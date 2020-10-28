Rüyada diş çektirmenin birbirinden farklı anlamları var. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da göz önünde bulundurarak yeni yorumlar yapıyor. Rüyada diş çektirmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu içerikte sizler için bir araya getirdik. Keyifli okumalar! Rüyada Diş Çektirmek Rüyada diş çektirmek, hayırsız bir işe girişileceğine delalet eder. Rüyada çekilen diş eğer diğer dişlerden farklı bir renk ve yapıdaysa, rüya sahibinin para kaybedeceği yönünde yorumlanır. Rüyasında bir çocuğa diş çektirdiğini gören kişinin, tez zamanda bir hayaline kavuşarak çok iyi yerlere geleceği söylenir. Diş çektirdikten sonra aileyle kavga etmek ise rüya sahibinin sabrını sınayacak bir durum yaşayacağına işaret eder. Rüyada Çürük Diş Çektirmek Rüyada çürük diş çektirmek, kişinin maddi sıkıntılarından arınıp iyi hissedeceğine yorulur. Çürük diş çekilirken bağırmak ise rüya sahibinin mücadele ettiği bir sorunu çözeceğine işaret eder. Çürük dişi bir esnafın çekmesi kişinin yüzleşeceği zorlukları ifade eder. Rüyada çürük diş çektirip yüklü miktarda para ödemek ise rüya sahibinin bir eşyasını kaybedeceğine delalet eder. Çürük dişi çektirip uçurumdan aşağı yuvarlamak, rüya sahibinin emeklerinin karşılığını nihayet alacağının haberini verir.

Rüyada 20'lik Diş Çektirmek Rüyada 20'lik diş çektirmek, rüya sahibinin büyük bir derdinden tek başına kurtulacağına işaret eder. Bu rüya, genel anlamıyla tüm iç sıkıntıların son bulacağının müjdesini verir. Rüyada 20'lik diş çektirirken gülümsediğini, içinin huzurla dolduğunu gören birinin sabrın sonunda selametini göreceği söylenir. Rüyada 20'lik diş çektirirken ağlamak ise rüya sahibinin yeni bir hayat kurarak çok iyi olacağına işaret eder. Rüyada Sağlam Diş Çektirmek Rüyada sağlam diş çektirmek, rüya sahibinin sevdiği bir insanla arasının açılacağına yorulur. Sağlam diş çekilirken gülmek ise kişinin omuzlarına yük olan bir derdinden kurtulacağına delalet eder. Sağlam dişi dişçiye değil de başka birine çektirmek ise bir iş fırsatının kaçırılacağı yönünde yorumlanır. Rüyada sağlam dişi dişçiye çektirmek ise kişinin hayatında her şeyi doğru düzgün yapıyor olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu yoldan asla şaşmayacağını da simgeler. Rüyada Takma Diş Çektirmek Rüyada takma diş çektirmek, rüya sahibinin bir arkadaşı tarafından kandırılacağına delalet eder. Bu kandırılma meselesinin maddi bir durumla alakalı olacağı söylenir. Eğer rüyada takma dişin tamamı çektiriliyorsa, rüya sahibinin iyi bir işe gireceği yönünde yorum yapılır. Takma diş çekilirken bağırarak oradan kaçmak ise kişinin iç sıkıntılarından bir anda kurtulacağını haber verir. Takma dişi çektirip alışverişe gitmek, rüya sahibinin dertlerini boş verip bundan sonra rahat biri olacağını simgeler.

Rüyada 3 Diş Çektirmek Rüyada 3 diş çektirmek, rüya sahibinin kararsızlık yaşayacağı bir konuyla burun buruna geleceğine işaret eder. Eğer dişleri çeken kişi bir doktor değil, sivil bir insansa bu da rüya sahibinin evine helal olmayan bir kazancın gireceğine delalet eder. Rüyada 3 diş çektirirken hem ağlayan hem de gülen birinin yaşamı boyunca kararsız biri olacağı söylenir. Rüyada 3 diş çektirip dişleri çöpe atmak ise kişinin emeklerinin belirli bir konuda tamamen boşa gideceğine işaret eder. Rüyada Ön Diş Çektirmek Rüyada ön diş çektirmek, rüya sahibinin akıl sağlığı ile sınanacağına delalet eder. Eğer çekilen ön diş sağlam bir dişse bu rüya genel hatlarıyla, rüya sahibinin kısa zamanda psikolojik yardım alacağına işaret eder. Rüyada ön dişini çektirirken haykırarak ağladığını gören birinin, ailesinden maddi anlamda yardım isteyeceği söylenir. Rüyada çekilen ön diş, insan gibi konuşuyorsa bu da rüya sahibinin uzun süredir konuşmadığı biriyle barışacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Sarı Diş Çektirmek Rüyada sarı diş çektirmek, rüya sahibinin manevi anlamda büyük bir rahatlama yaşayacağı yönünde yorumlanır. Sarı diş çektirip ağlamak ise ailevi sorunları haber verir. Sarı diş çektirdikten sonra kahve içtiğini gören birinin tez zamanda para bulacağı söylenir. Rüyada sarı dişi kendi kendine çektiğini gören rüya sahibinin kısa zamanda sevdiği biriyle bir araya gelerek kendini çok iyi hissedeceği ifade edilir. Rüyada çekilen sarı diş eğer altın kaplamaysa, kişinin uzun bir süre daha hayallerine kavuşamayacağı söylenir.

Rüyada Üst Diş Çektirmek Rüyada üst diş çektirmek, kişinin tüm iç sıkıntılarının yavaş yavaş azalarak yok olacağına işaret eder. Eğer üst diş altın bir diş ise ve rengi de sarıysa, rüya sahibinin borca gireceği söylenir. Tam tersine çekilen üst diş çürük ve kötü görünümlü bir diş ise rüya sahibinin maddi anlamda büyük bir rahatlığa kavuşacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada üst diş çektirip küfür etmek ise kişinin pişmanlık duyduğu bir işe girişeceğine delalet eder. Rüyada 2 Diş Çektirmek Rüyada 2 diş çektirmek, rüya sahibinin yardıma muhtaç birinin yanında olacağı yönünde yorumlanır. Eğer çekilen dişlerin ikisi de çürükse, kişinin bir derdinden kurtulacağı söylenir. Tam aksine dişlerin ikisi de sağlamsa ve çekilirken kişi kendini huzursuz hissetmişse, yeni bir iş kapısının bulunacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada 2 diş çektirirken dans eden birinin gördüğü bu rüya, dertlerine tek başına göğüs gererek dimdik ayakta duracağı manasına gelir. Rüyada 4 Tane Diş Çektirmek Rüyada 4 tane diş çektirmek, rüya sahibinin maddi anlamda sıkıntı çekeceği günler yaşayacağına işaret eder. Eğer 4 dişin yarısı sağlam, yarısı çürük dişlerden ibaretse bu rüya, kişinin kısa zamanda hem iyi hem de kötü haber alacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada 4 tane dişin uyuşturulmadan direkt çekilmesi ve kişinin asla ağlamaması, hayatta çok iyi yerlere geleceğine işaret eder. Rüyada 4 diş çektirip kahkaha atmak ise kişinin her derdine gülüp geçeceği yönünde yorumlanır.