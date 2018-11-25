Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyalarda görülen şeylerin gerçek hayatta ne anlama geldiği merak edilir. Hele rüyada görülen ilginç bir şeyse rüyada görülen şeyin ne anlama geldiği öğrenilmek istenir. İnsanların rüyalarda görülen şeylerle ilgili merak ettiği konulardan biri rüyada diş dökülmesi. Ne anlama gelir ve neye işarettir? Siz de rüyanızda diş dökülmesi gördüyseniz sizin için derlediğimiz rüyada ön diş dökülmesi, rüyada dişlerin avuca dökülmesi rüyada dişlerin kırılması ve kanaması ile rüyada takma diş dökülmesi gibi rüyaların tabirlerini derledik. RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ Rüyada dişinizin veya dişlerinizin döküldüğünü görmek iyi de kötü de manalara gelebilir. Rüyada diş dökülmesi uzun bir ömre sahip olabileceğinize aynı zamanda bu uzun ömürde dünyanın acılarını da göreceğinize işaret eder. Bunun yanında rüyada diş dökülmesinin kısa süreli sıkıntılara da delalet olduğu söylenmektedir. RÜYADA ÖN DİŞ DÖKÜLMESİ Rüyada ön dişlerin dökülmesi rüya sözlüğü yazarlarınca; anne tarafından akraba olan kimselerle kişiye kalan miras hakkında tartışma yaşanacağını, kişinin hakkını alabilmek adına resmi makamlara başvuracağını, bu süreç boyunca zor zamanlar geçireceğine yorulur. Para yüzünden aile içinde çıkacak sıkıntının kişi tarafından çözüleceğini ve borçların zamanında ödenmesinde güçlük yaşanmasına tabir edilir.

RÜYADA DİŞLERİN AVUCA DÖKÜLMESİ Rüyada dişlerin avuca dökülmesi, rüya sahibinin borçlarından kurtulması için karşısına hayırlı bir kapı çıkacağına ve huzura ereceğine delalettir. Rüyada dişlerin düşmesi, çok sevilen bir arkadaş ya da akrabadan üzücü bir haber geleceğine ve ona yardım edileceğine yorulur. RÜYADA DİŞ KIRILMASI VE KANAMASI Rüyada diş kırılması ve kanaması görmek, baba tarafından bir akrabanın üzüntülü günler geçirdiği ve hasta olduğu anlamına gelir. Rüyada üst dişlerin döküldüğünü görmek, zenginlik ve kısmet olarak yorumlanır. Rüyada alt dişlerin dökülmesi, uğursuzluk, sağlık sorunları ve sıkıntının habercisidir. RÜYADA TAKMA DİŞ DÖKÜLMESİ Rüyada takma diş görmek geleceğin parlak olacağına, hayatın başarılarla ve güzelliklerle geçeceğine, kazancın ve mutluluğun yerinde olacağına delalet eder. Rüyada takma diş, işlerde kar sağlamaya tabir edilir. Rüya sahibi yeni projeler geliştirecek ya da yeni üretimler yapmayı deneyecek bu sayede de işinde arzu ettiği muvaffakiyeti yaşayacaktır. Rüyada takma diş genel anlamı ile kişinin manevi yanından daha çok hayatının maddi tarafı ile tabir edilir. Rüya sahibi maddi zorluk yaşamayacak kadar kazanca sahip olacak, her ne kadar gözü en iyisinde ve en yüksektekinde de olsa hayatı boyunca en kötü ihtimalle bile, her zaman kendi yağında kavrulmayı başaracak kadar gelir elde ederek ve yaşlandığında geçimini, çalışmasına gerek kalmadan sağlayacak demektir.

RÜYADA HASTALIK NEDENİYLE DİŞLERİİN DÖKÜLMESİ Rüyada hastalıktan dolayı dişlerin dökülmesi, rüya sahibinin sıkıntılarından zamanla kurtulacağına işaret eder. Rüyada ön diş dökülmesi, anne tarafından bir akrabadan kalan miras hakkında tartışmalar yaşanacağına delalettir. RÜYADA ARKA DİŞLERİN DÖKÜLMESİ Rüyada arka dişlerin dökülmesi, bir kayıp haberi ile birlikte hanede yaşanacak üzüntünün habercisidir. Rüyada çürük dişlerin dökülmesi veya rüyada dişlerin eline dökülmesi, düşmanların istediğini alamayacağına ve rüya sahibinin her zaman güçlü olacağına yorulur. RÜYADA ÜST DİŞLERİN DÖKÜLMESİ Rüyada üst dişlerinin döküldüğünü görmek, rüya sahibinin zenginleşeceğine yorulur ve rüyayı gören kişinin ticaretinin hızlanacağına, işlerinin açılacağına, kısmetinin ve şansının çoğalacağına bu sayede maddi imkânlarının en üst seviyeye ulaşacağına alamet eder. RÜYADA ALT DİŞLERİN DÖKÜLMESİ Rüya yorumcularına göre rüyada alt dişlerin döküldüğünü görmek rüyayı gören kişinin başında bazı uğursuzlukların dolaşacağına, kişinin hem sağlığının hem de neşesinin bozulacağına, canının sıkılacağına yorulmaktadır. RÜYADA ÇÜRÜK DİŞLERİN DÖKÜLMESİ Düşmanların emellerine ulaşamayacağını, kişiyi kıskanan, fesat düşünceler besleyen kimselerin de uzakta kalacağını, sahip olunan başarılarla kendini ispatlayacak olan rüya sahibinin engel tanımadan hayatına devam edeceğini, moralini her zaman yüksek tutacağını ifade eder.

RÜYADA DİŞLERİN KIRILARAK DÖKÜLMESİ Gelecek için planlar yapan kişinin kendisine köstek olan kimselerle gireceği mücadeleye, haksız kazanç elde etmemek adına gördüğü yanlışları düzeltmek isteyen kişinin karşısına bazı engeller çıkacağına yorulur. Rüya sahibinin hayatı boyunca pek çok hayal kırıklığı yaşayacağına, güven kaybına uğrayacağına fakat bu olumsuzlukların onu çok daha güçlü biri haline getireceğine alamettir. RÜYADA AZI DİŞLERİNİN DÖKÜLMESİ Rüyada azı dişlerinin dökülmesini görmek rüya tabirlerince; ailesinin desteğini göremeden büyüyen veya ailesiyle arasında husumet bulunan kimselerin kendi başlarına ayakta kalacaklarına ve kendisine kötü gözle bakan herkesi utandıracaklarına, gurur verici başarılara imza atacaklarına yorumlanır. RÜYADA AĞRIYAN DİŞLERİN DÖKÜLMESİ Ağrıyan dişlerin döküldüğünü görmek rüyada kişiyi bunaltan ve zor zamanlar geçirmesine sebep olan durumların sona ereceğini müjdeler. RÜYADA ÇOCUKLARIN DİŞLERİNİN DÖKÜLMESİ Rüyada çocukların dişlerinin teker teker döküldüğünü görmek rüya tabirlerince; sevinçle karşılanacak güzel haberlerin kişinin dünyasını bir anda değiştireceğini, üstündeki negatif enerjinin yok olacağını, bebek sahibi olmayı veya sevdiği birinin hamilelik haberiyle mutlu olacağını bildirir.