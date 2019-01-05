Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? Diş kırılması görülen rüyaların tabirleri

Kötü haberlerin işaretçisi olarak kabul edilen rüyada diş kırılması, genel olarak rüya tabircileri tarafından olumsuz olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibinin bir akrabasının ölüm haberi alacağına delalet sayılan rüyada diş kırılması, hangi dişin kırıldığına bağlı olarak yorumu değişebilir. Diğer yandan kırılan dişin porselen, takma, çürük, kaplaması olması ile tabir farklılaşabilir. Rüyada diş kırılması ve ilgili rüyaların tabirlerini sayfamızda sizler için derledik. RÜYADA DİŞ KIRILMASI GÖRMEK NE DEMEKTİR? Rüyada dişinin kırıldığını görmek, rüyayı gören kişinin babasının ya da baba tarafından birinin çok ağır bir hastalık geçireceğine hatta ölüm riski taşıdığına ve bu duruma rüya sahibinin çok üzüleceğine alamet eder. Ve bu durumun uzunca bir süre etkisinde kalacağına, hasta olan kişi ile irtibata geçeceğine hatta yanına gidip kendisine her konuda destek olmaya çalışacağına işaret eder. Rüyada dişinin kırıldığını görmek ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin babasının ya da baba tarafından birinin örneğin; amcasının ölüm riski taşıyan bir rahatsızlığa yakalanacağına delalet eder.

Rüyada Ön Dişlerinin Kırıldığını Görmek Çok güvenilen kimselerin ortada sebep yokken kişiye sırtını dönmesi yüzünden yaşanacak manevi çöküşün, yalnız kalmanın, aileden alınan desteğin azalmasıyla daha da sıkıntılı bir ruh haline sahip olmanın ifadesidir. Ön dişlerin kırılması, aile içindeki sorunlara, anne ve baba arasındaki tartışmalı durumlara, aile birliğini kökten sarsacak olumsuzluklara ve hastalığa alamet eder. Rüyada Üst Dişlerinin Kırıldığını Görmek Baba akrabalarının kişiye kalan mirasla ilgili sorun çıkaracak olmasına, anne ve babası hayatta olan kimselerin zor günlerinde destek göremeyeceklerine, kendi işini kurmak isteyenlerin başkalarından borç almak suretiyle ailelerine yüz çevireceklerine yorumlanır. Rüyada Alt Dişlerinin Kırıldığını Görmek Annenin veya anne tarafından yakın bir akrabanın hastalanarak kişiyi derin bir kedere düşüreceğini ifade eder. Uzun süren yaşam mücadelesini, rızkın azalmasını, kişinin şanssızlıklarla dolu günler geçireceğini de bildirir. Zorlu günlerin habercisi olan rüya İslami şekilde yorumlandığında, tevekküle davet anlamına da gelir.

Rüyada Diş Kırılması ve Kanaması Rüyada diş kırılması ve kanaması, çok sert yaşanacağı düşünülen maddi ve manevi bir sorunun herhangi bir sıkıntı yaratmadan ortadan kalkacağına tabir edilir. Rüyada Diş Dökülmesi Rüyada diş dökülmesi, rüya sahibinin, hayatın farklı ve yeni taraflarına ilgi duyduğuna ve yeni şeyler yaparak yeni bir yol çizmek istediğine ve bu sayede ruhen ve bedenen sağlıklı olduğuna yorumlanır. Rüyada Diş Çıkması Rüyada diş çıkması, rüyayı gören kişinin, çalışma hayatında yapmaya çalıştığı şeyler için sevdiği insanlardan yardım ve destek alınacağına işaret edilir. Rüyada Azı Dişi Kırılması Rüyada azı dişi kırılması, rüya sahibinin, akrabalarından biri hakkında üzüntülü bir haber alacağına delalet edilir. Rüyada Diş Kanaması Rüyada diş kanaması, rüya sahibinin, iş hayatındaki ya da sosyal hayatındaki insanların kendisi hakkında pek iyi ve dostça duygular beslemediklerine alamet edilir. RÜYADA DİŞİNİN YARISININ KIRILMASI Rüyada dişin yarısının kırıldığını görmek dertlerin ve kederlerin sona ereceğine, sıkıntıların kısa bir zamanda bitip yerini sevince bırakacağına, yaptığı başarılı işler sayesinde adının herkes tarafından bilineceğine ve takdir edilen bir iş sahibi olacağına, sorunlarını çok rahat bir şekilde ve herhangi sorun yaşamadan bitireceğine, rüya sahibinin işinin gücünün rast gideceğine, öfkesine yenilerek onlara hakaret ve haksızlık edeceğine, insanları kıracağına, büyük bir sorun yüzünden ertelenmiş olan hayallerin gerçekleştirileceğine, işlerin rast gideceğine, ticaretin açılacağına, küçük bir sorunun daha fazla büyümeden sona erdirileceğine delalet eder.

RÜYADA TAKMAK DİŞ KIRILMASI Rüyada takma diş kırıldığını görmek, tüm bu yorumlar içerisinde en kötü yoruma sahiptir. Rüya sahibinin yaşayacağı çok kötü bir olay ile tabir edilir. Rüya sahibi için karanlık günler vardır ve durum rüya sahibini çok yıpratacaktır. Rüya sahibi bu kötü günlere hazırlıklı olmalıdır. Rüyada takma dişin kırılmasını görmek kendisini çok iyi bir yere getirecek bir işe gireceğine ve zengin olacağına, sağlıklı bir hayat süreceğine, sorunların yakında çözüme kavuşacağına, hayırlı kazançlar elde edileceğine ve mutlu bir beraberlik yaşanacağına, acılarını dindireceğine, iyi hissedeceğine ve gönül hoşluğu yakalayacağına, işlerin her geçen gün daha kötü bir hal alacağına, büyük bir zenginliğe ve saygınlığa kavuşacağına delalet etmektedir. RÜYADA DİŞ KIRILMASI VE ELİNE DÜŞMESİ Rüyada dişin kırılması ve eline düşmesi daha sonra çektiği cefanın, doyasıya sefasını süreceğine, rahat edeceğine, güzel bir hayatı olacağına, yaptığı şeylerden ötürü bazı kötü kişiler ile muhatap olmak zorunda kalacağına, sağlığın günden güne iyiye gideceğine, sıkıntılarını ve yaşadığı zor günleri geride bırakacağına, doğru yolu bulacağına, çözümlere kavuşacağına, rahata ereceğine, başarısının ve mutluluğunun bir gün değil bir ömür süreceğine, konforundan da ödün vereceğine, keyfini, neşesini ve ağız tadını kaybedeceğine, gülen yüzünün solacağına, hayırlı bir kısmetle evlenip güzel bir yuvaya sahip olunacağına ve işlerin yoluna gireceğine alamet eder.

RÜYADA DİŞ KAPLAMASININ KIRILMASI Rüyada diş kaplamasının kırılması imkânlarını kaybedeceğine, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, girdiği işte ortaya koyduğu çalışmaların beğenilmesi ile çok daha iyi yerlere geleceğine, deyim yerindeyse kabına sığmaz olacağına, neşesini ve yaşam enerjisini geri kazanacağına, elinde avucunda kalan bir miktar para ile yeni bir işe gireceğine, sıkıntılarının ve problemlerinin artacağına, çok zor günler yaşayacağına, elinde bulunan paranın boşa gideceğine, zenginliğinin artacağına rivayet etmektedir. RÜYADA ÇÜRÜK DİŞ KIRILMASI Rüyada çürük dişinin kırıldığını görmek ekmek parası kazanmak için alınteri döküleceğine, içinde bulunduğu kötü durumu sona erdirecek bilgilere ya da direkt olarak çözüme ulaşabileceğine, zararlarını telafi edeceğine, buna rağmen kazanç getireceğine, yolunda gitmeyen işlerin kısa bir zaman içerisinde düzeleceğine, rakiplerin kazanılan başarılar ardından üzüleceklerine ve girilen bir yarışın kazanılacağına, herkesi kendi gibi zannedeceğine fakat bu konuda yanıldığını anlayacağı zaman çoktan pişman olmuş olacağına, kişinin üstünde çok fazla baskı hissetmesi ve her şeyin hesabının sorulması nedeniyle sıkıntılar yaşayacağına rivayet eder.