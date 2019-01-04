Rüyada cin görmek ne anlama gelir? Cin görmek ile ilgili rüyaların tabirleri

Gören kişinin uykusunu kaçıran, korkutan ve huzursuz eden rüyada cin görmek olumsuz olarak yorumlanan rüyalardandır. Rüya tabircileri, bu tip rüya gören kişilere üzerinde fazla düşünmemesini ve unutmasını tembihlemiştir. Rüyada cin görmek ve benzer rüyalar, genelde kötü huylu kişilere veya kötü haberlere işaret eder. Rüyada cinin musallat olması, cin dövmek, cin görüp dua okumak veya besmele çekmek, rüyada erkek, dişi ve bebek cin görmek, cin çocuğu görmek, insan kılığında cin görmek gibi buna benzer rüyaların tabirlerini sayfamızda bulabilirsiniz. RÜYADA CİN GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada cin görmek iyiye yorumlanmadığı gibi üstünde fazla durmamak, fazla konuşmamak gerekir, hatta hemen unutulması gerekmektedir. Bu rüya, sahtekâr biriyle karşılaşıp bundan zararlı çıkacağınıza, hayal kırıklığına uğrayacağınıza işaret eder. Rüyayı gören kişi, rüyada kendisini cin olarak gördüyse, yakın zamanda dünya malı ya da kendi gururu ve çıkarları doğrultusunda hilekârlığa başvuracağına delalet eder. Rüyada cinlerin başındaki büyükleri görmek, makam veya rütbenizde artış olarak yorumlanır. Rüyada kapınızın yakınlarında cin görmek, başınıza gelebilecek zararlara, maddi olarak geçim sıkıntısı çekmenize, dara düşeceğinize işaret eder. Rüyada cinin evinize girdiğini ve etrafı dağıttığını görürseniz, evinize hırsız gireceği ve büyük zararlar vereceği şeklinde yorumlanır.

Cin görmek ile ilgili olarak bazı rüyalar iyi de yorumlanmıştır. Mesela hamile bir kadının rüyada cin görmesi, doğacak olan evladının çok zeki olacağına işarettir. Rüyada cinden bir şey almak, cinin size bir şey vermesi memuriyete ya da kariyerinizde terfi almaya işaret eder. Rüyada cinin üzerindeki elbiseyi çıkarmak, düşmanlarınız karşısında kazanacağınız zafer olarak yorumlanır. RÜYADA CİN MUSALLAT OLDUĞUNU GÖRMEK Rüya tabircilerine göre bir kişi rüyasında kendisine bir cinin musallat olduğunu görürse o kişi hak yolundan sapacaktır diye tabir edilir. Rüya sahibinin ahiret yaşantısını unutacağı, bu dünyaya dalacağı, sanki hiç ölmeyecekmiş ve öbür tarafa götürecekmiş gibi sürekli daha fazla dünya malı elde etme hırsına kapılacağı bu uğurda günah işlemekten çekinmeyeceği yorumu yapılır. Rüyada kendisine cin musallat olduğunu görmek, metafizik varlıklara olan merakının ve bu durumun bilinç altına yer edindiğinin, huzurunun bozulacağının simgesi olarak değerlendirilir. Rüyada cinlerin eve musallat olduğunu görmek çok mutlu ve huzurlu bir kişi olacağına, kolay ve eğlenceli bir hayat geçireceğine, geçim sıkıntısına düşmeyeceğine, dünya nimetlerinin hiç birinden mahrum kalmayacağına, iş hayatında çok iyi çalışmalara imza atılacağına, bu sayede çok bereketli ve bolluk içinde bir hayat sürüleceğine, borçlarının azalacağına, rahat edilecek bir döneme girileceğine, hayır işlerinde zaman harcanacağına ve rahat edilecek bir döneme girileceğine, elinde bulunan imkânlar sayesinde çok hayırlı ve güzel mevkilere geleceğine, ortaya koyacağı çalışmalardan eline geçecek kazançlar sayesinde epey rahat edeceğine ve yoluna çıkan bütün engelleri teker teker aşacağına, içinde bulundukları zor durumları birlikte çözeceklerine, gereken ne varsa herkesin elinden geldiği kadar destek olacağına yorulmaktadır.

RÜYADA CİN DÖVDÜĞÜNÜ GÖRMEK Rüyada cin dövmek sahip olduğu kılları sattığını gören kişinin de allah yolunda ilerleyip, ilim irfan sahibi olacağına, işlerinde büyük zararlara uğrayacağına, kendisini kıskanan ve çalışmalarında sürekli köstek olmaya çalışan kişiden kurtulup yoluna devam edeceğine, güzelleşeceğine, iyileşeceğine, kısmet alacağına, hayatının iyileşeceğine ve güzelleşeceğine, sahip olunan enerjinin bir ya da birden fazla işe koşturmaktan ötürü tükeneceğine, çalışmalarla ve projelerle ilgili olarak çeşitli vaatler veren kişilerin sırt çevireceğine ve kara kara düşünmeye başlanacağına, yüzünü güldürecek bir haber alacağına, ayıplı yolara sapacağına işarettir. RÜYADA CİN GÖRMEK VE BESMELE ÇEKMEK Rüyada cin görüp besmele çekmek kişinin gerek bedenen, gerekse ruhsal olarak içine düştüğü hastalıkları atlatacağına, sıcak, güzel ve hayırlı bir yuvasının olacağına, belalı insanlara denk geleceğine, onlardan hayırsızlık göreceğine bu nedenle hem maddi anlamda hem de manevi anlamda sarsılacağına, kişinin arkasından konuşan kimselerin yakınlar tarafından susturulacağına, sıkıntılı ve zor zamanlar geçireceğine ve yakın bir zaman içinde karşısına çıkacak fırsatların boşa çıkacağına, parasız ve aşsız günlerin geride kalacağına, rüya sahibinin kendisini çaresiz hissederek, bir türlü işin içinden sıyrılamayıp sinirden gözyaşı dökeceğine, kafasının rahat olacağına rivayet etmektedir.

RÜYADA CİN GÖRMEK VE DUA OKUMAK Rüyada cin görüp dua etmek aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili olaylar ve düşünceler için edilen duaların allah katında kabul edileceğine, sıkıntılarını ve kötü olayları hastalık derecesinde sorun etmeyeceği için çok daha rahat olacağına, zorluklar ve sıkıntılar yaşayacağına, elinde bulunan imkânlar sayesinde sıkıntılarının ve sorunlarının çok yakın bir zaman içinde sona ereceğine, üzüntülerinin kısa bir süre içinde yaşadığı üzüntülü ve kötü durumların hiç sorun yaratmadan ortadan kalkacağına, zor geçen bir projenin yakın bir zaman içinde toparlanacağına, yeni ve söz sahibi olunan bir mevkiye sahip olunacağına, hasreti çekilen bir kişiye kısa sürede kavuşulacağına, yeni bir işe girileceğine, ters giden durumların düzeltileceğine, sorunların bir bir çözüme kavuşacağına, bir sebeple daha dikkatli ve hızlı olunması gerektiğine, aksi takdirde maddi ve manevi açıdan epey zarara uğranacağına, keyfinin ve neşesinin yerine geleceğine işarettir. RÜYADA CİN ÇOCUĞU GÖRMEK Rüyada cin çocuğu görmek yeni hayatında çok hayırlı ve kazançlı işlere imza atacağına, onlardan yana üzüntüye düşeceğine, kazançlı işlere gireceğine, çok daha zengin bir rızık sahibi olacağına, çok büyük çalışmalar gerçekleştireceğine, çok büyük sevinçler yaşayacağına, her geçen gün daha büyük kazançlar elde edeceğine, huzurunun ve mutluluğunun da baki kalacağına, hastalıklarının azalacağına işarettir.

RÜYADA CİN BEBEK GÖRMEK Rüyada bebek cin görmek çok büyük üzüntüler yaşayıp ister istemez maddi sıkıntılar içinde yaşamak zorunda kalacağına, güzelleşeceğine, zenginleşeceğine, maddi anlamda da gelirinin ve malının artacağına, rahat bir işe girişle birlikte evlilik konusunda bir karar vereceğine, deyim yerindeyse kendini tüy gibi hafif hissedeceğine, borçlarını kolaylıkla ödeme şansı elde edeceğine, yeni gelir kaynaklarına ulaşacağına, saygınlığının artacağına ve aldığı zaferlerle dikkat çekeceğine, bir sebeple çok zor ve sıkıntı verici durumlara düşeceğine, yakın bir arkadaşın yaptığı bir hatanın kısa zaman içinde telafi edileceğine, yardım için kurulan bir kuruma destek olunacağına, sorunlarının ve sıkıntılarının çözümüne katkıda bulunacağına delalet eder. RÜYADA ERKEK CİN GÖRMEK Rüyada erkek cin görmek çok daha kötü durumlara düşüleceğine, sevilmeyen bir kimseden borç alınacağına, maddi ve manevi olarak kendisini çok geliştireceğine, sorunlarının ve sıkıntılarının sona ereceğine, kudret sahibi olacağına, iş hayatında önünü kesen sorunların üstesinden geleceğine, rahatlayacağına, hem bedenen hem de ruhen iyileşeceğine, yaşayacağı aile saadetinin de bir ömür süreceğine, maddi olarak büyük bir fırsatın ayağına geleceğine, yaptığı çalışmalar sayesinde iş dünyasında kendisine çok iyi bir yer edineceğine, zararlı bir alışkanlıkla uğraşan bir dostunun bu illetten kurtulması için destek olacağına işaret eder.

RÜYADA DİŞİ CİN GÖRMEK Rüyada dişi cin görmek stresinin ve sıkıntılarının her geçen gün daha da artacağına, yaşama karşı isteğini kaybedeceğine, yeni bir arkadaşlık kurulacağına, hayata sıkı sıkı sarılacak olan rüya sahibinin pozitif psikolojisi sayesinde hayatına çeki düzen vereceğine, ilerleyen günlerde küçük olsa da kişiyi heyecanlandıracak haberler alınacağına, elinin bolluğa ve berekete kavuşacağına alamet eder ve rüya sahibinin karlı olacak yatırımlardan önemli oranda kazanç elde edeceğine, çok büyük bir umutsuzluk yaşadığı bir sırada hiç beklemediği büyüklükte bir kazanç elde edeceğine, dikkat çekeceğine, ön planda kalmayı sağlayacağına, hakkını kimseye yedirtmeyeceği gibi kimsenin de deyim yerindeyse bir iğnesine dahi tenezzül etmeyeceğine rivayet etmektedir. RÜYADA İNSAN ŞEKLİNDE CİN GÖRMEK Rüyada insan kılığında cin görmek helalinden mal ve mülk edineceğine ve huzura kavuşacağına, işlerinin olmayacağına rivayet eder. uzun zamandır beklediği şeylerin sonuç vermeyeceğine alamet eder. Rüyada kadın kılığında cin görmek yoksulluğa, hayal ettiği şeylere kısa bir zaman içinde ve hiç sıkıntı çekmeden kavuşacağına ve çok sağlıklı bir kişi olarak çok rahat edeceğine delalet etmektedir.