çok rüya varyasyonunun rüya tabirleri haberimizde. Rüyasına çilek girenlerin bunun anlamını öğrenebilmeleri için rüyada çileklerin görülme biçimlerine göre farklı olan rüya tabirlerini derledik. Bunların içinde rüyada çilek tarlası, çilek fidesi, mevsimsiz çilek, çilek reçeli vb. görmek ile çilek yemek gibi detaylar bulunmaktadır. RÜYADA ÇİLEK GÖRMEK Çilek özel hayat ile ilişkilendirilen bir rüya sembolüdür. Sevilen ve değerli bir meyve olan çilek özel hayatta huzurun ve mutluluğun simgesidir. Varsa bir sıkıntı bir dert, rüyada çilek görülmesi bu dertlerin geçeceğini ve ardından mutluluk ile refah geleceğinin göstergesidir. Rüyadaki çileğin temsil ettiği diğer şeyler ise şıklık ve zarifliktir. Tabii çileğin görülme biçimi de rüyanın yorumunu değiştirmektedir. Örneğin rüyada görülen çilek olgun, kıpkırmızı ve tatlı ise rüyayı gören kişi müjdeli bir haber alacaktır. RÜYADA ÇİLEK TARLASI GÖRMEK Rüyasında çilek tarlası gören kimsenin hayatının her alanı git gide güzelleşecek ve hiç beklemediği zaferlere sahip olacaktır. Bu başarı ona maddi refahı getirdiği gibi iç huzuru da sağlayacaktır. Kişi bu maddi gelirin artışı ile geleceğe yönelik yatırımlara da yönelebilir.

RÜYADA ÇİLEK YEMEK Rüyasında çilek yediğini gören kimse, özel hayatında hep istediği o gerçek aşkı bulacağı ve sorunsuz, uzun soluklu bir mutluluğa yelken açacağı rivayet edilir. RÜYADA MEVSİMSİZ ÇİLEK GÖRMEK Rüyada mevsimsiz çilek görmek ile ilgili biri özel diğeri evlilikle ilgili iki ayrı rüya tabiri vardır. Buna göre rüyada çilek görmenin temel anlamı imkanları değerlendirmeye ve geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya, hayır sever kimse olduğuna ve iyi kalpli kimseye delalettir. Evliliği düşünen bir kadın rüyasında çilek görürse bu çok ahlaklı, mutsuz bir evlilik yaşayıp boşanmış ve uyumlu bir ilişki kurabileceğini düşündüğü bir erkekle aile kuracağına işaret eder. Rüyada mevsimsiz çilek görmek genç bir erkeğin rüyası ise, sevginin değerini bilen, manevi değerleriyle ön planda olan ve kendisine evlilik teklifinde bulunan okumuş bir hanımla imrenilecek bir evlilik yapacağına yorulur. RÜYADA ÇİLEK FİDESİ GÖRMEK Rüyada çilek fidesi görmek rüyayı gören kimsenin maneviyatının güçleneceğine ve helal yoldan para kazanacağına, bolluk içinde yaşayacağına ve kimseye muhtaç olmayacağına, hayallerine kavuşacağına ve her zorluğun üstesinden tek başına geleceğine, işinde yükseleceğine, çevresinde çok sevilen bir insan olacağına ve itibarının günden güne artacağına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin geçmişteki işlediği günahlardan dolayı pişman olacağına yorumlanır.

RÜYADA ÇİLEK BAHÇESİ GÖRMEK Rüyada çilek bahçesi görmek, arzu ve isteklerinize, hayallerinize kavuşacağınıza işaret eder. RÜYADA ÇİLEK AĞACI GÖRMEK Rüyada çilek ağacı görmek ağız tadına, esenliğe ve ferahlığa işaret ederken aynı zamanda kişinin rahat edeceği tiril tiril kumaşlarla yapılmış olan giysiler alması ya da giymesi anlamına gelir. RÜYADA ÇİLEK REÇELİ GÖRMEK Kişinin rüyasında ev yapımı bir çilek reçeli görmesi onu çok sevindirecek bir gelişme olacağına işaret eder. Çilek reçeli aile hayatında huzura, mutluluğa, sevince ve her anlamda güzelliklere yorulur. Bu rüyayı gören kişi, iyi huyu ve tatlı dili ile herkesin sevgisini ve takdirini kazanır. RÜYADA ÇİLEK GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Çilek Toplamak

Rüyada çilek toplamak ölene kadar rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacağına ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine delalettir. Başka bir yoruma göre bu rüya sıkıntılarının bitmek bilmeyeceğine ve çırpındıkça batacağına, ailenin de adına leke süreceğine işaret eder. Rüyada Çürük Çilek Görmek

Rüyada çürük çilek görmek iyilik yapmaktan hiç çekinmediğine, iyilik yaptıkça kendini güvende ve huzurda hissettiğine delalet eder.

Rüyada sepet dolusu çilek görmek

Rüyada sepet dolusu çilek görmek, büyük bir mirasa, zenginliğe, maddi gelire ve malda artışa, güç ve kudret kazanmaya, huzura yorumlanır. Rüyada çilek koparıp yediğini görmek

Rüyada çilek koparıp yediğini görmek, rüya sahibi kadın ise doğacak çocuğu güzel olur. Bekar ise kısmeti açılır ve evlenir. Rüyada çilek kokladığını görmek

Rüyada çilek kokladığını görmek, rüya sahibinin bir evladı olacak. Dünyanın nimetlerinden faydalanacaksınız. Rüyada Dalında Çilek Görmek

Rüyada dalında çilek görmek dert ve tasalarından çevresindeki kimselerin desteği sayesinde kurtulacağına ve rahat edeceğine alamettir. Rüyayı gören kötü bir insan ise çalışmalarının ve başarılarından dolayı çevresindeki kimselerin kendisine saygı duyacaklarına, iş yaşamında başarı elde edeceğine ve rahata ereceğine alamet olur. Rüyada Çilek İkram Etmek

Rüyada çilek ikram eden kişi, dünya izzet ve kudreti çok olan, saygı duyulan bir kişilik olur. bu rüya herkes tarafından sevilen ve takdir gören bir adamdır. Bu rüyayı gören kişi, yakın zamanda gerçekten ihtiyacı olan bazı insanlara maddi manevi yardım ederek büyük bir sevap kazanır. Rüyada çilek ikram etmek güleryüze, insanlarla iyi ilişkiler kurmaya ve sevilmeye işarettir.

Rüyada Tabakta Çilek Görmek

Rüyada tabakta olgun, kırmızı çilekler görmek, size ulaşacak nimetler ve elde edeceğiniz mükafatlardır. Her alanda başarılı olmaya, tüm arzu ve isteklerinizin gerçekleşmesine, mutlu ve huzurlu olmaya, aile hayatında eşinile birlikte uyumlu yaşamaya, hayırlı ve güzel çocuklara da yorulabilmektedir. Rüyada Kurtlu Çilek Görmek

Rüyada kurtlu çilek gören veya yiyen kişi, hiç beklemediği bir zamanda çok güzel nimetlere nail olur. Bu rüya kişiye ulaşacak hayırlı haberlere veya müjdeli hadiselere de yorulabilmektedir. Âlimlerin çoğuna göre kurtlu meyve genellikle güzel bir sürprizdir. Bu rüyayı gören kişi, bir sürprizle karşılaşır ve bunun sonucunda da hayatı değişir. Rüyada Çilek Almak

Rüyada çilek almak kişinin yaşamış olduğu sağlık sorunları sona erecek hastalığının ilacını bulacak rahatsızlığına özel kişide hiçbir sorun kalmayarak kişi kendisini eskisi gibi sağlıklı huzurlu mutlu hissedecek. Bu kişinin hayata bakışını değiştireceği gibi kişiyi tekrar eskisi gibi iş hayatında da devam etmesini sağlamasına da vesile olacak. Kişi böylelikle hem ailesine karşı hem de topluma karşı dik durabilecek maddi ve manevi anlamda çekmiş olduğu sıkıntılarına son bulduracaktır.