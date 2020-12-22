Günümüz dünyasında daha estetik ya da iletişimsel bir kaygı ile yapılıyor olsa da son derece uzun bir tarihi olan dövme, farklı amaçlar için de yapılmıştır. İnsanlığın en eski zamanlarından var olan dövme, kimi kabilelerde kötü ruhlardan ve çeşitli musibetlerden koruduğuna inanılan bir uygulamaydı. Bu doğrultuda rüya tabiri kaynakları açısından da dövme son derece anlamlı ve derin bir imgedir. Pek çok rüya tabiri kaynağında geniş bir şekilde ele alınan dövme, insanların büyük ölçüde merak ettiği rüya imgelerinden biridir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada dövme yaptırmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını bulabilir, rüyanız hakkındaki merakınızı çeşitli kaynaklardan aktardığımız tabir ve yorumlar aracılığıyla giderebilirsiniz. Rüyada Dövme Yaptırmak Rüyada dövme yaptırmak, insanlar tarafından uyku esnasında sık sık karşılaşılan imgeler arasındadır. Buna paralel olarak rüya tabiri kaynaklarında da rüyada dövme yaptırmak ile ilgili detaylı bilgilere rastlamak mümkündür. Rüya içerisinde bulunan diğer imgelere göre farklı şekillerde tabir edilebilse de rüyada dövme yaptırmak genellikle olumlu anlamlar ihtiva eden bir imgedir.

Rüya tabiri alimlerinin pek çoğu rüyada dövme yaptırmanın kişinin hayatında yaşanacak olumlu gelişmelere işaret ettiğini aktarır. Rüya sahibinin özellikle hayallerini gerçekleştirmek hususunda büyük adımlar atacağı varsayılır. Rüyasında dövme yaptırdığını gören bir kimsenin geleceğe dair ümitli olması gerektiği ve hayallerinin peşinden koşmaya devam etmesi vurgulanır. Ayrıca rüyada dövme yaptırmak, müjdeli bir haber olarak da tabir edilir. Bazı rüya yorumcuları, rüyasında dövme yaptırdığını gören bir kimsenin yakın zamanda iş hayatını büyük oranda etkileyecek son derece olumlu bir haber alacağını ifade eder. Dolayısıyla rüya sahibinin kariyerinde bir anda gerçekleşen pozitif yönde büyük değişimlerin yaşanması söz konusu olabilir. Bunlara ek olarak kişinin rüyada yaptırılan dövmeden memnun kalıp kalmamasının da tabir bakımından büyük ölçüde önem arz ettiğini ilave etmek gerekir. Rüya sahibinin dövmeden memnun kalmadığı durumlarda rüya olumsuz bir biçimde ele alınır. Bu doğrultuda rüya sahibinin büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını ya da kariyeri açısından işlerin sarpa sarmasına neden olacak bir haber alacağını söylemek mümkündür.

Son olarak rüyada dövme yaptırırken kişinin hissettiği acı da rüya tabircileri tarafından anlamlı bir durum olarak kabul edilmiştir. Rüya sahibinin dövme yaptırırken bir acı hissetmemesi geleceğe dair güzel gelişmelerin habercisi olarak görülür. Ancak tam tersine rüya sahibinin acı hissettiği rüyalar ise kısa süreli bir sıkıntının ardından gerçekleşecek olumlu gelişmeler anlamına gelir. Bu doğrultuda rüya sahibinin hayallerini elde edebilmek için yoğun bir çaba harcaması gerekeceği düşünülebilir. Rüyada Koluna Dövme Yaptırmak Rüyada koluna dövme yaptırmak, genellikle güçlü bir karakteri sembolize eder. Dolayısıyla rüya sahibinin yüzleşeceği sıkıntılara karşı son derece sağlam bir tavır göstererek ayakta kalması beklenir. Ayrıca kola dövme yaptırmak, rüya sahibinin gelecekte kol gücüne dayalı bir işe sahip olacağının da habercisi olabilir. Rüyada Geçici Dövme Yaptırmak

Rüyada yaptırılan geçici dövme, kısa sürecek bazı sıkıntıların habercisidir. Rüya sahibinin gerçek hayatta çeşitli sorunlarla karşılaşabileceği düşünülür. Ancak bu sorunları aştıktan sonra gerek karakter gerekse de hayatınızın ilerleyişi bakımından çok daha sağlam bir konumda olacağınızı ifade etmek gerekir.

Rüyada Sırtına Dövme Yaptırmak

Rüyada sırtına dövme yaptırmak, rüya yorumcularının büyük çoğunluğu tarafından iyi dostluklar olarak tabir edilir. Rüya sahibinin hayatında, sıkıntılı zamanlarda yardımına koşacak pek çok insan mevcuttur. Bu tür bir rüya gördüyseniz, kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyeceğiniz söylenebilir. Rüyada Parmağa Dövme Yaptırmak Rüyada parmağa dövme yaptırmak, genel olarak rüya sahibinin talihli bir kimse olduğuna delalet eder. Öyle ki bu tür bir rüya gören kimselerin hangi işe bulaşsa o işi son derece hızlı ve kolay bir biçimde halledebileceği aktarılır. Ayrıca bu rüya, kariyer basamaklarını son derece hızlı bir şekilde tırmanacağınızın müjdecisidir. Rüyada Mavi Dövme Yaptırmak Rüyada mavi dövme yaptırmak, çoğu rüya yorumcusu tarafından vücut zindeliği olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda rüya sahibinin uzun ve son derece sağlıklı bir ömür geçirmesi beklenir. Ayrıca kişinin, her türlü zorluğun altından kalkan, özellikle fiziksel anlamda yorgunluk nedir bilmeyen bir kimse olması muhtemeldir. Rüyada Omzuna Dövme Yaptırmak Rüyada omzuna dövme yaptırmak, pek çok rüya tabiri kaynağında koluna dövme yaptırmak ile benzer bir biçimde yorumlanır. Dolayısıyla rüya sahibinin son derece güçlü bir karaktere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu tür bir rüya gören kimselerin, çevresindeki insanlara zor zamanlarda iyi bir dost olacağı rivayet edilir.

Rüyada Kalçaya Dövme Yaptırmak Rüyada kalçaya dövme yaptırmak, genellikle pişmanlıklar ile ilintili bir biçimde tabir edilir. Rüya sahibinin geçmişte yaptığı ve pişman olduğu eylemleri ile yüzleşeceği ve en nihayetinde kendini affedeceği söylenebilir. Rüyada Sevgilinin İsmini Dövme Yaptırmak Rüyada sevgilinin ismini dövme yaptırmak, çoğunlukla sadakatin simgesi olarak düşünülür. Dolayısıyla bu tür bir rüya gören çiftlerin, birbirlerine uzun bir zaman boyunca sadık kalacağı varsayılır. Rüyada İstemeden Dövme Yaptırmak Rüyada istemeden yaptırılan dövme, gerçek hayatta beklenmedik yerlerden gelecek olumlu haberlerin ya da gelişmelerin müjdecisidir. Dolayısıyla rüya sahibinin şaşkınlık veren ancak aynı zamanda oldukça olumlu bir durumla karşılaşması söz konusu olabilir. Rüyada Kaşa Dövme Yaptırmak Rüyada kaşa dövme yaptırmak genellikle hayırlı bir kısmet olarak tabir edilir. Özellikle rüya sahibinin kadın olduğu durumlarda, yakın bir zamanda kendisine son derece iyi huylu bir talibin çıkması muhtemeldir. Rüyada Kelebek Dövme Yaptırmak Rüyada kelebek dövme yaptırmak, rüya sahibinin gelip geçici zevkler peşinde koşturacağının habercisidir. Bu doğrultuda kişinin en verimli yıllarını değmeyecek hedefler için çabalayarak geçirmesi olasıdır.