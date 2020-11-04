Rüyada dua etmek; rüya sahibinin sıkıntı ve belalardan uzak kalacağına, dua ve isteklerinin kabul olacağına, hayırlı işler ile uğraşmaya işaret eder. Kimi rüya tabircileri rüyada dua etmenin olumsuz anlamlara geldiğini belirtir. Rüyada dua etmek nerede ve ne şekilde dua edildiğine göre çeşitli anlamlara gelir. "Rüyada dua etmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. [Görsel 1] Rüyada Dua Etmek Rüyada dua etmek hidayete ermeye, rızık sahibi olmaya, övülmeye, duanın kabul olmasına delalet eder. Rüyada dua etmek güzel ve hayırlı bir işle uğraşmak anlamına gelir. Berekete işarettir. Allah'ın katında değerli hale gelmek manasına gelir. Kişinin sıkıntı ve sorunlardan uzak kalacağına, işlerinde başarılı olacağına işaret eder. Rüyada dua etmek kişinin malının artmasına, hayallerinin gerçekleşmesine delalet eder. Yorumcular rüyada dua etmenin ilişkilerin daha güzel durumlara geleceğini söylerler. Rüyada Ağlayarak Dua Etmek Rüyada ağlayarak dua etmek hayra yorumlanır. Rüya sahibinin büyük mükafatlara sahip olacağına, istediği şeylere kavuşacağına, çok hayır işleyeceğine, sevineceği bir haber alacağına işaret eder. Rüyada ağlayarak dua ettiğini görmek kişinin tövbe edecek olmasına, hayırlı bir iş yapmaya tabir edilir.

Rüyada Allah'a Dua Etmek Rüyada Allah'a dua etmek kişinin emeklerinin Allah katında karşılık bulacağına işaret eder. Rüyada Allah'a dua etmek İslami açıdan çok hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin dilek ve isteklerinin gerçekleşeceğine, hayatına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edeceğine, zenginlik ve berekete kavuşacağına delalet eder. Rüyada Kabe'de Dua Etmek Rüyada Kabe'de dua etmek kişinin sağlık sorunlarından kurtulmasına, bundan sonra hayatına sağlıklı bir şekilde devam edeceğine, hayatı dolu dolu yaşamaya, çok güzel ve hayırlı gelişmelerin yaşanacağına, mutlu huzurlu bir hayat sürmeye, bolluk içinde sıkıntı çekmeden yaşamaya işaret eder. Rüya sahibinin hayatının keyifli ve eğlenceli geçeceği, yüzünün güleceği anlamına gelir. Rüyada Camide Dua Etmek Rüyada camide dua etmek dünyevi hayattan uzaklaşıp ahiret hayatına yönelme şeklinde yorumlanır. Rüyada camide dua etmek kişinin üzüntülerinden kurtulup, isteklerinin kabul olması anlamına gelir. Rüyada camide dua etmek mutlu olmaya, insanlara yardımın dokunmasına, sevinç gözyaşlarına, maddi ve manevi rahata kavuşmaya, evlilik yolunda adımlar atmaya işaret eder.

Rüyada Yağmurda Dua Etmek Rüyada yağmurda dua etmek kişinin yaşadığı kötü olayların sonunda bir müddet kenara çekilip bekleyeceğine, sıkıntı ve zorluklardan kurtulacağına, yüklü miktarda kazanç elde edeceğine işaret eder. Rüya sahibinin sağlık sorunlarının yaşandığı bir döneme geçeceğine, iş hayatında başarılı bir döneme geçeceğine, kariyer konusunda istenilen hedefe ulaştığında evlilik yolunda adımların atılacağına tasvir edilir. Rüyada Kilisede Dua Etmek Rüyada kilisede dua etmek rüya sahibinin maddi olarak güçlü olacağına, geçim derdi çekmeyeceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre kişinin manevi olarak huzursuz olacağına, keder içinde olacağına delalet eder. Rüyada kilisede dua etmek kişinin kısmetinin artacağına, eline büyük fırsatlar geçeceğine, mantıklı düşünmeye, mutluluğu ve huzuru yakalamaya işarettir. Rüyada Gökyüzüne Bakıp Dua Etmek Rüyada gökyüzüne bakıp dua etmek kişinin çevresindeki insanlara faydasının dokunacağına, yaptığı hayırlar ile güzel bir insan olarak anıldığına, hayatında güzel gelişmelerin yaşanacağına, başarılı işlere imza atacağına işaret eder. Sıkıntı ve sorunlardan kurtulmaya, iyi bir yaşama kavuşmaya, toplumdaki saygınlığının artmasına, maddi imkanlarının genişleyeceğine delalet eder. Rüyada gökyüzüne bakıp dua etmek güçlü ve karakterli bir hayata devam etmek anlamına gelir.

Rüyada Secdede Dua Etmek Rüyada secdede dua etmek kişinin keyifli bir yaşam süreceği, yoksulluk çekmekten kurtulacağı anlamına gelir. Bir başka yoruma göre rüyada secdede dua etmek zorlukları aşarak yüksek makamlara ulaşmaya, çekilen sıkıntıların sonunda beklenilen zafere, uzun bir bekleyişten sonra kavuşulan sevince işaret eder. Rüyada Cin Görüp Dua Etmek Rüyada cin görüp dua etmek kişinin aile hayatı ve iş hayatıyla ilgili ettiği duaların kabul olacağına, yaşadığı sıkıntıları fazla sorun etmeyeceğine işaret eder. Kişinin elinde bulunan imkanlar ile yakın zamanda sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada Ölmüş Birine Dua Etmek Rüyada ölmüş birine dua etmek kişinin düşmanlarına karşı zafer elde edeceğine, sabırlar sonunda yüzünün güleceğine, maddi sıkıntılar çekmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin güzel bir hayat yaşayacağı, hayatında önemli gelişmelerin olacağı, işinde yükseleceği, hayırlar yapacağı, istediği şeylere kavuşacağı anlamına gelir. Ayrıca maddi olarak iyi bir konuma gelmeye ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye delalet eder. Rüyada Ziyarette Dua Etmek Rüyada ziyarette dua etmek rüya sahibinin güçlü bir insan olduğuna, maddi kazancının artacağına, iş hayatında hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştireceğine, keyfinin yerinde olacağına, sıkıntısız bir yaşam süreceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyada ziyarette dua etmek acıların artmasına, çevredeki kişilerden kötü sözler duymaya, kişinin şanssızlıklar yaşayacağına, zor zamanlar geçireceğine delalet eder. Bazı alimlere göre sıkıntıların sonunda kavuşulan rahatlığa, zahmetle beklenen paraya, uğraşların sonunda ulaşılan güzelliklere yorulur.