Rüyada korkmak ne demektir? Korktuğunuzu gördüğünüz rüyaların anlamı nedir?

Olumlu olarak yorumlanan rüyalardan biri olan rüyada korkmak, güzel bir haber ile rüya sahibinin sevincinin artacağına işaret olarak kabul edilir. Günahlardan dolayı tevbe etmeye delalet sayılan rüyada korkmak, bazı durumlarda olumsuz olarak yorumlanabilir. Rüyada korkmak farklı şekillerde veya durumlarda görülebilir. Bu ise rüya için yapılan tabiri değiştirir. Rüyada korkulan durum veya nesne nedir iyi ayırt etmek gerekir. Bu yüzden rüyada yüksekten, kediden, hırsızdan, fareden, örümcekten, attan, cinden, inekten, kuştan, aslandan, kaplumbağadan, ayıdan, sudan korkmak, korkarak bağırdığını veya kaçtığını görmek ve buna benzer rüyaların tabirleri sayfamızda yer almaktadır. RÜYADA KORKMAK NE DEMEKTİR? Rüyada korkmak, sevinç verici bir durumdur ve iyiye işarettir. Rüyada korku, itimat ve imanla tabir olunur. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada korkmak, diğer insanlardan üstünlüğe ve bazı şeyleri kazanacağına, zafere işarettir. Rüyada korkan kişi dindar olmayan günahkâr bir kişi ise yapmış oldukları günahlara yenilerini eklediği anlamına gelir. Rüyada korkmak, işlemiş olduğu günahlardan tövbe etmesi anlamına da gelmektedir. Bazen de rüyada korktuğunu ve korkudan kaçabildiğini görenler başkanlığa erişecektir anlamına gelir.

Rüyada korkmak, rüyanın aksine güzel günlerin geleceği sevinçli, güven ve huzur içerinde geçirebilecek zamanlara kavuşacağına delalettir. Rüyada bir kişinin korktuğunu ve birinin kendisine “korkma’’ dediğini görürse şayet o zaman gören kişi gözleri ile ilgili problem oluşacağı hatta zamanla kör olacağına işarettir. Rüyada korkmak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda alacağı mutlu bir haber sayesinde sevincinin daha fazla artacağına işaret eder. Rüyada kişinin koktuğunu görmesi imanını ile ilgili yaşadığı sıkıntılar sonrasında günaha girdiğine ve tövbe etmesi anlamında hayır bulacağına alamet edilir. Yapılan rüya tabirlerine göre rüyada korkmak kişinin kazanacağı zafer anlamında yorum edilmiştir. Bu kişinin işlediği günahlardan dolayı manevi anlamda yükünün çok olduğuna, rüya ile uyarılmış olmasının yanı sıra edeceği tövbe ile dualarının kabul olacağa anlamında alamet edilir. Rüyada korkmak kişinin yaşadığı problemlerin giderileceğine, elindeki imkanları doğru kullanarak para miktarını artıracağına tabir edilmiştir. Rüyada kişinin korkması düşündüğü şeylerin gerçekleşmesi alanında da alamet edilir. Rüyada birisinden korktuğunu gören kişi o kişi tarafından menfaat görüleceği anlamında yorum edilir.

RÜYADA YÜKSEKTEN KORKMAK Rüyada yüksekten korkmak, hırslarınız nedeniyle hak ettiğiniz başarıya ulaşmak için çok çaba sarf ettiğinizi ancak çabalarınızın bir süre daha sonuçsuz kalacağına delalet eder. Rüyada yüksekten bakıp korkmak, sahip olmak istediğiniz mevki ve makama çok yaklaştığınıza fakat yaşadığınız korkular ve cesaretsizliğinize nedeni ile karşınıza engel çıkacağına işaret eder. Rüyada çıktığınız yüksekten korkup inmeniz ise, henüz işinizde yükselmeye hazır olmadığınıza, yükselseniz bile görevinizi layıkıyla yapamayacağınıza yorulmaktadır. RÜYADA KEDİDEN KORKMAK Rüyada kediden korktuğunu görmek, yanlış yargılara ve dedikodulara inanmış olmaktan dolayı ortaya çıkan korkuları sembolize eder. Gerçeği öğrenmenizin mümkün olduğu bir seçenek varken, ortada dolaşan söylentilere kulak astıysanız, duyduğunuz bu huzursuzluk rüyanızda kedinin sizi korkutması şeklinde bir senaryo ile karşılamış olabilir. Kendi isteğinizle başkalarının sizi inandırmak istedikleri şeye inanmış olmanız sizi bu rüyayı görmeye itmiş olabilir. RÜYADA ÇOK KORKMAK Rüyada çok korkmak, hayır ile yorumlanması gereken rüyalara içerisinde yer alır. Rüyanın tamamının anlatılarak tabir edilmesi rüyanın bize vermek istediği bilgileri daha doğru yansıtır. Rüyada çok korkmak farklı şekillerde yorumlanmıştır. Çeşitli alimler tarafından tabir edilen bu rüyanın kişinin hayatı ile ilgili bilgiler barındırdığı belirtilmektedir. Görülen rüya kişinin günahlarından dolayı tövbe etmesi anlamında yorum edilir. Rüyada kişinin ne tarafından korkutulduğu oldukça önemlidir. Rüyasında çok korkmak kişinin Allah tarafından uyarıldığında, tövbe etmesi karşılığında hayır ile ödüllendirileceğini tabir edilir. Görülen rüya kişinin emniyet ve kurtuluşu olarak alamet eder. Rüyayı gören kişinin eş ve aile hayatında yaşadığı problemlerin son bulacağına yorum edilmiştir. İçinde bulunduğu sıkıntı karşısında galip geleceğine, korktuğu şeylerden emin olacağına, hasta ise şifa bulacağına tabir edilir.

RÜYADA HIRSIZDAN KORKMAK Rüyada hırsızdan korkmak kendisini üzen ve yıpratan şeyleri hayatından çıkartacağına, harcadığının yerine çok daha fazlasını koymayı başaracağına, ekmeksiz kalacağına, büyük zorluklar çekerek ödenen borçların yakın bir zaman içinde biteceğine, yaptıklarının tüm sorumluluğunu üzerine alarak hareket edeceğine, sevilen kişilerle tartışmalar yaşanacağına, hayırsız kişilerle muhatap olunacağına ve uzun zamandan beri kırgın olunan bir kişi ile aradaki buzların eritilemeyeceğine, mutluluk duyulacak bazı adımlar atılacağına ve aile bireyleri ile çok huzurlu günler geçirileceğine, dini anlamda yapılan araştırmaların ve okumaların kişinin inancını sağlamlaştıracağına delalet etmektedir. RÜYADA ÖRÜMCEKTEN KORKMAK Mutlu aile hayatını bozmaya çalışan bir kadının varlığına, bu kadının yakın bir zamanda haneden uzaklaştırılacağına, huzursuz geçen bir dönemin son bulacağına, bolluk ve bereketin haneye hâkim olacağına, sorunların kısa süre içinde çözüm bulacağına ve hiç olmadığı kadar doğru adımların atılıp işlerin en iyi noktaya çıkarılacağına yorumlanır.

RÜYADA ATTAN KORKMAK Rüyada attan korkmak, rüya sahibinin yapmak istediği, almak istediği bazı şeylerden vaz geçeceğine delalettir. Bu vazgeçtiği isteklerinin onun için hayırlı olmayacağına işarettir. Rüya sahibinin, İsteklerinin yapılması için çevresine verdiği sıkıntı ve zarardan dolayı pişman olacağına, daha olumlu düşüneceğine ile tabir olunur. Rüyada attan korkan kişi, vesveseden, kuruntulardan, dertlerinden kurtulacağına, yaşadığı kötü olaydan ders çıkaracağına delalet eder. Bu kişi artık daha mantıklı düşünüp ona göre davranacağına delalettir. RÜYADA MERDİVENDEN KORKARAK İNMEK Rüyada merdivenden korkarak inmek sıkıntıların ve zorlukların hayırlı bir hale geleceğine, maddi zarara gireceğine, parasız ve işsiz kalacağına, sevilen kişilerle kurulacak bir işle birlikte özgüvenin daha da artacağına, ana baba duası alınması sayesinde hayatın günden güne daha iyiye gideceğine, yokluk nedir bilmeyeceğine, hayırlı ve de uğurlu olacak girişimlerde bulunacağına, maddi açıdan çok iyi bir noktaya gelineceğine, çok büyük atılımlar yapılacağına, pek çok problemin peş peşe çözüleceğine tabir olunur.

RÜYADA CİNDEN KORKMAK Rüyada cinden korkmak, düzenbaz birine, cini ise çok yakından görmek ve korkmak hayatta umduğun şeyin gerçekleşmemesine işarettir. Rüyada cinden korktuğunu gören biri, hilesi, üç kâğıtçılığı ve oyunu çok olan bir kişiyle tanışır. Cin görmek birkaç karadan veya denizden yolculuk edeceğine işarettir. Rüyada cinleri yere düşürdüğünü gören, cinler tarafından zarara maruz kalmasına işarettir RÜYADA KORKMAK BAĞIRMAK Rüyada korkmak bağırmak stresin ve üzüntülerin biteceğine, gözden uzak olduğu zaman gönüllerden de uzak olacağına, amaçlarına ve hedeflerin ulaşmayı başaracağına, rakiplerini çok gerisinde bırakacağına, kendisine en uygun olanı seçip hayatını kurma yolunda adım atacağına, sorunların tamamının olmasa da bir kısmının bu sayede bitirileceğine, ayrı olduklarıyla bir araya geleceğine ya da onların yaşayacağı hayırlı olayları duyacağına, onları koruyup kollayacağına rivayet eder. RÜYADA KORKMAK KAÇMAK Korkarak kaçmak bir şeyi yöneteceğine ya da hiç beklemediği şeyin gerçekleşmesine işarettir. Rüyada korkutulup koşmaya başladığını gören korkutan kişinin zarar göreceği ve korktuğu kişinin gözlerinden akan her damla gözyaşının hesabını çekeceğini, o kişinin gam ve kederlerini dağıtıp hepsini kendi üzerinde toplanmasına işarettir. Korkutulan kişi sevinç ve huzurlu günler beklediği anlamındadır.

Rüyada birinden korkarak kaçmak, büyük sıkıntıların sona ermesi ve rahatlamak, huzura erişmek, saadetin artması demektir. Artık hayatınızda bazı sıkıntıların sona ermesi ile birlikte kendinizi daha konforlu ve zihin olarak dinç hissetmeye başlayabilirsiniz. Bir takım problemleri aşmış olmanız hatta sizi daha da güçlendirebilir. Eğer korkularınızın üzerine giderseniz, bundan pişman olmayacaksınız. Bir şeyler aşmak için çaba harcadığınız takdirde şans sizden yana olacak ve daha güzel gelişmeler ilke karşılaşma fırsatı elde edebileceksiniz. RÜYADA İNEKTEN KORKMAK Rüyada inekten korkmak malınızı kaybetmekten korkmaya ve hayatın alt üst olmasına, kazanacağınız toplu para ile rahata kavuşmaya ve yaşanacak güzelliklere delalet eder. Rüyada inekten kaçmak ise darlık çektikten sonra kavuşacağınız rahata ve huzur bulmaya, aile hayatında güzel gelişmelere tabir edilir. RÜYADA KUŞTAN KORKMAK Rüyada kuştan korkmak görmek atılan her adımın hayırlı günler ve hayırlı haberler getireceğine, aile hayatında çok kötü ve tartışma dolu günler geçireceğine, mutluluğunun ve iyi halinin de bozulacağına, manevi olarak çok yıpratılacağına, tüm sıkıntıların ve sorunların, giderileceğine, aile büyükleri ile ve yakın çevre ile paylaşılacağına ve onlara ilan edileceğine, büyük işlere girerek hayal ettiği her şeye kavuşacağına, emeklerinin karşılıksız kalmayacağına rivayet eder.

RÜYADA DAYAKTAN KORKMAK Rüyada dayaktan korkmak hesapsızca atılan yanlış adımların sebep olduğu maddi manadaki darlığın, parasızlıkla geçen zamana inat, alınan mali destekle birlikte her geçen gün daha fazla varlık elde ederek, maddi anlamda ferah bir ortamın oluşmasına çıkabilecek bir rüyadır. Rüyada dayaktan ölmek iş hayatında yeni atılımlar yapmakla ilgili ortaya konulan mücadelenin, parasal açıdan büyük refah içerisinde olan birisiyle kazançlı bir işe girerek sahip olunan güçlü parasal olanaklar sayesinde olumlu neticelerinin alınacağına yorulması gereken bir rüyadır. Rüyada dayaktan kurtarmak ekonomik alanda imkansızlıkları olanlar açısından yorumlanınca, maddi açıdan geniş imkanlarıyla bilinen aile büyüğünden maddi destek alıp rahatlamaya ve bu vesileyle ödemelerin yapılamamasına neden olan mali yöndeki üzücü durumların nihayet sona ermesine işaret etmesi gereken bir rüyadır. Rüyada dayaktan ağlamak edilen hakaretler sebebiyle eski arkadaşlar arasında meydana gelen sıkıntılı durumların, yaşanan büyük bir sevinç vesilesiyle anlaşmaya bağlanacağına, bu sebeple eski arkadaşlar arasındaki çok arzulanan muhabbet ortamının yeniden tesis edileceğine yorumlanır.

RÜYADA ÖLÜMDEN KORKMAK Rüyada ölümden korkmak; rüyada ölmekten korktuğunu görmek aşırı strese maruz kalındığından farklı sağlık sorunları yaşanacağına fakat bazı ilaçlarla ve iyi bir şekilde bakım ile eski sağlığına kavuşacağına işarettir. Rüyada ölümden korkmak, Rüya sahibinin kendisini mutlu edecek, ona iyi gelecek olayların yaşanacağına, rüyayı gören kişinin şansının, kısmetinin ve nasibinin açık olacağı ile tabir edilir. Yaşanan kötü günlerin zamanla azalacağına yorumlanır. Rüya sahibinin etrafındaki kişilerin gönlünü alacak ve takdir edilesi işler yapacağına işaret eder. RÜYADA MAYMUNDAN KORKMAK Rüyada maymundan korkmak hayali kurulan mutluluk dolu hayatın yakalanacağına, atılan adımlar sayesinde işlerin çok büyük başarılar getireceğine, duymadığı sözleri duyacağına ve hiç şahit olmadığı bazı gerçeklere tanıklık edeceğine, kişinin gülen yüzünün solacağına, planların alt üst olacağı olayların yaşanacağına ve çok zor bir dönem geçirileceğine, dualarına karşılık alacağına, allah’ın izniyle bol nimetlerle nasipleneceğine, üzerinde çok büyük baskı bulunmasından ötürü küçük bir rahatsızlık yaşayacağına, iş açısından da verilen kararların en isabetli şekilde hedefine ulaşacağına, işlerinde aksama olacağına tabir olunur.

RÜYADA ŞEYTANDAN KORKMAK Çok uzun bir zamandan beri üzerinde çalışılan bir projenin hayata geçirilmesi ile birçok insanın mutlu olacağı, kazancın günden güne daha da artacağına ve zararlı bir alışkanlığın bırakılacağına delalet eder. Ayrıca, kazanılacak olan başarılar sayesinde yakın zamanda üst bir makama terfi alınacağına yorulur. RÜYADA DÜŞMEKTEN KORKMAK Rüyada düşmekten korkmak, rüya sahibi kişinin kendi yeteneklerinin farkında olmaması ve neler yapabileceğini idrak edememesi anlamına gelebilir. Rüyada düşmekten bir işe henüz atılmak amacında olunmadığı ya da rüya sahibi kişinin bu işe atılırsa başına gelebileceği olumsuzlukları düşünerek elde edeceği başarısızlıktan korkuyor olmasını da ifade etmektedir. Bu rüyayı gören kişi aslında başarının basamaklarını tırmanmaktadır. Bu kişi bu yeteneklerinin henüz farkına varamamıştır. Rüyada düşmekten korkmak gören rüya sahibi kişi henüz öz güven azlığı yaşamaktadır. Rüya sahibi kişi kendinde yeteri kadar öz güveni ve cesareti bulamadığı için belirli işlere hatta olabilmesi muhtemel işlere bile adım atmaktan korkmaktadır. Rüyada düşmekten korkan kimse atılmakta olduğu işlere temkinli yaklaşarak gelecek olan olumsuzluklara karşı önlem almak amacındadır. Fakat bu kişi kendi yeteneklerinin farkına henüz varamamıştır.

RÜYADA ASLANDAN KORKMAK Rüyada aslandan korkmak işe girmeye ve güzel işler yaparak başarıyı yakalamaya, sürekli tetikte olacağına ve pratik zekası ile düşmanlarına galip geleceğine delalet eder. Yeni zaman tabircilerine göre yemesinden içmesinden kısarak birikim yapacağına, kendine uygun dost ve arkadaşlar edinmeye işaret etmektedir. Rüyayı gören kamu görevlisi ise hayatın güzelleşmesine ve sorunların azalmasına, yakın zamanda hayırlı haber alacağına ve işinde yükseleceğine rivayet eder. RÜYADA KORKARAK SAKLANMAK Rüyada korkmak ve saklanmak hayatının güllük gülistanlık olacağına, girilecek olan işlerde çok saygın kişiler ile çalışılacağına, maddi zararın da her geçen gün kapanmayacak boyutlara ulaşacağına, uzun zamandan beri yaşanan üzücü olayların mutlu sona bağlanacağına ve sağlıklı bir hayat sürüleceğine, hayatında bir takım problemlerin baş göstereceğine, tatsızlıkların yaşanacağına, geçiminin zor hale geleceğine, kötü günlerin arkada kalacağına, ruhun ve kalbin rahat edeceğine, güzel ve kötü duyguların bir arada yaşanacağına ve çok güzel olayların baş göstereceğine işaret etmektedir.

RÜYADA KAPLUMBAĞADAN KORKMAK Rüyada kaplumbağadan korkmak kişinin daha önce hiç yaşamadığı kadar rahat koşullarda yaşayacağına, gücünün, kudretinin yerine geleceğine, yakın bir zaman içinde başarılı olacağı bir çalışma gerçekleştireceğine, atılımlarının ve girişimlerinin kendisine hayır getirmeyeceğine, çok başarılı olup çok büyük miktarda para kazanacağına, kişinin bu duruma hazırlıksız yakalanacağına sadece maneviyatının çökmesiyle kalmayacağına aynı zamanda maddi anlamda da zarar edeceğine, emeklerinin boşa gideceğine, huzurunun, mutluluğunun, azalacağına, dürüst olup olmadıkları bilinmeyen kişilerin aklına uyacağına inanılır. RÜYADA AYIDAN KORKMAK Rüyada ayıdan korkmak, kısa süre içerisinde alınacak mutluluk verici bir habere ve şansa işaret edebilir. Ayı güçlü ve büyük bir hayvandır. Onun gücü karşısında korku hissetmek rüyada bile son derece doğaldır. Gerçek yaşamda karşınıza çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirmeli, belki de riske girmekten çekinmemelisiniz. Rüyada ayıdan kaçmak belki de önünüze çıkabilecek fırsatları tepmeniz ya da kendinize güvenmeyerek adım atmakta zorlanmakta olduğunuz olarak yorumlanabilir. O yüzden özgüven sahibi olmanız ve zorlukların üstesinden gelebilmek için çaba sarf etmelisiniz şeklinde yorumlanabilir.